سائبیریا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ ہوا پندرہ سے زائد افراد ہلاک
روس کے علاقے سائبیریا میں فوجی طیارے کے گرنے سے پندرہ سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔
روس کے مغربی علاقے سائبیریا میں یک دم سے ہوا میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جہاں فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس سانحے میں جو سوار تعلق رکھتے تھے ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں اور تمام 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ واقعہ منگل کے دن پیش آیا جب طیارہ جنوب مغربی سائبیریا کے مشہور علاقے کیمیرووو میں واقع یگونووو نامی گاؤں کے قریب زمین سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق امدادی ٹیموں کو فوراً ہی جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا تاکہ ملبے سے نکلنے اور متاثرین کی شناخت کے لیے کام شروع کیا جا سکے۔ تاہم ابتدائی طور پر طیارے کی مکمل شناخت اور ہلاکتوں کی حتمی تعداد کی تصدیق جاری نہیں کی گئی تھی۔ تاہم ترک خبر رساں ادارے انادولو کی رپورٹ کے مطابق روس ی اخبار ازویستیا نے بتایا ہے کہ گرے ہوئے طیارے کی شناخت اے این 12 کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ ایک پرانا طیارہ ہے جو سوویت یونین کے دور میں تیار کیا گیا تھا اور اس میں چار انجن لگے ہوئے تھے۔ اس قسم کے طیاروں کا بنیادی مقصد فوجی اہلکاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور ضروری ساز و سامان کی ترسیل کرنا ہوتا ہے۔ اس حادثے کی ممکنہ وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں اور محققین کی طرف سے ابتدائی تحقیقات کا کام جاری ہے۔ روس ی میڈیا کے حوالے سے دعوی کیا جا رہا ہے کہ طیارے میں موجود تمام 17 افراد اس واقعے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روس ی حکام نے اس حوالے سے تحقیقات کے حکم دے دیے ہیں تاہم روس ی وزارت دفاع کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان یا تفصیلی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ یہ واقعہ روس ی فوجی آپریشنز میں ایک سنگین نقصان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سانحے نے مقامی لوگوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مقامی انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشنز کو یقینی بنایا ہے۔ طیارے کے گرے ہونے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے سیفٹی انویسٹی گیشن بورڈ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کیا یہ تکنیکی خرابی تھی یا کسی بیرونی مداخلت کا نتیجہ۔ فی الحال تمام توجہ ملبے کی صفائی اور ہلاک شدگان کی لاشوں کی بازیابی پر مرکوز ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ کا مرکز بنا ہے کیونکہ ایسے فوجی حادثات نادر ہوتے ہیں اور ان کی تحقیقات میں وقت لگتا ہے۔.
روس کے مغربی علاقے سائبیریا میں یک دم سے ہوا میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جہاں فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس سانحے میں جو سوار تعلق رکھتے تھے ان میں سے کوئی بھی بچا نہیں اور تمام 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ واقعہ منگل کے دن پیش آیا جب طیارہ جنوب مغربی سائبیریا کے مشہور علاقے کیمیرووو میں واقع یگونووو نامی گاؤں کے قریب زمین سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق امدادی ٹیموں کو فوراً ہی جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا تاکہ ملبے سے نکلنے اور متاثرین کی شناخت کے لیے کام شروع کیا جا سکے۔ تاہم ابتدائی طور پر طیارے کی مکمل شناخت اور ہلاکتوں کی حتمی تعداد کی تصدیق جاری نہیں کی گئی تھی۔ تاہم ترک خبر رساں ادارے انادولو کی رپورٹ کے مطابق روسی اخبار ازویستیا نے بتایا ہے کہ گرے ہوئے طیارے کی شناخت اے این 12 کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ ایک پرانا طیارہ ہے جو سوویت یونین کے دور میں تیار کیا گیا تھا اور اس میں چار انجن لگے ہوئے تھے۔ اس قسم کے طیاروں کا بنیادی مقصد فوجی اہلکاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور ضروری ساز و سامان کی ترسیل کرنا ہوتا ہے۔ اس حادثے کی ممکنہ وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں اور محققین کی طرف سے ابتدائی تحقیقات کا کام جاری ہے۔ روسی میڈیا کے حوالے سے دعوی کیا جا رہا ہے کہ طیارے میں موجود تمام 17 افراد اس واقعے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روسی حکام نے اس حوالے سے تحقیقات کے حکم دے دیے ہیں تاہم روسی وزارت دفاع کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان یا تفصیلی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ یہ واقعہ روسی فوجی آپریشنز میں ایک سنگین نقصان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سانحے نے مقامی لوگوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مقامی انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشنز کو یقینی بنایا ہے۔ طیارے کے گرے ہونے کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے سیفٹی انویسٹی گیشن بورڈ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کیا یہ تکنیکی خرابی تھی یا کسی بیرونی مداخلت کا نتیجہ۔ فی الحال تمام توجہ ملبے کی صفائی اور ہلاک شدگان کی لاشوں کی بازیابی پر مرکوز ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ کا مرکز بنا ہے کیونکہ ایسے فوجی حادثات نادر ہوتے ہیں اور ان کی تحقیقات میں وقت لگتا ہے۔
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