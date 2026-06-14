سابق ضلع ناظم لیہہ ملک غلام حیدر تھیند انتقال کر گئے

لیہہ کے سابق ضلع ناظم اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک غلام حیدر تھیند طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
لیہہ کے سابق ضلع ناظم اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک غلام حیدر تھیند طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق اتوار کو ان کی وفات ہوئی۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ 14 جون کو شام 6 بجے لیہہ کے میلاد گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں سیاسی رہنما، سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات اور مقامی شہریوں نے شرکت کی۔ ملک غلام حیدر تھیند کا شمار لیہہ ضلع کے بااثر ترین سیاسی اور سماجی شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے عوامی خدمت اور مقامی سیاست میں سرگرم رہے اور کمیونٹی کے مسائل سے قریبی تعلق رکھنے کے باعث پہچانے جاتے تھے۔ اپنی سیاسی زندگی کے دوران انہوں نے صوبائی اسمبلی کے رکن اور بعد میں ضلع ناظم کے طور پر خدمات انجام دیں، اور علاقے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں پیش پیش رہے اور انہیں ایک منصف مزاج اور عوام دوست سیاست دان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوامی شخصیات نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی وزراء اور دیگر اہم سیاسی شخصیات شامل ہیں، جنہوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ملک غلام حیدر تھیند کی وفات سے لیہہ کے سیاسی و سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت نے ان کی مقبولیت اور عوامی خدمات کی گواہی دی۔ وہ اپنے پیچھے بیوہ اور چار بچے چھوڑ گئے ہیں.
لیہہ کے سابق ضلع ناظم اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک غلام حیدر تھیند طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق اتوار کو ان کی وفات ہوئی۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ 14 جون کو شام 6 بجے لیہہ کے میلاد گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں سیاسی رہنما، سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات اور مقامی شہریوں نے شرکت کی۔ ملک غلام حیدر تھیند کا شمار لیہہ ضلع کے بااثر ترین سیاسی اور سماجی شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے عوامی خدمت اور مقامی سیاست میں سرگرم رہے اور کمیونٹی کے مسائل سے قریبی تعلق رکھنے کے باعث پہچانے جاتے تھے۔ اپنی سیاسی زندگی کے دوران انہوں نے صوبائی اسمبلی کے رکن اور بعد میں ضلع ناظم کے طور پر خدمات انجام دیں، اور علاقے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں پیش پیش رہے اور انہیں ایک منصف مزاج اور عوام دوست سیاست دان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوامی شخصیات نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب، صوبائی وزراء اور دیگر اہم سیاسی شخصیات شامل ہیں، جنہوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ملک غلام حیدر تھیند کی وفات سے لیہہ کے سیاسی و سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت نے ان کی مقبولیت اور عوامی خدمات کی گواہی دی۔ وہ اپنے پیچھے بیوہ اور چار بچے چھوڑ گئے ہیں
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