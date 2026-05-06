سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوزے کو ان کی عمر کی بنیاد پر 2012 کی انتخابی مہم میں غیر قانونی فنڈنگ کے کیس میں الیکٹرانک انکل ٹیگ پہننے سے استثنیٰ دے دیا گیا ہے۔
فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم عدالتی پیش رفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہیں 2012 کے صدارتی انتخابات میں غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں سزا کے طور پر الیکٹرانک انکل ٹیگ پہننے سے استثنیٰ دے دیا گیا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے بدھ کو میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے سرکوزے کی بڑھتی ہوئی عمر کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں جسمانی اور نفسیاتی طور پر مزید دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 71 سالہ سابق صدر کو ان سنگین الزامات کا سامنا ہے کہ انہوں نے بائیگمالیون نامی ایک تعلقات عامہ کی کمپنی کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کے اخراجات میں قانونی حد سے تجاوز کیا اور بعد میں ان اعداد و شمار کو منظم طریقے سے چھپانے کی کوشش کی تاکہ قانون کی نظروں سے بچا جا سکے۔ فرانس کی اعلیٰ عدالت نے گزشتہ سال اس کیس میں چھ ماہ کی قید کی سزا برقرار رکھی تھی لیکن حالیہ فیصلے میں ٹریکر کے استعمال سے انہیں نجات دلا دی گئی ہے جس سے ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نکولس سرکوزے کا سیاسی سفر اور ان کی صدارت کے بعد کا دور مسلسل قانونی پیچیدگیوں اور عدالتوں کے چکروں سے بھرا رہا ہے۔ وہ جدید فرانس کی تاریخ کے پہلے ایسے صدر بن گئے جنہوں نے جیل کی سزا کاٹنی پڑی جو کہ فرانس یسی سیاسی تاریخ میں ایک بے نظیر اور حیران کن واقعہ تھا۔ 2007 کی انتخابی مہم کے دوران لیبیا سے حاصل کی گئی مبینہ فنڈنگ کے کیس میں انہیں 20 دن جیل میں گزارنے پڑے تھے جس نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ اس معاملے میں سرکوزے کی اپیل کی سماعت اب بھی جاری ہے اور وہ مسلسل اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان تمام قانونی کارروائیوں کو سیاسی انتقام اور مخالفین کی سازش قرار دیا ہے۔ تاہم فرانس یسی عدالتوں نے ان کے خلاف مختلف کیسز میں سخت موقف اپنایا ہے جس نے فرانس کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا سابق سربراہان ریاست کو بھی عام شہریوں کی طرح قانون کے سامنے مکمل طور پر جوابدہ ہونا چاہیے یا انہیں کوئی خاص مراعات ملنی چاہئیں۔ ان کے قانونی مسائل صرف انتخابی فنڈنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ بزموت کیس نامی ایک اور تنازعہ بھی سامنے آیا جس میں ان پر ایک جج سے ناجائز فائدے حاصل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ یہ کیس اس وقت منظر عام پر آیا جب پولیس نے لیبیا فنڈنگ کی تحقیقات کے دوران سرکوزے کی ایک خفیہ فون لائن کو ٹریس کیا۔ وہ اپنے وکیل سے بات کرنے کے لیے پال بزموت نامی ایک فرضی شناخت استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی گفتگو خفیہ رہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے بچا جا سکے۔ اس کیس میں انہیں پہلے ہی انکل ٹیگ کی سزا سنائی گئی تھی جسے گزشتہ سال مئی میں ان کی عمر اور صحت کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا۔ مارچ میں ایک عدالت نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا جس میں انہوں نے دونوں سزاؤں کو یکجا کرنے کی استداد کی تھی تاکہ انہیں دوبارہ انکل ٹیگ نہ پہننا پڑے۔ اب بائیگمالیون کیس میں بھی انہیں اسی طرح کی رعایت ملنے سے ان کے لیے قانونی دباؤ میں کچھ کمی آئی ہے لیکن ان کے خلاف چلنے والے دیگر مقدمات اور تحقیقات اب بھی ان کے سیاسی مستقبل اور ساکھ کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ فرانس یسی عدالتی نظام اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سابق رہنماؤں کی سزا اور ان کی انسانی حقوق کی پاسداری کے درمیان توازن قائم کیا جائے.
فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم عدالتی پیش رفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہیں 2012 کے صدارتی انتخابات میں غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں سزا کے طور پر الیکٹرانک انکل ٹیگ پہننے سے استثنیٰ دے دیا گیا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے بدھ کو میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے سرکوزے کی بڑھتی ہوئی عمر کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ انہیں جسمانی اور نفسیاتی طور پر مزید دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 71 سالہ سابق صدر کو ان سنگین الزامات کا سامنا ہے کہ انہوں نے بائیگمالیون نامی ایک تعلقات عامہ کی کمپنی کے ذریعے اپنی انتخابی مہم کے اخراجات میں قانونی حد سے تجاوز کیا اور بعد میں ان اعداد و شمار کو منظم طریقے سے چھپانے کی کوشش کی تاکہ قانون کی نظروں سے بچا جا سکے۔ فرانس کی اعلیٰ عدالت نے گزشتہ سال اس کیس میں چھ ماہ کی قید کی سزا برقرار رکھی تھی لیکن حالیہ فیصلے میں ٹریکر کے استعمال سے انہیں نجات دلا دی گئی ہے جس سے ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نکولس سرکوزے کا سیاسی سفر اور ان کی صدارت کے بعد کا دور مسلسل قانونی پیچیدگیوں اور عدالتوں کے چکروں سے بھرا رہا ہے۔ وہ جدید فرانس کی تاریخ کے پہلے ایسے صدر بن گئے جنہوں نے جیل کی سزا کاٹنی پڑی جو کہ فرانسیسی سیاسی تاریخ میں ایک بے نظیر اور حیران کن واقعہ تھا۔ 2007 کی انتخابی مہم کے دوران لیبیا سے حاصل کی گئی مبینہ فنڈنگ کے کیس میں انہیں 20 دن جیل میں گزارنے پڑے تھے جس نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ اس معاملے میں سرکوزے کی اپیل کی سماعت اب بھی جاری ہے اور وہ مسلسل اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان تمام قانونی کارروائیوں کو سیاسی انتقام اور مخالفین کی سازش قرار دیا ہے۔ تاہم فرانسیسی عدالتوں نے ان کے خلاف مختلف کیسز میں سخت موقف اپنایا ہے جس نے فرانس کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا سابق سربراہان ریاست کو بھی عام شہریوں کی طرح قانون کے سامنے مکمل طور پر جوابدہ ہونا چاہیے یا انہیں کوئی خاص مراعات ملنی چاہئیں۔ ان کے قانونی مسائل صرف انتخابی فنڈنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ بزموت کیس نامی ایک اور تنازعہ بھی سامنے آیا جس میں ان پر ایک جج سے ناجائز فائدے حاصل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ یہ کیس اس وقت منظر عام پر آیا جب پولیس نے لیبیا فنڈنگ کی تحقیقات کے دوران سرکوزے کی ایک خفیہ فون لائن کو ٹریس کیا۔ وہ اپنے وکیل سے بات کرنے کے لیے پال بزموت نامی ایک فرضی شناخت استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی گفتگو خفیہ رہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے بچا جا سکے۔ اس کیس میں انہیں پہلے ہی انکل ٹیگ کی سزا سنائی گئی تھی جسے گزشتہ سال مئی میں ان کی عمر اور صحت کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا۔ مارچ میں ایک عدالت نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا جس میں انہوں نے دونوں سزاؤں کو یکجا کرنے کی استداد کی تھی تاکہ انہیں دوبارہ انکل ٹیگ نہ پہننا پڑے۔ اب بائیگمالیون کیس میں بھی انہیں اسی طرح کی رعایت ملنے سے ان کے لیے قانونی دباؤ میں کچھ کمی آئی ہے لیکن ان کے خلاف چلنے والے دیگر مقدمات اور تحقیقات اب بھی ان کے سیاسی مستقبل اور ساکھ کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ فرانسیسی عدالتی نظام اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سابق رہنماؤں کی سزا اور ان کی انسانی حقوق کی پاسداری کے درمیان توازن قائم کیا جائے
نکولس سرکوزے فرانس قانونی مقدمات سیاسی کرپشن عدالتی فیصلہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Williams F1 expand technical ties with Mercedes from 2022Williams last won a grand prix in 2012.
Read more »
برطانوی وزیراعظم کے ساتھ 4 سال تک جنسی تعلق رہا، امریکی خاتون - ایکسپریس اردوبورس جانسن کے ساتھ 2012 سے 2016 تک جنسی تعلق رہا
Read more »
What a trill: $13K flute in the wind since 2012 recoveredThe flute was reported missing in 2012 after its owner left it in a taxi cab
Read more »
قتل کا الزام ثابت ہونے پر ایم کیو ایم کے مبینہ ٹارگٹ کلر کو عمر قید - ایکسپریس اردوملزم نے 2012 میں انیس نامی شہری کو قتل کیا تھا، پراسیکیوشن
Read more »
ٹیکس فراڈ پر نامور گلوکارہ شکیرا کو جیل بھیجنے کی سفارش - ایکسپریس اردوٹیکس فراڈ پر نامور گلوکارہ شکیرا کو جیل بھیجنے کی سفارش مزید پڑھیں: ExpressNews
Read more »
ٹی20 ورلڈکپ میں ویسٹ انڈیز کا عروج و زوال - ایکسپریس اردو2012 اور 2016 کی چیمپئین رواں سال گروپ اسٹیج سے آگے نہ بڑھ سکی
Read more »