ریما خان کی 16 سال بعد واپسی پنجی پیارے کی شوٹنگ شیڈول
فلمسٹار ریما خان پانچ سال بعد سنیما میں واپس آرہی ہیں۔ وجاہت رفوع کی فلم پنجی پیارے کی شوٹنگ شروع ہوگئی ہے۔
پاکستانی فلم کی مشہور و معروف ستارہ ریما خان اس سال 16 سال کے طویل وقفے کے بعد سنیما کی دنیا میں واپس آ رہی ہیں۔ معروف ہدایت کار وجاہت رفوع نے اپنے آنے والے پروجیکٹ پنجی پیارے میں ریما خان کے کام کرنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اس اعلان کو ریما خان کے لیے بہت خاص قرار دیتے ہوئے انہیں سنیما کی دنیا میں خوش آمدید کہا ہے۔
فلم پنجی پیارے کا باقاعدہ آغاز اور پروڈکشن
وجاہت رفوع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام کے ذریعے اس خوشخبری سے اپنے مداحوں اور صنعت کے افراد کو آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریما خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنا ان کے لیے انتہائی اعزاز اور برکت کی بات ہے۔ فلم پنجی پیارے کا آغاز اب باقاعدہ ہو چکا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل رفتار سے جاری ہیں۔Also readنوکیس جولیٹ براد پٹ کا نام ہٹانے پر غور، جولی خاندان میں اب تک پانچ بچوں نے ایسا کیا
شوکیڈل اور ریلیز کی تاریخ کی تفصیلات
فلم پنجی پیارے کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ فلم 2027 کے عید الفطر کے موقع پر سنیما گھروں میں دستک دے گی۔ یہ تاریخ بزنس ہاؤس شوکیس فلمز کے بینر تلے جاری کی گئی ہے۔ ریما خان کی اس واپسی کا مقصد ایک بڑے پیمانے پر عید کے تہوار میں بین الاقوامی سطح پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا ہے۔
ریما خان کی کارکردگی اور کیریئر کا جائزہ
ریما خان پاکستان کی بہترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 1990 کی دہائی میں فلمی صنعت میں اپنا نام روشن کیا تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران متعدد کامیاب فلموں میں اداکاری کا جادو جگایا ہے۔ ان کی اداکاری اور اندازِ گفتگو نے نسل در نسل مداحوں کو اپنا لیا ہے۔
امریکہ میں قیام اور خاندانی زندگی میں دلچسپی
ریما خان کی شادی ڈاکٹر طارق شہاب سے ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے اداکاری سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ وہ امریکہ میں قیام پذیر ہوئیں اور بزنس وورلڈ میں اپنے کیریئر کی بنیاد رکھی۔ لیکن اب وہ دوبارہ سے اداکاری کی طرف لوٹ رہی ہیں جس کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔
فلمی صنعت میں مداحوں اور فنکاروں کی خوشخبری
ریما خان کی واپسی نے نہ صرف مداحوں بلکہ پورے انڈسٹری میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ انور عباس، زویہ ناصر اور علی رحمان خان جیسے فنکاروں نے بھی اس اعلان پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ریما خان اور فلم کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ واپسی اب سنیما میں نئی امیدوں کا باعث بن رہی ہے۔
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