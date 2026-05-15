سائنٹسٹس نے ایک بڑا ڈایناسٹروسارٹ منایا۔ اس ڈایناسٹروسارٹ نے 9 بالغ ہنڈوں کے وزن سے زیادہ وزن رکھا، اس کا اندازہ 88 پاؤنڈز سے زیادہ ہے۔ اس ڈایناسٹروسارٹ نے 100 سے 120 کروڑ سال قبل تھائی لینڈ میں رواں کیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈایناسٹروسارٹ ہے جو اس میں سے Southeast Asia میں پیداہوا ہے۔ اس کا نام 'آخر تیتان' ہے کیونکہ اس کا پتہ چائیاپھوم میں تھائی لینڈ میں ایک کم از کم 10 ٹن زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس ڈایناسٹروسارٹ کے پہلوؤں سے پہلے کی ڈایناسٹروسارٹس کے ساتھ کچھ مماثلت تھی، لیکن اس کے کچھ خصوصیات کے باوجود اسے ایک نئے مخصوصات کے طور پر منایا۔ اس کا نام Nagatitan chaiyaphumensis ہے، ایک Southeast Asian فطرت سے تعلق رکھنے والا ایک serpٹ، گریک مائثولوجی کے ایک گائیڈ اور اس کے پتہ کے طور پر اس کا نام ہے۔
