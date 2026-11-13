زعیر الرحمن کے اثاثوں پر سوالات اور نقدی کی وصولی کی پیچیدگیاں
سیاسی رہنما زعیر الرحمن کے اثاثوں کی تفصیلات میں تضاد، باپ سسر سے 12.5 ملین کی نقدی وصولی اور زمینوں کی کم قیمت پر شدید سوالات اٹھے ہیں۔
سیاسی شخصیت زعیر الرحمن کی جانب سے جمع کروائے گئے اثاثوں، آمدن اور جائیدادوں کی قیمتوں کے بارے میں اب شدید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کی بنیاد ان کی ویتھ سٹیٹمنٹس میں ظاہر ہونے والے واضح تضادات اور مشکوک مالی لین دین پر ہے۔ سب سے نمایاں اور بحث کا باعث بننے والا مسئلہ سال 2022 میں ان کے باپ سسر سے وصول کیے گئے 12.5 ملین روپے کے نقد رقم کے ٹرانزیکشن سے متعلق ہے۔
نقدی کی وصولی اور دستاویزی ثبوتوں کی عدم موجودگی
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ زعیر الرحمن نے اس رقم کو نقدی کے طور پر وصول کیا تھا، لیکن اس پیسے کی اصل نوعیت اور مقصد کو لے کر سخت تحفظات موجود ہیں۔ ماہرین اور تنقیدی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس ٹرانزیکشن کو کوئی بینک ریکارڈ، لکھا ہوا معاہدہ، یا کوئی دیگر قانونی دستاویز ثابت کرتا ہے۔Also readحکومت نے سالانہ 6 لاکھ تک آمدن والے تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی - ایکسپریس اردو
عام طور پر ایسے بڑے مالی لین دین میں بینک کا ٹریل ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ایسے کسی بھی ثبوت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بغیر کسی ورائیڈ نوٹ یا بینک ڈپازٹ کے ایسی رقم کی وصولی کا طریقہ کار کیا تھا اور یہ پیسہ کہاں سے آیا۔
زمینوں کی غیر منطقی قیمتوں کا تعین
اثاثوں کی قیمتوں کے تعین میں بھی غیر معمولی کمیابی اور غیر منطقی اقدار نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر 375 کنال رقبے پر مشتمل ورثے میں ملنے والی زرعی زمین کو پانچ مسلسل سالوں کے لیے صفر قیمت پر درج کیا گیا ہے۔
اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع دو کنال رقبے پر بنی رہائشی عمارت کی قیمت 2011 سے 2025 تک ہر سال 7.59 ملین روپے ہی رہی ہے، حالانکہ ملکی معیشت اور جائیداد کے بازار میں اس مدت میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔
ایک کنال آٹھ مرلہ کے رقبے پر مشتمل رہائشی پلاٹ کی قیمت بھی 2011-12 سے 2025 تک صرف 72,000 روپے ہی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ موجودہ مارکیٹ ریٹس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔
میانیوالی ضلع کے علاقہ ایسہ کھیل میں واقع تین کنال سے زائد زرعی زمین کی قیمت بھی محض 180,000 روپے لگائی گئی ہے، جس پر بھی عوامی سطح پر سوال اٹھے ہیں۔
کاروباری ارقام اور تنخواہوں کے ذرائع پر شبہات
زعیر الرحمن کی جانب سے کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں دی گئی معلومات میں بھی تناقض پایا جاتا ہے۔ سال 2025 کے لیے انہوں نے ایک پراپرٹی ایڈوائزری بزنس میں 500,000 روپے کی سرمایہ کاری اور 1.65 ملین روپے کی آمدن کا دعویٰ کیا ہے۔
سال 2024 کی ویتھ سٹیٹمنٹ میں ان کی تنخواہ میں 6.646 ملین روپے سے زائد کی جمع رقوم کا ذکر ملتا ہے۔ اس رقم کے ذرائع، فراہم کنندہ، اور اس بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی اب تک واضح نہیں ہو سکی ہیں جہاں یہ رقم جمع کروائی گئی۔
تصدیق کے مراحل اور حتمی رپورٹ
ان تمام اعداد و شمار، جائیدادوں کی قیمتوں، بینک بیلنسز اور آمدنی کے ذرائع کی تصدیق کے لیے اصل ویتھ سٹیٹمنٹس اور حوالہ جاتی مالی ریکارڈز سے موازنہ کی ضرورت ہے۔
فی الحال زعیر الرحمن کی جانب سے ان تمام سوالات کا کوئی واضح یا دستیاب جواب نہیں ملا ہے۔ رپورٹ تیار کیے جانے کے وقت ان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics