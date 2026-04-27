ریما خان نے اداکارہ میرا اور ریشم پر تنازعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا

سابق سپر اسٹار ریما خان نے نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے اداکارہ میرا اور ریشم سے متعلق جاری تنازعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ریما خان نے کہا کہ پاکستان میں میزبان فنکاروں کی بے عزتی کرتے ہیں جب کہ وہ اداکاروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں بیٹھے ہوں۔
پاکستانی فلم انڈسٹری کی سابق سپر اسٹار ریما خان اپنی اداکاری، ہدایت کاری اور پروڈکشن کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ اداکارہ ریما خان نے اپنی پہلی فلم 'بلندی' سے شہرت حاصل کی جب کہ ان کی دیگر نمایاں فلموں میں 'کوئی تجھ سا کہاں'، 'زمین آسمان'، 'جو ڈر گیا وہ مر گیا'، 'چور مچائے شور'، 'ہاتھی میرے ساتھی' اور 'نکاح' شامل ہیں۔ مداحوں نے ان کی جوڑی شان شاہد، سعود اور بابر علی کے ساتھ خوب پسند کی۔ سابق اداکارہ اب ڈاکٹر طارق شہاب سے شادی کے بعد امریکا میں مقیم ہیں۔ آج کل ریما پاکستان میں موجود ہیں اور مختلف چینلز کو انٹرویوز دے رہی ہیں۔ حال ہی میں ریما خان نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے میزبان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ میرا اور ریشم سے متعلق جاری تنازعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ارشاد بھٹی کی جانب سے میرا سے کیے گئے توہین آمیز سوالات پر بات کرتے ہوئے ریما نے کہا کہ ہمارے پوڈکاسٹرز یا میزبان اپنے انٹرویو میں فنکاروں کی بے عزتی کرتے ہیں جب کہ وہ اداکاروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں بیٹھے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ میرا سے ایسے سوالات کیے گئے، ہمارے فنکار، چاہے مرد ہوں یا خواتین، عزت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میزبان فنکار کے فن پر بات نہیں کرتے بلکہ ان کی ذاتی زندگی کو گفتگو میں لے آتے ہیں، یہ صرف مہمان کی بے عزتی نہیں بلکہ آپ اپنی عزت بھی خراب کرتے ہیں۔ ریشم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریما خان نے کہا کہ ریشم بہت اچھا بولتی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں لائے جب کہ میں ریشم کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں اور خود حالات کا جائزہ لیا کریں اور دوسروں کی سنائی ہوئی باتوں پر دھیان نہ دیں۔
