ریڈ سی میں کشیدگی: سعودی ائتلاف نے یمنی بندرگاہ کی خالی کروانے کی ہدایت
سعودی ائتلاف نے یمن کی راس عیسی بندرگاہ سے شہریوں کی evacuatin کی ہدایت کی ہے، جس کے جواب میں حوثیوں نے جدہ سمیت سعودی بندرگاہوں پر حملے کی دھمکی دی ہے۔
سعودی قیادت والے ائتلاف نے اتوار کی صبح یمن کی ایک اہم بندرگاہ کے قریب رہنے والے شہریوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ اقدام راس عیسی بندرگاہ کے سیکیورٹی کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس کے بعد ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے تیز تر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کی متعدد اہم ہدفوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔
حوثیوں کی جانب سے جدہ بندرگاہ کی دھمکی
حوثی فوج کے سربراہ یحییٰ ساری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر واضح طور پر اعلان کیا کہ ان کی مسلح افواج ریڈ سی کے ساحل پر واقع دشمن کی تمام بندرگاہوں، خاص طور پر جدہ بندرگاہ کو نشانہ بنائیں گی۔ انہوں نے مقامی آبادی سے بھی درخواست کی کہ وہ ان حملوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر ان علاقوں کی خالی کروائی کریں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ائتلاف نے شہریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ راس عیسی بندرگاہ سے محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔Also readPM Shehbaz urges unity, tough choices to ease Pakistan’s debt burden
رائط العلکی کا جاری کردہ نقشہ اور انتباہ
سعودی ائتلاف کے پریس اسپوکسپرسن ترکี المالکی نے ایکس پر راس عیسی بندرگاہ کا ایک تفصیلی نقشہ شیئر کرتے ہوئے شہریوں کو سلامتی کی یقین دہانی کراتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حکم شہریوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ کسی ممکنہ فوجی کارروائی کے دوران انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ اقدام پچھلے کئی ہفتوں میں ائتلاف کی جانب سے حوثی کے کنٹرول والے علاقوں میں سولین آبادی کو خالی کروانے کی ایک سلسلہ وار کوششوں کا حصہ ہے۔
ریڈ سی میں بحری نقل و حرکت پر خطرات
سعودی ائتلاف نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بیلسٹک میزائل کو گرانے میں کامیابی حاصل کی جو سعودی دارالحکومت ریاض کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں رات بھر دھماکوں کی آوازیں محسوس کی گئیں۔ ائتلاف کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے دوران یمن اور سعودی عرب پر حملے کرنے اور جنوبی ریڈ سی میں کھلے سمندر کی نقل و حرکت کو متحرک کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حوثی فوجی ہدفوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
بحران کی پس منظر میں عسکری صورتحال
اس تنازعے کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کے حوثی گروپ نے گزشتہ چند ہفتوں میں سعودی عرب پر تقریباً روزانہ حملے کیے ہیں، جو سعودی ائتلاف کی جانب سے ان کے کنٹرول والے علاقوں پر ہو رہے بمباری کا جواب ہے۔ یہ جنگ چند سالوں خاموش رہنے کے بعد جولائی مہینے میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ حال ہی میں، یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی فوجوں نے ریڈ سی میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل باب المندب سمندر کے مجرا کے قریب سے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔
علاقائی استحکام اور معاشی اثرات
حوثیوں کی تازہ پیش رفت نے علاقائی معیشت اور سیاحت کے شعبے کے لیے سنگین چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ جدہ سمیت ریڈ سی کے ساحلی شہر اب براہ راست حملوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ باب المندب مجرا عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے، اور وہاں جاری کشیدگی عالمی بحری راستوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان جاری جنگ نے علاقے میں سلامتی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جس کا براہ راست اثر مقامی شہریوں کی زندگیوں اور بین الاقوامی تجارت پر پڑ رہا ہے۔
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