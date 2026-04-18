ریما خان کا فلم 'مس استنبول' کے سیٹ پر ساتھی اداکارہ کو تھپڑ مارنے کا اعتراف؛ ندامت کا اظہار

مشہور پاکستانی اداکارہ ریما خان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فلم 'مس استنبول' کی شوٹنگ کے دوران ایک ساتھی اداکارہ کو بدتمیزی پر تھپڑ مارا تھا۔ انہوں نے اس عمل پر ندامت کا اظہار کیا اور بتایا کہ جوانی میں وہ جلد مشتعل ہو جاتی تھیں۔
اداکارہ ریما خان نے اپنی فلم ' مس استنبول ' کی شوٹنگ کے دوران ایک ساتھی اداکارہ کو تھپڑ مارنے کا اعتراف کیا ہے۔ ریما خان ، جو کہ پاکستان کی مقبول ترین اداکاراؤں میں شمار ہوتی تھیں، نے ایک پوڈکاسٹ میں اس واقعے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ 18 سے 25 سال کی عمر کے درمیان تھیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈم شمیم آراء کی فلم ' مس استنبول ' کی شوٹنگ کر رہی تھیں جب ان کی ایک ساتھی اداکارہ نے دو بار ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کے ردعمل میں ریما نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا۔ ریما نے اعتراف کیا کہ وہ اس وقت خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور آج بھی انہیں اس عمل پر ندامت ہے۔ انہوں نے اس ساتھی اداکارہ کا نام بتانے سے گریز کیا لیکن کہا کہ وہ آج بھی انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور وہ دل سے اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ریما نے اس بات پر زور دیا کہ وہ خود کو غصے میں قابو رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور گالی گلوچ سے پرہیز کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نمبر ون اور نمبر ٹو اداکارہ کی بحث صحافیوں کی جانب سے شروع کی گئی تھی، اداکاراؤں کی نہیں۔ یاد رہے کہ فلم ' مس استنبول ' میں ریما خان کی ساتھی اداکارہ میرا تھیں، جن کے ساتھ ماضی میں ان کی شدید رقابت بھی رہی۔ ریما خان نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم 'بلندی' سے کیا اور کئی کامیاب فلموں میں کام کیا، جن میں 'کوئی تجھ سا کہاں'، 'زمین آسمان'، 'جو ڈر گیا وہ مر گیا'، 'چور مچائے شور'، 'ہاتھی میرے ساتھی' اور 'نکاح' شامل ہیں۔ شادی کے بعد وہ امریکا میں مقیم ہیں۔
ریما خان، جو کہ ایک انتہائی باصلاحیت اور مقبول اداکارہ، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں، نے حال ہی میں ایک حالیہ پوڈکاسٹ میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے ان کے مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس انکشاف کے مطابق، انہوں نے اپنی فلم 'مس استنبول' کی شوٹنگ کے دوران ایک ساتھی اداکارہ کو تھپڑ مارا تھا۔ ریما نے خود کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر بیان کیا جو زیادہ تر اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھتی ہے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرتی ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ جوانی کے دنوں میں، خاص طور پر 18 سے 25 سال کی عمر میں، انسان آسانی سے مشتعل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ اسلام آباد میں فلم 'مس استنبول' کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا، جو کہ میڈم شمیم آراء کی ہدایت کاری میں بننے والی ایک فلم تھی۔ ریما کے مطابق، ان کی ساتھی اداکارہ نے دو بار ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اور جب وہ برداشت سے باہر ہو گئیں تو انہوں نے فوری ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے تھپڑ مار دیا۔
ریما خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ آج بھی اپنے اس عمل پر نادم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسی انسان ہیں جو گالی گلوچ نہیں کرتی، اور ان کا ماننا ہے کہ بعض اوقات معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہئیں اور خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس ساتھی اداکارہ کا نام بتانے سے گریز کیا، لیکن واضح کیا کہ وہ آج بھی فلم انڈسٹری میں سرگرم ہیں۔ ریما نے کہا کہ وہ اب سوچتی ہیں کہ انہیں اس وقت خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا اور وہ آج بھی اس واقعے کے لیے دل سے دعا کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 'نمبر ون' اور 'نمبر ٹو' اداکارہ کی بحث اداکاراؤں کی اپنی خواہش نہیں بلکہ صحافیوں کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ فلم 'مس استنبول' میں ریما خان کی ساتھی اداکارہ میرا تھیں، جن کے ساتھ ان کی ماضی میں گہری رقابت رہی ہے۔ ریما خان نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز فلم 'بلندی' سے کیا اور اپنی خوبصورتی اور اداکاری کے جوہر دکھا کر جلد ہی عوام کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں 'کوئی تجھ سا کہاں'، 'زمین آسمان'، 'جو ڈر گیا وہ مر گیا'، 'چور مچائے شور'، 'ہاتھی میرے ساتھی' اور 'نکاح' شامل ہیں۔ وہ اپنی جوڑی سعود، شان شاہد اور بابر علی کے ساتھ بہت پسند کی جاتی تھیں۔ شادی کے بعد ریما خان اب امریکا میں مقیم ہیں اور ان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب ہیں۔
خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی یہ خبر ریما خان کے کیریئر کے ایک تنازعہ پر روشنی ڈالتی ہے۔ ریما خان، جو پاکستانی فلمی صنعت کا ایک معتبر نام ہیں، نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے فلم 'مس استنبول' کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق، ایک ساتھی اداکارہ کے ساتھ بدتمیزی پر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو کھو کر اسے تھپڑ مار دیا۔ ریما نے اس بات پر ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اس وقت خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گالی گلوچ کرنے والی شخصیت نہیں ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ بعض اوقات معاملات اللہ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ریما نے ساتھی اداکارہ کا نام بتانے سے گریز کیا لیکن واضح کیا کہ وہ آج بھی انڈسٹری میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 'نمبر ون' اور 'نمبر ٹو' اداکارہ کی بحث صحافیوں کی جانب سے شروع کی گئی تھی، اداکاراؤں کی نہیں۔
یہ واضح ہے کہ فلم 'مس استنبول' میں ریما کی ساتھی اداکارہ میرا تھیں، جن کے ساتھ ان کی ماضی میں شدید رقابت رہی ہے۔ ریما خان کا فنی سفر فلم 'بلندی' سے شروع ہوا اور انہوں نے متعدد کامیاب فلموں میں کام کیا۔ ان کی جوڑی سعود، شان شاہد اور بابر علی جیسے اداکاروں کے ساتھ بہت مقبول رہی۔ شادی کے بعد ریما خان ڈاکٹر طارق شہاب کے ہمراہ امریکا میں مقیم ہیں۔ اگرچہ ریما خان نے اپنے کیریئر کے دوران کئی یادگار کردار ادا کیے اور اپنی اداکاری سے مداحوں کے دل جیتے، لیکن یہ اعتراف ان کے کیریئر کے ایک متنازعہ پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا یہ بیان ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے کام کے تئیں بہت سنجیدہ ہیں اور کسی بھی قسم کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتیں۔ تاہم، ان کی ندامت اور خود پر قابو پانے کی خواہش ان کے بالغ ہونے اور تجربے سے سیکھنے کی عکاسی کرتی ہے۔
