سارہ خان اور فلک شبیر کے دوسرے بچے کی پیدائش خوشیوں کی منہدم

اداکارہ سارہ خان اور گلوکار فلک شبیر کے گھر ایک بار پھر خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اداکارہ سارہ خان نے اپنی ننھی بیٹی کا نام ’’رانیہ فلک‘‘ رکھا ہے۔ دوسروں بچے کی آمد کے بعد ان کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی ہے، جو کچھ وقت پہلے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے پٹی انہیں اپنے خوشخبری سے آگاہ کیا۔ کئی فنکاروں نے انہیں بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ سارہ خان پاکستان کی مقبول ترین اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ انسٹاگرام پر ایک کروڑ से زائد فالوورز رکھنے والی نمایاں پاکستانی شخصیات میں شامل ہیں۔
پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان اور گلوکار فلک شبیر کے گھر ایک بار پھر خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اداکارہ سارہ خان نے اپنی ننھی بیٹی کا نام ’’رانیہ فلک‘‘ رکھا ہے۔ دوسروں بچے کی آمد کے بعد ان کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی ہے، جو کچھ وقت پہلے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے پٹی انہیں اپنے خوشخبری سے آگاہ کیا۔ کئی فنکاروں نے انہیں بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ سارہ خان پاکستان کی مقبول ترین اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ انسٹاگرام پر ایک کروڑ سے زائد فالوورز رکھنے والی نمایاں پاکستانی شخصیات میں شامل ہیں.
پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان اور گلوکار فلک شبیر کے گھر ایک بار پھر خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اداکارہ سارہ خان نے اپنی ننھی بیٹی کا نام ’’رانیہ فلک‘‘ رکھا ہے۔ دوسروں بچے کی آمد کے بعد ان کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی ہے، جو کچھ وقت پہلے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے پٹی انہیں اپنے خوشخبری سے آگاہ کیا۔ کئی فنکاروں نے انہیں بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ سارہ خان پاکستان کی مقبول ترین اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ انسٹاگرام پر ایک کروڑ سے زائد فالوورز رکھنے والی نمایاں پاکستانی شخصیات میں شامل ہیں
سارہ خان فلک شبیر اپنے ننھی بیٹی کا نام ’’رانیہ فلک‘‘ رکھا ڈھوکہ دینے والوں پر توجہ مبذول کروانا چاہیے خاندانی خوشیوں میں دوسرے بچے کی آمد نے اضافہ ک