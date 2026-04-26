زین ملک کا حیران کن انکشاف: تصاویر حجام کی دکانوں میں بالوں کے انداز کے لیے حوالہ بن گئیں

گلوکار زین ملک کو پتا چلا کہ ان کی تصاویر دنیا بھر کی حجام کی دکانوں میں بالوں کے انداز کے لیے نمونے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ پنجاب میں ڈومیسائل فیس میں 175 فیصد اضافہ۔
زین ملک نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے جس سے انہیں پہلے علم نہیں تھا۔ یہ انکشاف یہ ہے کہ ان کی تصاویر دنیا بھر کے حجام کی دکان وں میں بالوں کے انداز کے لیے ایک عام حوالہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ 33 سالہ گلوکار سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ ان کی تصاویر اکثر بالوں کے کٹوانے کی ترغیب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پر فیڈز اور بَز کٹس جیسے انداز کے لیے۔ یہ سوال انہیں واضح طور پر حیران کر گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رُک کر ہنس دیا اور اعتراف کیا کہ انہیں واقعی یہ علم نہیں تھا کہ وہ عالمی سطح پر حجام کی دکان وں میں ایک عام مثال بن چکے ہیں۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اگرچہ انہیں خوشی ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا ہائی فیڈ پسند ہے، لیکن انہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اتنی جگہوں پر بالوں کے انداز کے لیے ڈیفالٹ حوالہ بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا 'مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ہر ایک کی دکان میں مین تصویر ہوں'۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے تیزی سے تصدیق کی کہ انہوں نے ابھی جو سیکھا ہے وہ کئی سالوں سے جانتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قریبی حجام کی دکان وں میں ان کی تصاویر بالوں کے انداز کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ کچھ مداحوں نے نشاندہی کی کہ ان کے شہروں میں، ان کی تصاویر ایک ہی سڑک پر متعدد سیلون میں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ یہ صورتحال ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، خاص طور پر ان کے سب سے مشہور بالوں کے انداز کے عروج کے دوران۔ تبصروں کا سیکشن جلد ہی تعریف اور مزاحج کی آمیزش میں تبدیل ہو گیا، صارفین نے انہیں 'بز کٹ کا بادشاہ' قرار دیا اور مذاق کیا کہ ان کے بالوں کے انداز نے خاموشی سے مختلف ممالک میں خوبصورتی کے معیار طے کیے ہیں۔ یہ انکشاف زین ملک کے اپنے اثر و رسوخ کی ایک یاد دہانی ہے، جو ایک سادہ انٹرویو کے لمحے کو اس بات میں تبدیل کر دیتا ہے کہ ان کا انداز کتنا عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں خود اس کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے اور مداحوں نے اس پر دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔ بہت سے صارفین نے اپنی حجام کی دکان وں کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں زین ملک کی تصاویر بالوں کے انداز کے لیے نمونے کے طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ صارفین نے تو یہ بھی کہا کہ زین ملک کے بالوں کے انداز نے ان کے اپنے بالوں کے انداز کو متاثر کیا ہے۔ یہ خبر اس بات کا ثبوت ہے کہ زین ملک نہ صرف ایک مشہور گلوکار ہیں بلکہ ایک فیشن آئیکن بھی ہیں۔ ان کے بالوں کے انداز نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور وہ حجام کی دکان وں میں ایک عام حوالہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک منفرد اور دلچسپ واقعہ ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، پنجاب حکومت نے ڈومیسائل فیس میں 175 فیصد اضافہ کردیا ہے۔ یہ فیصلہ پنجاب کے شہریوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ ڈومیسائل فیس میں اضافہ کے بعد، پنجاب کے شہریوں کو اب ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے زیادہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ حکومت نے اس فیصلے کی کوئی وضاحت نہیں دی ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ یہ فیصلہ صوبے کی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ڈومیسائل فیس میں اضافہ کے بعد، پنجاب کے شہریوں نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ یہ فیصلہ غریب اور متوسط طبقے کے شہریوں پر بوجھ ڈالے گا۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ شہریوں کے مفاد میں فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ڈومیسائل فیس میں اضافہ ایک حساس معاملہ ہے اور حکومت کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے.
