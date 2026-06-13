زرعی ذخیرہ گاہوں اور اسٹوریج انفرااسٹرکچر کے لیے مختص 7.1 ارب روپے پر تحفظات

مالی سال 27-2026 کے بجٹ میں زرعی ذخیرہ گاہوں اور اسٹوریج انفرااسٹرکچر کیلیے مختص 7۔1 ارب روپے پر ماہرین نے تحفظات کا اظہار کیاہے، جبکہ پاکستان میں صرف گندم کے سالانہ نقصانات کا تخمینہ 140 ارب روپے سے زائد لگایاجاتاہے۔
مالی سال 27-2026 کے بجٹ میں زرعی ذخیرہ گاہوں اور اسٹوریج انفرااسٹرکچر کیلیے صرف 7۔1 ارب روپے مختص کیے جانے پر ماہرین نے تحفظات کا اظہار کیاہے،جبکہ پاکستان میں صرف گندم کے سالانہ نقصانات کا تخمینہ 140 ارب روپے سے زائد لگایاجاتاہے۔ ایگریکلچر ریپبلک کے شریک بانی عامر حیات بھنڈارا نے کہاکہ پاکستان کا ذخیرہ جاتی نظام زرعی ویلیوچین کی سب سے کمزور کڑیوں میں شمارہوتاہے۔ ملک کو ناکافی گوداموں، فرسودہ ذخیرہ گاہوں، کولڈ چین کی شدید کمی، ناقص ہینڈلنگ اور کیڑوں و نمی سے ہونیوالے نقصانات جیسے مسائل کا سامناہے، گندم کی لیے سرکاری خریداری نظام کے تحت نسبتاً بہتر انتظامات موجود ہیں، تاہم مکئی، دالوں، پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر فصلیں بعد از برداشت نقصانات کے حوالے سے انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ سندھ آبادگار بورڈ کے نائب صدر محمود نواز شاہ کے مطابق اگر قبل از برداشت، بعد از برداشت اور ذخیرہ کاری کے دوران ہونیوالے نقصانات کو یکجا کیا جائے تو مجموعی زرعی پیداوار تقریباً 35 فیصد مختلف مراحل پر ضائع ہوجاتی ہے۔ باغبانی کے شعبے میں صورتحال مزید تشویشناک ہے، پاکستان سالانہ تقریباً 3 کروڑ ٹن پھل و سبزیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ملک میں کولڈ اسٹوریج کی گنجائش 10 لاکھ ٹن سے بھی کم ہے۔ اسی طرح پاکستان کی گندم کی پیداوار تقریباً 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن ہے، مگر جدید ذخیرہ گاہوں کی استعداد صرف 3 سے 5 لاکھ ٹن تک محدود ہے، جو پیداوار کے حجم کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ ماہرین کے مطابق مسئلہ صرف انفراسٹرکچر کا نہیں بلکہ زرعی مارکیٹنگ نظام کی خامیوں کا بھی ہے، مالی وسائل کی کمی کے باعث اکثر کسان فصل کٹتے ہی کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ بینک اور مالیاتی ادارے بعد از برداشت فنانسنگ میں خاطرخواہ دلچسپی نہیں لیتے۔ پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر احمد جواد نے ذخیرہ کاری کی لیے نئی مالیاتی سہولت کو مطبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے الیکٹرانک ویٔر ہاؤس رسیدوں، اجناس کی منڈیوں میں اصلاحات اور نجی شعبے کی شمولیت کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ زرعی ویلیوچین کی جدید کاری میں اہم کردار اداکرسکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ذخیرہ جاتی نظام مختلف سرکاری و نجی اداروں، تاجروں، آڑھتیوں اور کسانوں کے درمیان بکھرا ہوا ہے، جس کے باعث سپلائی چین، معیار، مارکیٹ معلومات اور ذخیرہ کاری کے انتظام میں متعدیں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے قومی ویٔر ہاؤس رسیدی نظام، ڈیجیٹل انوینٹری مینجمنٹ، اجناس کی ٹریکنگ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فصل بیمہ کے ساتھ ذخیرہ کاری کو منسلک کرنے جیسی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ ماہرین کے مطابق موثر ذخیرہ کاری نہ صرف کسانوں کو بہتر قیمت دلانے میں مدد دیتی ہے، بلکہ منڈی میں قیمتوں کے استحکام، خوراک کے تحفظ اور برآمدات کے فروغ کی لیے بھی ناگزیر ہے، تاہم دیہی علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ اور توانائی کی عدم دستیابی جدید کولڈ اسٹوریج نظام کی لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ آئی ٹی برآمدات 4.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے، وفاقی وزیر خزانہ کی تنخواہ سے کتنا ٹیکس کٹے گا؟
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زرعی ذخیرہ گاہ، اسٹوریج انفرااسٹرکچر، مالی سال 27-
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