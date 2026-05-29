سابق مس پونے توئشا شرما کی پراسرار موت: ساس گرفتار

بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں سابق مس پونے توئشا شرما کی پراسرار موت کے کیس میں سی بی آئی نے مقتولہ کی ساس گربیلہ سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی طور پر خودکشی قرار دی جانے والی اس موت میں جہیز کے لیے ہراسانی اور تشدد کے شواہد ملے ہیں۔
بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں سابق مس پونے توئشا شرما کی پراسرار موت نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی نے اس کیس میں مقتولہ کی ساس، سابق جج گربیلہ سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ 33 سالہ توئشا شرما کی موت کو ابتدا میں خودکشی قرار دیا گیا تھا تاہم بعد میں جہیز نہ لانے پر طعنے، ہراسانی، گھریلو تشدد اور دباؤ کے شواہد ملے تھے۔ سی بی آئی حکام کے مطابق گرفتاری سے قبل گربیلہ سنگھ سے کئی گھنٹوں تک تفصیلی پوچھ گچھ کی گئی جس میں ڈیجیٹل شواہد، واٹس ایپ پیغامات، فارنزک تجزیے اور جائے وقوعہ سے متعلق معلومات کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ توئشا شرما پر حمل ضائع کروانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا جبکہ انھیں اپنے سسرال کی جانب سے مسلسل ذہنی اذیت اور ہراسانی کا سامنا تھا۔ تفتیشی حکام نے مقتولہ کے جسم پر موجود متعدد زخموں اور چوٹوں کے نشانات کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں جن کے بارے میں مقتولہ کے اہل خانہ کا مؤقف ہے کہ یہ زخم موت سے پہلے تشدد کے دوران لگے تھے۔ سی بی آئی کے مطابق مقتولہ کے شوہر سمارتھ سنگھ پہلے ہی عدالتی تحویل میں ہیں جبکہ گربیلہ سنگھ کی گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ان کی قبل از گرفتاری ضمانت منسوخ کر دی۔ توئشا شرما نے اپنی وفات سے چند روز قبل اپنی والدہ کو متعدد پیغامات بھیجے تھے جن میں انہوں نے شادی کے بعد کی زندگی کو جہنم قرار دیا اور گھر واپس لے جانے کی درخواست کی تھی۔ ان پیغامات میں توئشا نے بتایا تھا کہ ان کے سسرال والے ان سے جہیز کے طور پر مزید رقم اور زیورات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ دینے پر انھیں ذہنی اور جسمانی اذیت دی جاتی ہے۔ ایک پیغام میں توئشا نے لکھا تھا کہ ان کے شوہر اور ساس انھیں طلاق دینے کی دھمکی دے رہے ہیں اگر وہ جہیز کے مطالبے پورے نہیں کرتیں۔ توئشا کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی خوشگوار ازدواجی زندگی کی امید میں شادی کے بندھن میں بندھی تھی لیکن شادی کے فوراً بعد ہی اسے مایوسی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ توئشا نے کئی بار انھیں فون کر کے اپنی تکالیف بتائیں لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں۔ توئشا شرما سابق مس پونے ہونے کے ساتھ ساتھ ایم بی اے گریجویٹ تھیں اور مارکیٹنگ و کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ انھوں نے فلمی دنیا میں بھی مختصر کام کیا تھا۔ ان کی موت نے بھارتی معاشرے میں جہیز کے نظام اور خواتین پر تشدد کے خلاف ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سی بی آئی تحقیقات کو شفاف اور تیز رفتار بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کیس نے ثابت کیا ہے کہ بھارت میں جہیز کے خلاف قوانین کے باوجود خواتین کو گھریلو تشدد اور ہراسانی کا سامنا ہے۔ توئشا کے اہل خانہ نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں جاری ہے اور سی بی آئی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جلد ہی چارج شیٹ عدالت میں پیش کرے گی.
