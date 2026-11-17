زمبابوے نے افغانستان کو 57 رنز سے شکست دے کر سیریز جیت لی
زمبابوے نے شارجہ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں افغانستان کو 57 رنز سے شکست دے کر سیریز 1-0 سے اپنے نام کر لی۔ بلاسنگ مزربانی نے بہترین باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کا بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کیا۔
زمبابوے نے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں 57 رنز کی واضح کامیابی حاصل کی ہے۔ اس فتح کے ساتھ زمبابوے نے دو میچوں پر مشتمل سیریز 1-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ میچ کے آخری دن افغانستان کی ٹیم دوسری اننگز میں 360 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔
زمبابوے کی فتح اور اعداد و شمار
افغانستان نے 418 رنز کا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس سے 57 رنز پیچھے رہ گئی۔ میچ کے چوتھے دن زمبابوے کی بولنگ نے دباؤ برقرار رکھا اور حریف ٹیم کو ہدف تک نہ پہنچا سکے۔ بلاسنگ مزربانی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔Also readراولپنڈی ٹیسٹ؛ پہلے دن کا کھیل ختم، پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنالیے
پہلی اور دوسری اننگز کا تفصیلی جائزہ
زمبابوے کی پہلی اننگز میں 339 رنز بنے، جس میں برینڈن ٹیلر نے 217 گیندوں پر 119 رنز بنائے۔ انوسینٹ کایا نے 96 اور بین کوران نے 44 رنز کا اضافہ کیا۔ افغانستان کے نسیر خان مرووف خیل نے 44 اوورز میں 151 رنز دے کر سات وکٹیں حاصل کیں۔
افغانستان کی پہلی اننگز میں 217 رنز بنے، جس میں افشار زازی نے 63 اور رحمان اللہ نے 34 رنز بنائے۔ ونسنٹ مسیکیسا نے 54 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ مزربانی نے 38 رنز دے کر تین وکٹیں لیں۔ زمبابوے نے دوسری اننگز میں 98 اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر 295 رنز بنا کر ڈیکلیر کیا۔
افغانستان کی دوسری اننگز کا افسوسناک انجام
418 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم نے اچھی شروعات کی۔ نسیر خان مرووف خیل نے 242 گیندوں پر غیر آؤٹ 101 رنز بنائے۔ افشار زازی نے 202 گیندوں پر 87 رنز بنائے۔ ہشمت اللہ شاہیدی نے 35 اور رحمت شاہ نے 30 رنز بنائے۔
زمبابوے کی طرف سے مزربانی اور بریڈ ایوانز نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔ گریام کریمر اور ونسنٹ مسیکیسا نے دو دو وکٹیں لیں۔ نسیر اور زازی کی شاندار بیٹنگ کے باوجود افغانستان کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔
میچ کے اہم واقعات اور حتمی نتیجہ
زمبابوے کی ٹیم نے پورے میچ میں مسلسل مزاحمت کی اور فتح حاصل کی۔ اس فتح نے زمبابوے کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ افغانستان کو اگلی سیریز کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔
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