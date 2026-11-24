ساؤتھ ایشین گیمز چھٹی مرتبہ ملتوی، نیا شیڈول نومبر دو ہزار اٹھائیس کا ممکن
پاکستان میں منعقد ہونے والے ساؤتھ ایشین گیمز چھٹی مرتبہ ملتوی کر دیے گئے ہیں جس کے بعد انہیں نومبر دو ہزار اٹھائیس میں منعقد کرنے کا امکان ہے۔
پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی ہونے والے ساوتھ ایشن گیمز ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں جس کے بعد ان گیمز کو نومبر دو ہزار اٹھائیس میں منعقد ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگلے برس تین اپریل سے شروع ہونے والے چودہویں ساؤتھ ایشین گیمز چھٹی مرتبہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ باخبر اور با اعتماد ذرائع کے مطابق گیمز کے التوا کا فیصلہ بوجوہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو میزبانی ملنے کے بعد گیمز دو ہزار اٹھائیہ میں منعقد ہونا تھے لیکن انتظامی تاخیر، فنڈز کے مسائل، کووڈ نوین کے اثرات اور علاقائی کھیلوں کے کیلنڈر کے تصادم ہونے سبب ساوتھ ایشین گیمز مجموعی طور پر چھٹی مرتبہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ ان گیمز میں اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے مقامات پر چار سو چھانوین گولڈ میڈلز کے لیے مردوں کے اٹھائیس اور خواتین کے پچیس مقابلے طے تھے۔ گیمز میں ساوتھ ایشیا کے رکن ممالک کے چار ہزار چار سو سے زائد مرد اور خواتین ایتھلیٹس اور آفیشلز کی شرکت متوقع تھی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید نے قبل ازیں عندیہ دیا تھا کہ پاکستان ساوتھ ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور حکومت گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گیمز کے انعقاد کے لیے مطلوبہ فنڈز کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ تاہم اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گیمز کو آئندہ برس نومبر میں منتقل کیا جائے تاکہ تمام انتظامی اور ماحولیاتی عوامل کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ التوا علاقائی کھیلوں کے تاریخ میں ایک سنگین معاشی اور اخلاقی نقصان کا باعث بن سکتا ہے جو کھلاڑیوں کی تیاریوں کو متاثر کر رہا ہے۔.
پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی زیر نگرانی ہونے والے ساوتھ ایشن گیمز ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیے گئے ہیں جس کے بعد ان گیمز کو نومبر دو ہزار اٹھائیس میں منعقد ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگلے برس تین اپریل سے شروع ہونے والے چودہویں ساؤتھ ایشین گیمز چھٹی مرتبہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ باخبر اور با اعتماد ذرائع کے مطابق گیمز کے التوا کا فیصلہ بوجوہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو میزبانی ملنے کے بعد گیمز دو ہزار اٹھائیہ میں منعقد ہونا تھے لیکن انتظامی تاخیر، فنڈز کے مسائل، کووڈ نوین کے اثرات اور علاقائی کھیلوں کے کیلنڈر کے تصادم ہونے سبب ساوتھ ایشین گیمز مجموعی طور پر چھٹی مرتبہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ ان گیمز میں اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے مقامات پر چار سو چھانوین گولڈ میڈلز کے لیے مردوں کے اٹھائیس اور خواتین کے پچیس مقابلے طے تھے۔ گیمز میں ساوتھ ایشیا کے رکن ممالک کے چار ہزار چار سو سے زائد مرد اور خواتین ایتھلیٹس اور آفیشلز کی شرکت متوقع تھی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید نے قبل ازیں عندیہ دیا تھا کہ پاکستان ساوتھ ایشین گیمز کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور حکومت گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گیمز کے انعقاد کے لیے مطلوبہ فنڈز کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ تاہم اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ گیمز کو آئندہ برس نومبر میں منتقل کیا جائے تاکہ تمام انتظامی اور ماحولیاتی عوامل کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ التوا علاقائی کھیلوں کے تاریخ میں ایک سنگین معاشی اور اخلاقی نقصان کا باعث بن سکتا ہے جو کھلاڑیوں کی تیاریوں کو متاثر کر رہا ہے۔
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