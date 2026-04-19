ریچھ کا لباس پہن کر انشورنس فراڈ: کیلیفورنیا میں تین افراد کو قید اور پروبیشن کی سزا

کیلیفورنیا میں انشورنس فراڈ کے ایک انوکھے کیس میں تین افراد کو سزا سنائی گئی ہے، جنھوں نے ایک ریچھ کے لباس کا استعمال کرتے ہوئے لگژری گاڑیوں پر جعلی حملوں کی ویڈیوز بنا کر انشورنس کمپنیوں سے بھاری رقوم بٹورنے کی کوشش کی۔ یہ واردات 28 جنوری 2024 کو لیک ایروہیڈ میں پیش آئی، جب ایک وائرل ویڈیو میں ایک ریچھ کو 2010 ماڈل کی رولز رائس گھوسٹ پر حملہ آور ہوتے دکھایا گیا۔ اسی روز اور اسی مقام پر دو دیگر مہنگی مرسڈیز گاڑیوں کے دعوے بھی دائر کیے گئے۔
تاہم، کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف فِش اینڈ وائلڈ لائف کے ماہرینِ حیاتیات نے ویڈیو کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص دراصل ایک ریچھ کے لباس میں ملبوس تھا۔ ریاستی انشورنس ڈیپارٹمنٹ نے فوری طور پر 'آپریشن بیئر کلا' کے نام سے تحقیقات شروع کیں، جس کے تحت سرچ وارنٹ پر عمل درآمد کیا گیا اور ملزمان کے گھر سے ریچھ کا لباس بھی برآمد کر لیا گیا۔ اس فراڈ کے نتیجے میں انشورنس کمپنیوں کو 141,839 ڈالر (تقریباً 105,000 پاؤنڈ) کا نقصان پہنچنے کا تخمینہ ہے۔
39 سالہ الفیا زکر مین، 26 سالہ روبن تمرازیان اور 32 سالہ واہے مرادخانیان نے سنگین انشورنس فراڈ کے الزامات کی تردید نہیں کی، اور جمعرات کو انھیں 180 دن قید اور دو سال کی زیرِ نگرانی پروبیشن کی سزا سنائی گئی۔ ریاستی انشورنس کمشنر ریکارڈو لارا نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بات پہلے ناقابلِ یقین لگ رہی تھی، وہ اب حقیقت ثابت ہو چکی ہے اور ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جوابدہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ انشورنس فراڈ کے طریقوں میں جدت اور پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔
اس انشورنس فراڈ کا منصوبہ کافی حد تک سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا، جس میں جدید ٹیکنالوجی اور تفتیشی مہارتوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریچھ کا لباس چننے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا تاثر قائم کیا جا سکے کہ یہ حملہ کسی جنگلی جانور کا ہے، جو عام طور پر انشورنس پالیسیوں میں غیر متوقع اور قدرتی آفات کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے دعوے کی ادائیگی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ویڈیوز کو اس طرح سے فلمایا گیا کہ وہ زیادہ حقیقی نظر آئیں، جس سے انشورنس کمپنیوں کو دھوکہ دینے میں آسانی ہو۔
تفتیش کاروں نے ابتدائی طور پر ویڈیو میں موجود جانور کی شناخت میں مشکلات کا سامنا کیا، لیکن جب اس میں انسانی مداخلت کا شک پیدا ہوا تو ماہرینِ حیاتیات کی مدد لی گئی۔ یہ ماہرین اپنی مہارتوں اور جدید تجزیاتی آلات کی مدد سے ویڈیو میں جانور کی حرکات، جسمانی ساخت اور لباس کے مخصوص عناصر کا تجزیہ کر سکے۔ ان کی رپورٹ نے فراڈ کے اس منفرد پہلو کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
'آپریشن بیئر کلا' کے دوران، ریاستی انشورنس ڈیپارٹمنٹ نے نہ صرف ملزمان کے گھروں کی تلاشی لی بلکہ ان کے مالی لین دین اور رابطوں کا بھی جائزہ لیا، جس سے اس فراڈ کے پیچھے موجود نیٹ ورک اور ان کے مقاصد کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ یہ مکمل تحقیقات کا نتیجہ تھا کہ آخر کار تینوں افراد کو ان کے جرائم کا اعتراف کرنے اور سزا پانے تک پہنچایا گیا۔
یہ کیس صرف انشورنس فراڈ تک محدود نہیں، بلکہ یہ جانوروں کے لباس کا استعمال کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے رجحان کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ مجرم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف اور غیر روایتی طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں اب اس طرح کے کیسز سے سبق سیکھ رہی ہیں اور اپنی تحقیقاتی تکنیکوں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
اس کیس میں ملوث رقم اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی نوعیت اور پیشکش کی وجہ سے یہ ایک نمایاں کیس بن گیا ہے۔ یہ عدالتی نظام کی کارکردگی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لگن کا ثبوت ہے کہ ایسے پیچیدہ معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ انشورنس فراڈ کے خلاف مسلسل جدوجہد جاری رہے گی، اور ایسے واقعات مجرموں کو سخت پیغام دیں گے کہ کسی بھی صورت میں قانون سے مفر ممکن نہیں۔
عوام کو بھی ایسے دعوؤں اور ویڈیوز کے معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دینی چاہیے۔ اس کیس کی تفصیلی رپورٹ اور عدالتی کارروائی مستقبل میں انشورنس فراڈ کی روک تھام کے لیے ایک قابلِ قدر حوالہ ثابت ہو گی۔
انشورنس فراڈ کیلیفورنیا ریچھ کا لباس عدالتی سزا جعلی حملے