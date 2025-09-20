ریلوے ٹرینوں کی نجکاری: اوپن نیلامی کا فیصلہ، آؤٹ سورسنگ کا عمل التوا کا شکار

وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس میں مسافر ٹرینوں کی نجکاری کے طریقہ کار میں تبدیلی۔ اب ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ اوپن نیلامی کے ذریعے کی جائے گی۔ 9 ٹرینوں کے لیے موصول ہونے والی بولیوں کی تفصیلات اور اس فیصلے کے اثرات پر ایک نظر۔
وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت منعقدہ ایک اہم اجلاس میں پاکستان ریلوے کی مسافر ٹرینوں کی نجکاری کے طریقہ کار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت، اب مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ اوپن نیلامی کے ذریعے کی جائے گی، جس سے نجکاری کے عمل میں شفافیت اور مسابقت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے قبل، 11 مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے تحت نجی شعبے کے تعاون سے ٹرینیں چلائی جانی تھیں۔ ٹیکنیکل بڈز کھولنے کے بعد فنانشل بڈز بھی جمع کروائی گئیں، جن میں سے 9
ٹرینوں کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں نے اپنی مالی بولیاں جمع کروائیں۔ پاکستان ریلوے کو ان 9 ٹرینوں کے لیے کل 7 ارب 90 کروڑ 30 لاکھ روپے کی مالی بولیاں موصول ہوئیں، تاہم حتمی منظوری کا عمل ابھی باقی تھا۔\اجلاس میں لیے گئے نئے فیصلے کا اطلاق حالیہ آؤٹ سورس ہونے والی ٹرینوں پر بھی ہو گا، جس سے نجکاری کے اس عمل پر نظر ثانی کی جائے گی۔ پاکستان ریلوے کے اس اعلان کے بعد، ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرکے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے چلانے کا منصوبہ اب التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ موصول ہونے والی بولیوں کی تفصیلات کے مطابق، ہزارہ ایکسپریس کے لیے 2 ارب 62 کروڑ روپے کی بولی موصول ہوئی، جب کہ ملت ایکسپریس کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی بولی جمع کروائی گئی۔ اسی طرح، سبک خرام ٹرین کے لیے 64 کروڑ روپے، راول ایکسپریس کے لیے 69 کروڑ روپے اور بدر ایکسپریس کے لیے 24 کروڑ روپے کی بولیاں موصول ہوئیں۔ دیگر ٹرینوں میں غوری ایکسپریس کے لیے 25 کروڑ روپے، تھل ایکسپریس کے لیے 60 کروڑ روپے، فیض احمد فیض مسافر ٹرین کے لیے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے اور راوی ایکسپریس کے لیے 16 کروڑ 12 لاکھ روپے کی بولیاں شامل ہیں۔ اس تبدیلی کا مقصد نجکاری کے عمل کو مزید منصفانہ اور مؤثر بنانا ہے، جس سے ریلوے کے نظام میں بہتری اور مسافروں کے لیے بہتر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔\وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ پاکستان ریلوے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے، جو ٹرینوں کی کارکردگی اور مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اوپن نیلامی کے طریقہ کار سے نہ صرف شفافیت بڑھے گی بلکہ نجی شعبے کو بھی مسابقت کے ذریعے بہترین خدمات فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ حکومت کا یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ وہ ریلوے کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور اسے مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، یہ فیصلہ ریلوے کے ملازمین اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے ریلوے کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا۔ مزید برآں، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی اڈیالہ جیل میں آمد اور مولانا فضل الرحمان کا پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی اس وقت کے اہم سیاسی واقعات ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
ریلوے نجکاری اوپن نیلامی آؤٹ سورسنگ حنیف عباسی ٹرینیں