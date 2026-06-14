سابق وفاقی وزیر گہر Ejaz نے ٹیکس میں اسادہ تین سرحدیں تجویز کیں

سابق مدت میں عہدیدار گہر Ejaz نے ٹیکس میںبہتر امداد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ٹیکس ساخت کو تین شرائط میں سادہ بنانے کا مشورہ دیا تاکہ متوسط آمدنی والے برادری کو اہل بنایا جا سکے۔
سابق مدت میں عہدیدار گہر Ejaz نے وفاقی بجٹ میں تجویز کردہ معیشتی ہلچل کے باعث پاکستان کے تنخواہ دار طبقے پر پڑنے والے بارہگیوں پر توجہ دلائی۔ وہ نے واضح کیا کہ فی الحال وسیع پیمانے پر مالی بوجھ کے باوجود وہ تیز آمدنی سے وابستہ گھرانوں کو صریحی مشکلات کا سامنا ہے۔ گہر Ejaz کا کہنا تھا کہ کم آمدنی رکھنے والے افراد - جن کی ماہانہ آمدنی ایک ملین روپے سے کم ہے - عموماً زیادہ ٹیکس کا پابند ہیں، اس بحیثیت میں وہہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ ان کے موجودہ اخراجات کو مزید بھاری بناتا ہے۔ اس نے اس سے جڑے طاقتور اثرات کو سماجی اور معاشی سطح پر بھی واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس کا بوجھ صرف بجلی اور گیس بلوں تک محدود نہیں؛ بلکہ یہ بچوں کی طبی خدمات اور تعلیم کے معیارات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بجٹ کی پیش گوئی کے حساب سے یہ ٹیکس کا وزن مزید بڑھ رہا ہے جس سے متوسط آمدنی والے خاندانوں کو دیہی یا طویل مدتی تعمیراتی منصوبے پر کام کرنے یا اپنی روزی رانی کے لیے وقت ملنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ٹیکس کے لمبی مدت کے عواقب کو دیکھیں تو یہ معاشی کمیونٹی کو حقیقی ترقی سے روک دیتا ہے۔ اس کے برعکس، انہوں نے ایک آسان ٹیکس ساخت کی تجویز دی جس میں تین ٹیکس کے شرائط شامل ہوں۔ ان کے مطابق ایک آسان سسٹم کے تحت، سونہ لاکھ روپے تک ماہانہ آمدنی والے افراد کو پانچ فیصد ٹیکس ، پانچ سے دس لاکھ روپے تک قائم آمدنی والے افراد کو دس فیصد، اور ایک دو لاکھ روپے سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد کو بیس فیصد کا ٹیکس ملے گا۔ یہ ٹیکس ڈھانچہ انتظامی طور پر زیادہ آسان اور حکومت کے لیے بھی اب بھی قابل وصولیت رکھنے والا بنے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا ٹیکس ڈھانچہ متواتر، مستحکم اور معقول ہو جہاں پر عوام کو ضرورتی مدد ملے اور حکومت کی آمدنی میں بھی کمی نہ ہو۔ گہر Ejaz نے نہ صرف تیزی سے بے روزگاری کے لیئے موجود حکمت عملیوں پر برائے تجدید سوچنے کی حکمت عملی ڈاکا دی، بلکہ وہ یہ بھی پرامید تھے کہ تُباہی سے بچنے کے لیے مرکزی حکام کو مزید بوجھ کم کرنے اور عوامی معاملات کو کمیونیکیشن کے ذریعے بڑھانے کے لحاظ سے خلافِ لاتعداد تجارتی کام کرنا ہوگا۔ ایک مختلف مقام پر انہوں نے عوامی خدمات کے لیے ایک ہدف رکھی: یہ ظاہر ہوا کہ معیاری اور مستحکم معاشوم کے لیے، جب لوگوں کو زیادہ مالی قوت ملے تو وہ معاشی ترقی میں ایک مصروف کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کو مزید ریونیو کے ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح اسے برائے اہم اور محافظت کا راستہ سمجھا جاتا ہے جہاں عوام اور حکومتی اداروں کے درمیان مزید نزدیکات اور تعاون کے لئے بڑے نوے کے اراکین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر یہ تمام تجاویز عمل وضع کیں گی تو پاکستان کے سب سے بڑے معیشتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کونوں خطوط میں ایک حسابی دارومدار اور مستقل ترقی کے چشمہ سامنے آئیں گے.
سابق مدت میں عہدیدار گہر Ejaz نے وفاقی بجٹ میں تجویز کردہ معیشتی ہلچل کے باعث پاکستان کے تنخواہ دار طبقے پر پڑنے والے بارہگیوں پر توجہ دلائی۔ وہ نے واضح کیا کہ فی الحال وسیع پیمانے پر مالی بوجھ کے باوجود وہ تیز آمدنی سے وابستہ گھرانوں کو صریحی مشکلات کا سامنا ہے۔ گہر Ejaz کا کہنا تھا کہ کم آمدنی رکھنے والے افراد - جن کی ماہانہ آمدنی ایک ملین روپے سے کم ہے - عموماً زیادہ ٹیکس کا پابند ہیں، اس بحیثیت میں وہہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ ان کے موجودہ اخراجات کو مزید بھاری بناتا ہے۔ اس نے اس سے جڑے طاقتور اثرات کو سماجی اور معاشی سطح پر بھی واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس کا بوجھ صرف بجلی اور گیس بلوں تک محدود نہیں؛ بلکہ یہ بچوں کی طبی خدمات اور تعلیم کے معیارات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بجٹ کی پیش گوئی کے حساب سے یہ ٹیکس کا وزن مزید بڑھ رہا ہے جس سے متوسط آمدنی والے خاندانوں کو دیہی یا طویل مدتی تعمیراتی منصوبے پر کام کرنے یا اپنی روزی رانی کے لیے وقت ملنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ٹیکس کے لمبی مدت کے عواقب کو دیکھیں تو یہ معاشی کمیونٹی کو حقیقی ترقی سے روک دیتا ہے۔ اس کے برعکس، انہوں نے ایک آسان ٹیکس ساخت کی تجویز دی جس میں تین ٹیکس کے شرائط شامل ہوں۔ ان کے مطابق ایک آسان سسٹم کے تحت، سونہ لاکھ روپے تک ماہانہ آمدنی والے افراد کو پانچ فیصد ٹیکس، پانچ سے دس لاکھ روپے تک قائم آمدنی والے افراد کو دس فیصد، اور ایک دو لاکھ روپے سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد کو بیس فیصد کا ٹیکس ملے گا۔ یہ ٹیکس ڈھانچہ انتظامی طور پر زیادہ آسان اور حکومت کے لیے بھی اب بھی قابل وصولیت رکھنے والا بنے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا ٹیکس ڈھانچہ متواتر، مستحکم اور معقول ہو جہاں پر عوام کو ضرورتی مدد ملے اور حکومت کی آمدنی میں بھی کمی نہ ہو۔ گہر Ejaz نے نہ صرف تیزی سے بے روزگاری کے لیئے موجود حکمت عملیوں پر برائے تجدید سوچنے کی حکمت عملی ڈاکا دی، بلکہ وہ یہ بھی پرامید تھے کہ تُباہی سے بچنے کے لیے مرکزی حکام کو مزید بوجھ کم کرنے اور عوامی معاملات کو کمیونیکیشن کے ذریعے بڑھانے کے لحاظ سے خلافِ لاتعداد تجارتی کام کرنا ہوگا۔ ایک مختلف مقام پر انہوں نے عوامی خدمات کے لیے ایک ہدف رکھی: یہ ظاہر ہوا کہ معیاری اور مستحکم معاشوم کے لیے، جب لوگوں کو زیادہ مالی قوت ملے تو وہ معاشی ترقی میں ایک مصروف کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کو مزید ریونیو کے ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح اسے برائے اہم اور محافظت کا راستہ سمجھا جاتا ہے جہاں عوام اور حکومتی اداروں کے درمیان مزید نزدیکات اور تعاون کے لئے بڑے نوے کے اراکین کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر یہ تمام تجاویز عمل وضع کیں گی تو پاکستان کے سب سے بڑے معیشتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کونوں خطوط میں ایک حسابی دارومدار اور مستقل ترقی کے چشمہ سامنے آئیں گے
ٹیکس پاکستان تنخواہ دار معاشی بوجھ ٹیکس ڈھانچہ
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