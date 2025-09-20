سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر وقار مسعود خان انتقال کر گئے

سابق وفاقی وزیر، سیکرٹری خزانہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود خان 74 سال کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار۔
سابق وفاقی وزیر، سیکرٹری خزانہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، ان کی عمر 74 سال تھی۔ ایک ممتاز ماہر اقتصادیات، ڈاکٹر وقار مسعود خان حافظ قرآن بھی تھے۔ وفاقی حکومت میں متعدد معزز عہدوں پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے وزیر اعظم کے خصوصی سیکرٹری، سیکرٹری خزانہ ڈویژن، سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن، سیکرٹری پیٹرولیم اور قدرتی وسائل، اور سیکرٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔\انہوں نے متعدد مقامی اور
بین الاقوامی مالیاتی اور بینکنگ اداروں کے بورڈز میں خدمات انجام دیں، جن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان، اور اسلامک ڈویلپمنٹ بینک شامل ہیں۔ انہوں نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ مرحوم ماہر اقتصادیات نے بوسٹن یونیورسٹی، امریکہ سے معاشیات میں پی ایچ ڈی اور پولیٹیکل اکانومی میں ماسٹرز کیا، اس کے علاوہ انہوں نے جامعہ کراچی سے معاشیات میں ماسٹرز اور ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان کو سرکاری اور نجی شعبوں دونوں کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔\صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہفتے کے روز سابق وفاقی وزیر، سیکرٹری خزانہ اور ممتاز ماہر اقتصادیات ڈاکٹر وقار مسعود کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ صدر، جو اس وقت چین کے دورے پر ہیں، نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا، صدر سیکرٹریٹ پریس ونگ نے اسلام آباد میں جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا، وزیر اعظم آفس میڈیا ونگ نے ایک پریس ریلیز میں کہا۔ وزیر اعظم، جو اس وقت لندن میں ہیں، نے کہا کہ مرحوم وقار مسعود کی حکومت پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی
وقار مسعود خان وفات اسلام آباد سابق وزیر معیشت دان شہباز شریف آصف علی زرداری
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Veteran actor Abid Kashmiri passes away at 74Veteran actor Abid Kashmiri passes away at 74
مزید پڑھ »
نام نہاد جمہوریت کی دعویدار مودی سرکار بھارت میں نفرت انگیزی کو ہوا دینے لگی2024 میں بھارت میں نفرت انگیز تقاریر کے واقعات میں 74 فیصد تک اضافہ ہوا،
مزید پڑھ »
300 بچوں سے ریپ کرنے والے فرانسیسی ڈاکٹر کے ہولناک انکشافات74 سالہ جوئل لی سکورنیک پر 111 ریپ اور 189 جنسی حملوں کے الزامات ہیں
مزید پڑھ »
Former Australia batter Slater sentenced for domestic violenceSlater played 74 tests from 1993-2001 and became a successful cricket commentator
مزید پڑھ »
ریکوڈک منصوبے میں آئی ایف سی کی کل سرمایہ کاری 700 ملین ڈالر تک پہنچ گئیریکوڈک سے 37 سال میں 74 ارب ڈالر تک آمدن کی توقع ہے
مزید پڑھ »
74 killed in Gaza as Israeli forces strike a cafe and fire on people seeking food74 killed in Gaza as Israeli forces strike a cafe and fire on people seeking food
مزید پڑھ »