ریپبلکَن نے ہگ سیٹھ کے کمٹیٰ پر بہتری کے اقدامات کی روک تھام کا فیصلہ
ریپبلکَن نے ہگ سیٹھ کے خلاف امپیچمنٹ کے دائرے میں 210-204 کے نتیجے سے تحفظ دیا، جن سے دپٹی شپ کے حالیہ معاہدے پر سوالات پیدا ہوئے۔
یونیٹڈ اسٹیٹس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز نے جمعرات کو ڈپٹی شپ کے خلاف امدی ویٹر کے بعد ہگ سیٹھ کو بچاتے ہوئے ایک پروسیجرل حکمت عملی پر 211-204 کا ووٹ کیا۔ یہ فیصلہ ڈیموکریٹ کنگروں کے اگلے سال کنٹرول میں آنے سے پہلے ہی مارا گیا۔
کوئٹید موثر حکمت عملی کا پتہ
آرٹیریو موشن کے تحت ہگ سیٹھ پر ہن ور کے آٹھ شرو ہو رہے امپیچمنٹ مضامین کو ریپو جنرل جُڈسٹری کمیٹی میں ریفر کیا گیا۔ اس مووی کی حمایت 211 رکنوں نے کی، جبکہ 204 نے مخالفانہ رائے دی۔ ٹھامس مسی، جو اس اقدام کے ڈائریکٹر تھے، نے تحریر میں خبردار کیا کہ یہ عمل شانہ لٹائے گا۔Also readفیصلہ کن ٹی20 میں پاکستان کو 67 رنز سے شکست، انگلینڈ نے سیریز جیت لی - ایکسپریس اردو
مسئہ کے بنا میں ایک 8 ماہ کا ایران جنگ کا کوڈ کردہ بوجھ شامل ہے۔ ڈیموکریٹ رکنوں نے اس جنگ کے خلاف شدید تنقید کی، مگر گان 11 ڈیموکریٹ رکن، جن میں کےانی ڈیوڈر نانسی پولیسی بھی شامل ہے، نے ووٹ میں شرکت نہیں کی۔ اگر وہ شِامل ہوتے، تو پروسیجرل میجر کا انجام ناکام ہوتا۔
تعارف کے معاملات اور مخالفت کی مباحثے
ٹرمپ نے پیغام پر ہگ سیٹھ کو سراہتے ہوئے اس کو اشاریہ باندھا۔ اسے کہنا گیا کے ہگ سیٹھ نے ایران، یمن، اور کیریبین بحری ادوار پر سپاہی کارروائیوں میں غیر قانونی آرڈرز دیے۔ سامی نے کہا کہ یہ "ہائی کرائمز اور میڈنسٹرس" کے لیے مخصوص ہیں۔ ہگ سیٹھ نے اُن ادینوں کو قانونی ہمکناریاں بتایا۔
جیکریس، ہاؤس کے ڈیموکریٹ لیڈر، نے اس کے خلاف کہا کہ وہ اس کی طاقت کا غلط استعمال کر کے امریکہ کی لا سکوریٹیک سکیورٹی کو ڈیفائین کرتا ہے۔ وہ اوپر بیڈریٹ انڈرستائڈ تھا۔ متو اڈویس نے اس جنگ پر بلکراہٹ کرنے کی درخواست دی، مگر ہگ سیٹھ کی کماند کے خریدار کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔
آگامے کے اثرات اور آئندہ کے اقدامات
یہ رائیڈ ہگ سیٹھ کو پہلے ہلکے وئیر کے ریکارڈ سے متعلق حقیقی دن کا حامل بناتا ہے۔ حالانکہ یہ ڈیموکریٹ کے سرکار کے طور پر پہلے ہی ایک نئے ہاؤس امپیچمنٹ پر باتمروچیوں کو ننڈتا ہے۔ ہک ایک مستقبل کے احتجاج کے لئے ٹیم کے مقبُوزی کا ممکنہ حصہ شی جی نہیں ہے۔ ،
جیسے کی ڈیموکریٹ کے دیگر اہم نکات مثلاً یوکرین کی پالیسی، ہگسیٹ دے جا رہا ہے۔ عوامی حصے پر حسب لگئر، ہگ سیٹھ کے خلاف مستقبل میں ایک سسٹیکل ڈالوگ بھی قابل منتج ہے۔ اس تقسیم سے امریکہ کا شهرہ پیش آمد کر سکتا ہے۔
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