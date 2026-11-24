زیشان علی چین کا شینژو۲۴ مشن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے
پاکستان کے سیارچہ سوار زیشان علی چین کے شینژو۲۴ مشن کے ذریعے ٹینگونگ اسپیس اسٹیشن جانے والے ہیں۔ اس تاریخی سفر کے حوالے سے تفصیلات اور قیادت کی خوشامد کا جائزہ۔
چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی (CMSA) کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ اعلان کے مطابق، پاکستان کے سیارچہ سوار زیشان علی جمعہ کی صبح چین کے شینژو۲۴ کریمڈ اسپیس مشن کے ذریعے خلا میں جا رہے ہیں۔ یہ تاریخی روٹین چین کے شمال مغربی حصے میں واقع جیو کوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے صبح 8:18 بجے کے مقام پر لانچ کی جائے گی۔
سیارچہ سوار زیشان علی کا مشن اور ٹیم
پلی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے، زیشان علی چینی سیارچہ سواروں تانگ ہونگ بو اور وُ یی کے ساتھ ٹیم میں شامل ہوں گے۔ ان کا مقصد ٹینگونگ اسپیس اسٹیشن تک مختصر مدار میں پرواز کرنا ہے، جہاں سے وہ شینژو۲۳ سپیس کرافٹ کے ذریعے زمین پر واپس آئیں گے۔ یہ شینژو۲ۃ کرافٹ مئی سے ہی مدار میں موجود ہے اور اسٹیشن سے جڑا ہوا ہے۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
چین پاکستان سپیس تعاون کے معاہدے کی تفصیلات
یہ تاریخی پرواز فروری 2025 میں پاکستان اسپیس اور اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (SUPARCO) اور چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی (CMSA) کے درمیان دستخط شدہ باہمی خلائی تعاون کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت اپریل میں محمد زیشان علی اور خرم داؤد کو دو پاکستانی امیدواروں کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ انہیں چین میں سیارچہ سواروں کے طور پر شدت سے تربیت دی گئی، جس کے بعد زیشان علی کو ٹینگونگ اسٹیشن جانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔
آصف علی زرداری اور قیادت کا پیغام
صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کی شینژو۲۴ مشن میں شمولیت پر پوری قوم کو مبارکباد دی اور اسے ملکی فخر کا ایک سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے نئے افق کھولے گا اور اس دوران کی جانے والی سائنسی تحقیقات علم میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ صدر نے علامہ اقبال کے شعر "ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں" کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ نوجوان نسل کو علم اور جدید سائنس کے شعبے میں آگے بڑھنے کی ترغیب دے گا۔
شہباز شریف کی چین کے ساتھ دوستی کی تعریف
وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جس کا تعلق پوری قوم سے ہے اور ملک آسمان کی طرف فخر اور شکرگزار ی سے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے سپارکو، سائنسدانوں، فوج اور تعلیمی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے یہ بھی ذکر کیا کہ چین کے صدر شی جِن پنگ کی قیادت نے دونوں ممالک کے تعلقات کو بے مثال عروج پر پہنچایا ہے اور شینژو۲۴ مشن پاکستان و چین کے درمیان اعتماد اور دوستی کا ثبوت ہے۔
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