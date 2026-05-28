سابق امریکی خفیہ ایجنسی اہلکار کی کروڑوں ڈالر کے سونے کی چوری پر گرفتاری

امریکہ میں سی آئی اے کے ایک سابق سینئر اہلکار کو 40 ملین ڈالر مالیت کے سونے کی اینٹوں اور لاکھوں ڈالر کی نقدی کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جس نے اپنی تعلیم اور فوجی پس منظر کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔
ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک انتہائی حیران کن اور سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے جس نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سی آئی اے کے ایک سابق سینئر اہلکار کو اس کے گھر سے کروڑوں ڈالر مالیت کا سونا اور نقدی برآمد ہونے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، ایف بی آئی کے افسران نے ورجینیا ریاست میں واقع ڈیوڈ رش کے گھر پر ایک بڑے پیمانے پر چھاپہ مارا جس کے نتیجے میں وہاں سے 303 سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں جن کی تخمینی مالیت 40 ملین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، تفتیش کاروں نے گھر کی تلاشی کے دوران 2 ملین ڈالر کی نقدی اور تقریباً 35 انتہائی قیمتی اور لگژری گھڑیاں بھی قبضے میں لی ہیں۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب ادارے کو شبہ ہوا کہ سرکاری خزانے سے بڑی مقدار میں اثاثے غائب ہوئے ہیں۔ نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، ڈیوڈ رش سی آئی اے میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ان کے پاس ٹاپ سیکریٹ کلیئرنس موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ ان کی رسائی ریاست کے انتہائی حساس اور خفیہ معلومات تک تھی۔ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رش نے اپنے ملازم ہونے کے دوران اپنی ملازمت کے اخراجات کے نام پر اپنے ادارے سے غیر ملکی کرنسی اور لاکھوں ڈالر مالیت کے سونے کی اینٹوں کی درخواست کی تھی۔ نومبر سے مارچ کے درمیان انہوں نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ انہیں مخصوص کاموں کے لیے ان اثاثوں کی ضرورت ہے، اور ادارے نے ان کی درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے انہیں یہ رقم اور سونا فراہم کر دیا۔ تاہم، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تمام اثاثے ان کے کام سے متعلق نہیں تھے بلکہ وہ انہیں ذاتی طور پر اپنے قبضے میں لے رہے تھے۔ جب ادارے کے اسٹوریج ایریا سے سونے کی بڑی مقدار غائب پائی گئی تو تفتیش شروع ہوئی جس نے آخر کار انہیں بے نقاب کر دیا۔ اس کیس کی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈیوڈ رش نے نہ صرف چوری کی بلکہ اپنی پوری پیشہ ورانہ شناخت کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ ایف بی آئی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ رش نے ملازمت کی درخواست دیتے وقت اپنی تعلیم اور فوجی پس منظر کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی تھیں۔ انہوں نے جھوٹ موٹ یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ امریکی بحریہ میں ایک پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے جعلی ٹائم شیٹس بھری تھیں اور بحریہ ریزرو کا رکن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے فوجی رخصت کے نام پر 77 ہزار ڈالر کے غیر قانونی واجبات بھی حاصل کیے۔ یہ حقیقت کہ ایک شخص نے اتنے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اور اس کے باوجود اسے انتہائی حساس معلومات تک رسائی حاصل رہی، امریکی سیکیورٹی سسٹم کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ فی الحال ڈیوڈ رش کے وکیل نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن امریکی عدالتوں میں ان کے خلاف سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ریاست کو مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکی خفیہ اداروں کو اپنے بیک گراؤنڈ چیکنگ کے عمل پر نظرثانی کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں کسی ایسے شخص کو حساس عہدے پر فائز نہ کیا جائے جس کی پوری تاریخ ہی جھوٹ پر مبنی ہو۔ اس وقت ایف بی آئی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا رش نے ان پیسوں کا استعمال کسی اور غیر قانونی مقصد کے لیے کیا یا کیا وہ کسی بیرونی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے.
ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ایک انتہائی حیران کن اور سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے جس نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سی آئی اے کے ایک سابق سینئر اہلکار کو اس کے گھر سے کروڑوں ڈالر مالیت کا سونا اور نقدی برآمد ہونے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، ایف بی آئی کے افسران نے ورجینیا ریاست میں واقع ڈیوڈ رش کے گھر پر ایک بڑے پیمانے پر چھاپہ مارا جس کے نتیجے میں وہاں سے 303 سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں جن کی تخمینی مالیت 40 ملین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، تفتیش کاروں نے گھر کی تلاشی کے دوران 2 ملین ڈالر کی نقدی اور تقریباً 35 انتہائی قیمتی اور لگژری گھڑیاں بھی قبضے میں لی ہیں۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب ادارے کو شبہ ہوا کہ سرکاری خزانے سے بڑی مقدار میں اثاثے غائب ہوئے ہیں۔ نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، ڈیوڈ رش سی آئی اے میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ان کے پاس ٹاپ سیکریٹ کلیئرنس موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ ان کی رسائی ریاست کے انتہائی حساس اور خفیہ معلومات تک تھی۔ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رش نے اپنے ملازم ہونے کے دوران اپنی ملازمت کے اخراجات کے نام پر اپنے ادارے سے غیر ملکی کرنسی اور لاکھوں ڈالر مالیت کے سونے کی اینٹوں کی درخواست کی تھی۔ نومبر سے مارچ کے درمیان انہوں نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ انہیں مخصوص کاموں کے لیے ان اثاثوں کی ضرورت ہے، اور ادارے نے ان کی درخواستوں پر عمل کرتے ہوئے انہیں یہ رقم اور سونا فراہم کر دیا۔ تاہم، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تمام اثاثے ان کے کام سے متعلق نہیں تھے بلکہ وہ انہیں ذاتی طور پر اپنے قبضے میں لے رہے تھے۔ جب ادارے کے اسٹوریج ایریا سے سونے کی بڑی مقدار غائب پائی گئی تو تفتیش شروع ہوئی جس نے آخر کار انہیں بے نقاب کر دیا۔ اس کیس کی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈیوڈ رش نے نہ صرف چوری کی بلکہ اپنی پوری پیشہ ورانہ شناخت کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ ایف بی آئی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ رش نے ملازمت کی درخواست دیتے وقت اپنی تعلیم اور فوجی پس منظر کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی تھیں۔ انہوں نے جھوٹ موٹ یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ امریکی بحریہ میں ایک پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے جعلی ٹائم شیٹس بھری تھیں اور بحریہ ریزرو کا رکن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے فوجی رخصت کے نام پر 77 ہزار ڈالر کے غیر قانونی واجبات بھی حاصل کیے۔ یہ حقیقت کہ ایک شخص نے اتنے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اور اس کے باوجود اسے انتہائی حساس معلومات تک رسائی حاصل رہی، امریکی سیکیورٹی سسٹم کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ فی الحال ڈیوڈ رش کے وکیل نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن امریکی عدالتوں میں ان کے خلاف سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ریاست کو مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکی خفیہ اداروں کو اپنے بیک گراؤنڈ چیکنگ کے عمل پر نظرثانی کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں کسی ایسے شخص کو حساس عہدے پر فائز نہ کیا جائے جس کی پوری تاریخ ہی جھوٹ پر مبنی ہو۔ اس وقت ایف بی آئی مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا رش نے ان پیسوں کا استعمال کسی اور غیر قانونی مقصد کے لیے کیا یا کیا وہ کسی بیرونی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے
سی آئی اے ایف بی آئی سونے کی چوری امریکہ مالیاتی فراڈ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
انٹر بینک میں ڈالر آج بھی 200 سے اوپرانٹربینک میں ڈالر کی قدر میں مزید 40 پیسے اضافہ ہوا ہے اور وہ 200 روپے 40 پیسے کا ہوگیا ہے۔ DailyJang
Read more »
زمان پارک میں عمران خان کی سیکورٹی کیلیے خیبرپختونخوا سے تازہ دم ورکرز طلب - ایکسپریس اردوخیبرپخٹونخوا کے ہر حلقے سے 40-40 ورکرز ایک ہفتے تک زمان پارک میں ڈیوٹیاں دیں گے مزید پڑھیں: ExpressNews ZamanPark ImranKhan
Read more »
دوسرا زرعی انقلاب رونما ہونے جارہا، 30 سے 40 ارب ڈالرز تک سرمایہ کاری کی توقع ہے: وزیراعظمخلیجی ریاستیں 40 ارب ڈالرز کی اجناس مختلف ممالک سے منگواتی ہیں، پروگرام سے 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا: شہباز شریف
Read more »
40 لاکھ نئی ملازمتیں: وزیراعظم نے بڑی خوشخبری سنادیاسلام آباد : وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال میں 40 لاکھ نئی ملازمتیں اور 40 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔
Read more »
Punjab Police’s SP Beenish Fatima wins international awardISLAMABAD: Beenish Fatima, an officer of Punjab Police posted in Rawalpindi, received the prestigious '2024 IACP 40 Under 40' award.
Read more »
چین نے دنیا کا پہلا اُڑنے والا وِِنڈ ٹربائین تیار کرلیاایس 1500 کا سائز تقریباً 60 میٹر لمبا، 40 میٹر چوڑا اور 40 میٹر اونچا ہے
Read more »