ریپبلکن نے ہگ سیٹھ کی ایمپیکٹ کے خلاف وضع کیے جانے والی صف بندی میں کامیابی حاصل کی
پتہ لایا گیا کہ امریکی ہاؤس میں ریپبلکن نے ڈپلائمنٹ سیکرٹری پیٹ ہگ سیٹھ کے خلاف ایمپیکٹ کا فیصلہ معطل کیا، جس کا نتیجہ ڈیموक्रَٹس کی آئندہ کارروائیوں پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔
امریکہ کے ہاؤس آلے نے پیر کے دن ڈپلائمنٹ سیکرٹری پیٹ ہگ سیٹھ کے خلاف ایمپیکٹ کا فیصلہ معطل کے لیے ایک معادلی اقدام کے ذریعے ریپبلکن کا قوی موقف برقرار رکھا، جو آئندہ پیمائین میں ڈیموक्रَٹس کے قبضے کے سامنے خطرے کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے۔
کامیاب معادلی اقدام کا تفصیل
211 ممبران کی جانب سے ہگ سیٹھ کے لیے ایمپیکٹ کے آٹھ کلیدی نکات کو ریپبلکن کی قیادت والی ہاؤس جُڈیشن پریشادی کو رفر کر کے پیش کرنے والے ایک معادلی اقدام پر حق میں ووٹ دے کر فیصلہ کیا گیا۔ اس انتخاب میں کوئی ریپبلکن حامی نہیں تھا اور ڈیموक्रَٹس کے 11 ممبران نے، جن میں سابق ہاؤس اسپیکر نانسی پولیسی بھی شامل تھے، غیر حاضری کا فیصلہ کیا۔Also readKarachi Transport Nightmare: Daily Commute Solutions
اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ ڈیموक्रَٹس کو ہگ سیٹھ کے لیے مکمل ایمپیکٹ پر رائے دینے سے روکا جائے کیونکہ وہ ہگ سیٹھ کے بلیک حکومت اور جسمانی اداروں سے تعامل کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے۔ کبھی بھی امریکن حکومت نے یمن، ایران اور کیریبین کے بحری جہہزیرے کے خلاف ناقابلِ قانونی کارروائیوں کے ساتھ جوڑ سے متعلق ابلاغ نہیں کیا۔
ریپبلکن اور ڈیموक्रَٹس کی موقف کا موازنہ
ریپبلکن ٹماس ماسی، کینٹکی کی سابقہ ممبر، نے ہگ سیٹھ پر اس ترکیبی جھوٹ رازی کر کے کہا کہ اس سے امریکن پالیسیوں اور جنگ کا نقصان خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ہگ سیٹھ کے فریق میں ڈیٹا سائنس اور ریگارٹریشن کے ضوابط کو چیلنج کرنے کے لیے ایک حوصلہ افزائی کے طور پر بینک شروع ہو گیا۔
ڈیموक्रَٹس کی جانب سے انہوں نے بھی اس جنبشی میں بڑی خامی کو نظرانداز کیا، جبکہ ہگ سیٹھ کے حکام کے کام کر کے اس کو انسانی سپاہ و سائنسی آؤٹ پٹ کے قيدا کر کے کوٹروج کر رہے ہیں۔ حکومت نے ضرورت کی جوان خیال کے لیے غیر متفقہ مشورے کے ساتھ سنیئر کا بیانیہ تباہ کر دیا۔
آئندہ کے بازار میں کیا ہو سکتا ہے؟
ایمپیکٹ کے بعد، اس مشن میں جانچ کے لیے کاٹے کر کے ایک ڈیموک کرسٹریٹی کووزین کی سیاہ شائن پر تفصیل کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہگ سیٹھ کے پچھلے سروں کی دوران جدید پاکستانی ایجنسیوں کو ڈیبیٹی کے مقصد کے کمرے کے خواہشمند ہیں۔
ایامی تاثیروں کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی واڈافشن اور سیمی پارٹی جو بھی اس چارچ کنندہ پارٹیاں کے لیے مستحقیت جوابی رکاوٹیں بنا دیں۔ اس کے بعد میسج کے مطابقت میں ڈیموक्रَٹس کے اپ بلی اسٹین کر کے ٹرمپ اور ریپبلکن کی مفاہمت کا خلاصہ کرنا ضروری ہے۔
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