زلمی کی شاندار باؤلنگ، گلیڈی ایٹرز کو 155 کا ہدف

پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ کے 23ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 154 رنز پر محدود کر دیا، سفیان مقیم اور عبدال بصیر کی تین تین وکٹوں کی بدولت۔ زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سوڈان کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران، پاکستان سپر لیگ (PSL) کے 23ویں میچ میں، پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو نیشنل بینک اسٹیڈیم میں بدھ کے روز 155 رنز کا معمولی ہدف دیا۔ زلمی کی جانب سے سفیان مقیم اور عبدال بصیر کی شاندار باؤلنگ نے یہ کامیابی حاصل کی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جس نے فوری طور پر ان کے حق میں نتائج دیے۔ گلیڈی ایٹرز اپنی مقررہ 20 اوورز میں 154 رنز پر آل آؤٹ ہو گئے۔ کوئٹہ کا آغاز غیر مستحکم
رہا، اوپنر احسان علی پہلے اوور میں افتخار احمد کا شکار بنے اور صرف چار رنز بنا سکے۔ اس کے بعد کپتان سعود شکیل نے ریلی روسو کے ساتھ مل کر اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوسرے وکٹ کے لیے 35 رنز جوڑے، لیکن 16 گیندوں پر 16 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ روسو نے جارحانہ انداز جاری رکھا اور حسن نواز کے ساتھ 29 رنز کی شراکت قائم کی، لیکن پھر مقیم نے انہیں 28 گیندوں پر 28 رنز بنا کر پویلین روانہ کر دیا۔ مقیم نے 12ویں اوور میں شمائل حسین کو 12 رنز پر آؤٹ کر کے گلیڈی ایٹرز کو 86/4 پر مشکل میں ڈال دیا۔ نواز اور خواجہ نافے نے پانچویں وکٹ کے لیے 26 رنز کی احتیاطی شراکت سے اننگز کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں تیزی سے پویلین لوٹ گئے، جس سے کوئٹہ 15.4 اوورز میں 120/6 پر گر گیا۔ نواز نے 35 گیندوں پر چار چوکے لگاتے ہوئے 37 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ نافے نے 13 گیندوں پر 20 رنز کا اضافہ کیا۔ ٹام کرن نے 10 گیندوں پر 15 رنز بنا کر مزاحمت کی کوشش کی، لیکن زلمی کے باؤلرز نے آخری چار وکٹیں 34 رنز کے عوض حاصل کر کے اننگز کو مکمل کیا۔ مقیم نے ٹورنامنٹ میں اپنی کارکردگی جاری رکھی اور لگاتار پانچویں بار تین وکٹیں حاصل کیں، انہوں نے چار اوورز میں 25 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ بصیر نے تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ افتخار نے ایک وکٹ حاصل کی
پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کوئٹہ گلیڈی ایٹرز پشاور زلمی کرکٹ
United States Latest News, United States Headlines
