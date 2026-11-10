ریپبلکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ججوں کی تائید کا عمل تیز کر دیا
امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹس کے اختیار سنبھالنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ ججز کی تصدیق کے لیے آخری کوششیں کر رہی ہے۔
واشنگٹن میں امریکی سینٹ کے جمہوریت کمیشن کے رکن ریپبلکن پارٹی نے منگل کو ایک نئی تحریک شروع کی ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے باقی ماندہ عدالتی امیدواروں پر غور اور ان کی تائید کو ممکن حد تک تیزی سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ اقدام اس وقت کیا جا رہا ہے جب جنوری میں ڈیموکریٹک پارٹی اس چیمبر پر دوبارہ کنٹرول سنبھالنے والی ہے۔ سینٹ کے موجودہ چیئرمین چک گراسلی نے واضح کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے عدالتی نامزدگیوں کا عمل مکمل ہو سکے۔
جمہوریت مخالف الزامات اور کمیٹی کی کارروائی
چک گراسلی نے ڈیموکریٹک شکایات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلکنز روایتی طریقہ کار کو نظر انداز نہیں کر رہے بلکہ وہ تاریخ میں پہلی بار ایسا کر رہے ہیں جہاں ڈیموکریٹس صدر کے ججوں کی تقرری میں رکاوٹ ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ان کے انتظامی اہداف کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیان کے باوجود، کمیٹی کے چار ڈیموکریٹک رکنوں نے ریپبلکنز کے ساتھ مل کر الاسکا کے رائے دار عدالت کے امیدوار کائل ریرون کی حمایت کی، جس کی نامزدگی 16-6 کی ووٹنگ سے منظور ہوئی۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
بقیہ امیدواروں کی تائید اور پارٹی لائن ووٹنگ
کمیٹی نے مزید تین ضلعی عدالت کے امیدواروں پر ووٹنگ کی جو کہ بالکل پارٹی لائن پر ہوئی۔ ڈینیئل بالو، رچرڈ بینٹ، اور کورٹنی ککر کی نامزدگیاں 12-10 کی ووٹنگ سے منظور ہوئیں۔ بعد ازاں کمیٹی نے ٹوڈ بٹرلر سمیت چار اضافی امیدواروں پر سماعت کی، جن میں مِسی سی پی کے فیلپس ڈنبار کے پارٹنر شامل ہیں جو نیو آرلینز بیسڈ پنجمی امریکی اپیل کورٹ کے لیے نامزد ہیں۔ نومبر کی تیسری تاریخ کو ہونے والے مڈ ٹیرم انتخابات کے بعد ڈیموکریٹس کے کامیاب ہونے کے بعد پیش کیے جانے والے ٹیکساس کے دو امیدواروں کے علاوہ دیگر امیدواروں کی فہرست میں نومبر اٹھارہ کو اضافی نام سامنے آنے متوقع ہیں۔
صدر ٹرمپ کے عدالتی ریکارڈ کا جائزہ
اگر تمام امیدواروں کی تائید مکمل ہو جاتی ہے تو یہ تعداد صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں کی گئی 56 طویل المدت عدالتی تعیناتیاں ہو جائے گی۔ یہ پہلے دور کے مقابلے میں کافی کم ہے جہاں انہوں نے 234 تعیناتیاں کی تھیں جن میں سپریم کورٹ کے تین ججز بھی شامل تھے جنہوں نے عدالت میں محافظ اکثریت قائم کی تھی۔ ڈک ڈربن نے الزام لگایا کہ ریپبلکنز غیر ضروری تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ڈیموکریٹس کے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنے وفاداروں کو جج بنا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان امیدواروں کو صرف چند دنوں میں زیر غور لایا جا رہا ہے جبکہ ایف بی آئی کی پس منظر کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں۔
ٹوڈ بٹرلر کی دفاعی پالیسی پر سوالات
سماعت کے دوران ڈک ڈربن اور کوری بوکر نے ٹوڈ بٹرلر سے سخت سوالات کیے، خاص طور پر ان کے پولیس افسران کی وکالت کے حوالے سے جن پر زیادتی کے الزامات لگے تھے۔ ان میں ایک معاملہ شامل تھا جہاں ایک دس سالہ سیاہ فام بچے کو عوامی جگہ پر پیشاب کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بٹرلر نے جواب دیا کہ ان کی وکالت کا مقصد حقوق کی خلاف ورزی نہ کرنے کی تربیت دینا بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہترین صلاحیت سے وکالت کرتے ہیں لیکن یہ ان کی پریکٹس کی صرف آدھی کہانی ہے۔
آئندہ مراحل اور سیاسی اثرات
یہ تمام تحریکیں اس وقت جاری ہیں جب ریپبلکنز اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور ڈیموکریٹس جنوری میں سینٹ پر قبضہ کر لیں گے۔ اس عمل کا مقصد ٹرمپ کے نظریاتی ورثے کو مضبوط بنانا ہے تاکہ آنے والے دور میں بھی عدالتی نظام پر محافظ اثر برقرار رہے۔ مستقبل کے اقدامات میں نومبر اٹھارہ کو متوقع نامزدگیوں کی سماعت اور پھر مکمل سینٹ میں ووٹنگ شامل ہے۔ اگر یہ نامزدگیاں منظور ہو جاتی ہیں تو امریکی عدالتی نظام میں ایک بڑا تبدیلی آ جائے گا جو اگلے کئی دہائیوں تک مؤثر رہے گی۔
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