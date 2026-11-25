زیلنسکی کی ڈرون حملے کی توہین پر ناروے کا سخت تنقید
یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے فن لینڈ کے خلیج میں روسی جہاز پر حملے کا دفاع کیا ہے جبکہ ناروے نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر سخت احتجاج کیا ہے۔
یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے فن لینڈ کے خلیج میں ایک روس ی کارگو جہاز پر ڈرون حملہ کرنے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ایک جائز فوجی ہدف تھا۔ انہوں نے اس واقعے کی توثیق کی جو جمعرات کو پیش آیا جس کے نتیجے میں روس ی جھنڈا اٹھانے والے جہاز ' سپارٹا II' میں آگ لگ گئی۔ اس حملے کے بعد ناروے نے کیف کو بین الاقوامی قانون کا احترام کرنے اور علاقائی سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اپیل کی ہے۔
جہاز کا تفصیلی جائزہ اور حملے کی نوعیت
صدر زیلنسکی نے پیر کے روز بلوم برگ کو دیے گئے انٹرویو میں وضاحت کی کہ یہ کارروائی روسی فوجی لاجسٹکس میں شامل ایک جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ انہوں نے confidently کہا کہ ہم نے ہر چیز بالکل درست کی۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روسی جھنڈا اٹھانے والے جہاز جو ہتھیار یا ممنوعہ سامونڈی مال بردار کرتے ہیں انہیں روسی علاقائی پانیوں یا بین الاقوامی پانیوں میں جائز فوجی ہدف مانا جا سکتا ہے۔Also readپاکستان کے پہلے خلاباز جہانگیر علی کی تاریخ ساز پرواز
یہ جہاز 'سپارٹا II' روسی شپنگ کمپنی 'اوبورن لاگسٹیکا' کی ملکیت ہے جس کے ویب سائٹ کے مطابق یہ روسی وزارت دفاع کو لاجسٹک سروسز فراہم کرتا ہے۔ زیلنسکی نے تسلیم کیا کہ یہ حملہ روسی علاقائی پانیوں میں ہوا حالانکہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ حملے کے بعد جہاز پھسل گیا۔
ناروے کی تشویش اور بین الاقوامی ردعمل
ناروے کے دفاعی منسٹر تورے سانڈووک نے بدھ کے روز کہا کہ آسلو کیف کے ساتھ سلامتی کے مسائل پر بات چیت کر رہا ہے اور ناروے کے گردونواح کے علاقوں میں استحکام کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر روس اس جنگ کو فوری طور پر روک دے تو تمام حملے فوراً بند ہو جائیں گے۔ سانڈووک نے زور دے کر کہا کہ یوکرین کو بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی فوجی کارروائیاں کرنی چاہئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ناروے نے علاقائی سلامتی کے مسائل پر یوکرینی عہدیداروں کے ساتھ ایک تعمیراتی اور تعمیری گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کیا باسپینوں نے یہ معاملہ اپنی ملاقاتوں میں زیر بحث لایا تھا۔
رشتوں میں بہتری اور مستقبل کے اقدامات
یوکرین کے صدر نے یورپی اتحادیوں کی طرف سے بالٹک سمندر میں فوجی آپریشنز کے حوالے سے اٹھائی گئی تشویش کو بھی سراہا۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے وزیروں اور فوجی عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مواصلات کو بہتر بنائیں۔ ان کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسے آپریشنز کے بارے میں مناسب معلومات دی جائیں تاکہ ساتھی ممالک حیران نہ ہوں۔
اس واقعے کے دوران فن لینڈ، استونیا اور روسی جہازوں نے آگ بجھانے کی بچاؤ کارروائی میں شرکت کی۔ اتوار کے روز ایک روسی جہاز نے زخمی ہو جانے والے جہاز کو کشید کر کے روسی پانیوں میں واپس لے گیا جہاں یہ سینٹ پیٹرسبرگ میں اینکر لگا کر موجود ہے۔
ناروے، جو نیٹو کا رکن ہے، یوکرین کے مضبوط بین الاقوامی حامیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے 2023 سے 2030 تک کیف کو تقریباً 27 ارب ڈالر کے طویل مدتی امداد کا اعلان کیا ہے جس کی پارلیمنٹ کے تمام جماعتوں سے حمایت حاصل ہے۔
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