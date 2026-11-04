زمان ٹاؤن کراچی میں پولیس مقابلہ، دو ڈاکو گرفتار، ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد
کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جو اسپتال منتقل کیے جاتے ہوئے ہلاک ہوگئے، پولیس نے ان کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔
کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکو ؤں کے درمیان مبینہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو ڈاکو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے، تاہم انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران راستے میں ہی ان کی موت واقع ہوگئی۔ یہ واقعہ کورنگی کراسنگ کے قریب بھٹائی کالونی سیکٹر بی میں پیش آیا، جہاں علاقے میں گشت پر مامور زمان ٹاؤن پولیس کی پارٹی کا سامنا مشتبہ ڈاکو ؤں سے ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکو ؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی، اور اس مقابلے کے نتیجے میں دو ڈاکو زخمی ہو کر قابو میں آ گئے۔ ایس ایچ او زمان ٹاؤن عدنان بخاری نے بتایا کہ علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور گشت کے دوران پولیس پارٹی کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مسلح افراد علاقے میں وارداتوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دوران پولیس اہلکاروں کا مشتبہ افراد سے سامنا ہوا اور مقابلہ شروع ہوگیا، جس کے نتیجے میں دو ملزمان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے دیے گئے فوری ردعمل اور مستعدی کی وجہ سے علاقے میں ممکنہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکا۔ ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ گرفتار ڈاکو ؤں کی شناخت شیریں اور عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ تلاشی کے دوران پولیس نے ان کے قبضے سے دو پستول، متعدد موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی، جو مبینہ طور پر وارداتوں میں استعمال ہوتی تھی۔ برآمد شدہ اسلحے اور دیگر سامان کو فارنزک اور تفتیشی عمل کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ ان کے ماضی کے جرائم اور ممکنہ گروہی روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موبائل فونز کے ذریعے مزید رابطوں اور متاثرین کی نشاندہی کے لیے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شدید زخمی ڈاکو ؤں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئے۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور متعلقہ ادارے ان کے پس منظر، سرگرمیوں اور کسی سابقہ مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ اسپتال کی انتظامیہ سے بھی طبی رپورٹس طلب کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات عوام کے لیے تشویش کا باعث ہیں، اور ایسے میں پولیس کی گشت اور فوری کارروائیاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مقامی شہریوں نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں گشت کا دائرہ مزید بڑھایا جائے اور مشتبہ عناصر پر کڑی نگاہ رکھی جائے تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔.
کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو ڈاکو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے، تاہم انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران راستے میں ہی ان کی موت واقع ہوگئی۔ یہ واقعہ کورنگی کراسنگ کے قریب بھٹائی کالونی سیکٹر بی میں پیش آیا، جہاں علاقے میں گشت پر مامور زمان ٹاؤن پولیس کی پارٹی کا سامنا مشتبہ ڈاکوؤں سے ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی، اور اس مقابلے کے نتیجے میں دو ڈاکو زخمی ہو کر قابو میں آ گئے۔ ایس ایچ او زمان ٹاؤن عدنان بخاری نے بتایا کہ علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور گشت کے دوران پولیس پارٹی کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مسلح افراد علاقے میں وارداتوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دوران پولیس اہلکاروں کا مشتبہ افراد سے سامنا ہوا اور مقابلہ شروع ہوگیا، جس کے نتیجے میں دو ملزمان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے دیے گئے فوری ردعمل اور مستعدی کی وجہ سے علاقے میں ممکنہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکا۔ ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ گرفتار ڈاکوؤں کی شناخت شیریں اور عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ تلاشی کے دوران پولیس نے ان کے قبضے سے دو پستول، متعدد موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی، جو مبینہ طور پر وارداتوں میں استعمال ہوتی تھی۔ برآمد شدہ اسلحے اور دیگر سامان کو فارنزک اور تفتیشی عمل کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ ان کے ماضی کے جرائم اور ممکنہ گروہی روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موبائل فونز کے ذریعے مزید رابطوں اور متاثرین کی نشاندہی کے لیے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شدید زخمی ڈاکوؤں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئے۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے اور متعلقہ ادارے ان کے پس منظر، سرگرمیوں اور کسی سابقہ مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ اسپتال کی انتظامیہ سے بھی طبی رپورٹس طلب کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات عوام کے لیے تشویش کا باعث ہیں، اور ایسے میں پولیس کی گشت اور فوری کارروائیاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مقامی شہریوں نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں گشت کا دائرہ مزید بڑھایا جائے اور مشتبہ عناصر پر کڑی نگاہ رکھی جائے تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
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