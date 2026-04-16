رømشا خان اور خوشحال خان کی شادی اور اداکاری سے عارضی بریک: حقیقت سامنے آ گئی

اداکارہ رømشا خان نے شوبز سے کنارہ کشی کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف اداکاری سے عارضی بریک لے رہی ہیں اور آئندہ چند ماہ تک کسی ڈرامے میں نظر نہیں آئیں گی۔
اداکارہ رømشا خان اور خوشحال خان ، جو اپنے مقبول سیریلز دنیاپور اور بریانی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، کافی عرصے سے زیرِ بحث تعلقات کے بعد بالآخر رشتہ ازدواج میں بندھ گئے ہیں۔ اس خبر نے اس وقت سرخیوں میں جگہ بنائی جب ان کی نکاح کی تصاویر نامعلوم ذرائع سے منظر عام پر آئیں، جس نے وسیع پیمانے پر قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ اس کے فوراً بعد، رømشا نے ذاتی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی تصدیق کی اور مداحوں سے ان کی ذاتی زندگی کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ شادی کی خبروں کے چرچے کے دوران، یہ افواہیں بھی
گردش کرنے لگیں کہ رømشا نے شادی کے بعد شوبز کو مکمل طور پر خیرباد کہہ دیا ہے، خاص طور پر جب انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام پوسٹس اور تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ لیکن کیا وہ واقعی شوبز چھوڑ رہی ہیں؟ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ مذکورہ اداکارہ نے صرف اداکاری سے ایک عارضی وقفہ لیا ہے اور وہ آئندہ چند ماہ تک ٹی وی ڈراموں میں نظر نہیں آئیں گی۔ رømشا خان نے اپنی شادی کی تصاویر کے لیک ہونے کے معاملے پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے، ذاتی زندگی میں مداخلت کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس عمل کو "مداخلت، بے احترامی اور مکمل طور پر غیر اخلاقی" قرار دیا اور میڈیا پیجز سے درخواست کی کہ وہ ان کے ذاتی لمحات کی تشہیر بند کریں۔ اس دوران، یہ خبریں بھی سامنے آئیں ہیں کہ اداکار فواد خان اور عائزہ خان پہلی بار ایک آنے والی فلم میں ایک ساتھ اسکرین شیئر کریں گے۔ یہ فلم شائقین کے لیے ایک دلچسپ اضافہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں اداکار اپنی بہترین اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ رømشا خان کے مداحوں کے لیے یہ خبر باعث اطمینان ہے کہ ان کی پسندیدہ اداکارہ شوبز کو مکمل طور پر ترک نہیں کر رہی ہیں، بلکہ صرف ایک مختصر عرصے کے لیے آرام کر رہی ہیں۔ ان کے اس فیصلے کے پیچھے ممکنہ طور پر ان کی شادی شدہ زندگی کو زیادہ وقت دینے اور ذاتی سکون حاصل کرنے کی خواہش ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
