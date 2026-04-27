ساس کو چھ لاکھ روپے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا: دلخراش واقعہ

عارف والا میں داماد نے اپنی ساس کو قتل کرکے کھیتوں میں دفن کر دیا، چھ لاکھ روپے کی خاطر وحشیانہ جرم کیا۔
عارف والا کے نواحی گاؤں 133 ای بی میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے جس نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا ہے۔ ایک بیٹے نے اپنی ہی والدہ، بشریٰ بی بی کو صرف چھ لاکھ روپے کی خاطر وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب پولیس نے شک کی بنیاد پر داماد ، اکرام کو گرفتار کیا اور اس کی تفتیش کی گئی۔ تفتیش کے دوران اکرام نے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ اس نے اپنی ساس کو چھ ماہ قبل قتل کیا تھا اور لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے کھیتوں میں دفن کر دیا تھا۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق، بشریٰ بی بی نے چھ ماہ قبل چھ لاکھ روپے کی بھینس فروخت کی تھی۔ اکرام اپنی ساس سے یہ رقم مانگ رہا تھا، لیکن بشریٰ بی بی نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اکرام نے ساس کے انکار پر تحمل نہیں کیا اور ایک گھناؤنا جرم انجام دیا۔ قتل کے بعد، اکرام نے اپنی ساس کی گمشدگی کا ڈرامہ رچایا اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بشریٰ بی بی کے اغواء کا مقدمہ درج کر رکھا تھا اور اس مقدمے کی تفتیش جاری تھی۔ تاہم، اکرام کی گرفتاری کے بعد حقیقت سامنے آگئی۔ ملزم نے نہ صرف قتل کا اعتراف کیا بلکہ چھ لاکھ روپے بھی چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے اکرام کی نشاندہی پر لاش کو کھیتوں سے برآمد کیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق، وقوعہ کے روز اکرام کی بیوی کھیتوں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکرام نے یہ گھناؤنا جرم کیا۔ یہ واقعہ معاشرے میں ماں بیٹے کے رشتے کی قدامت اور احترام کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح کا جرم نہ صرف انسانیت کی توہین ہے بلکہ معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس کیس کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ تمام حقائق سامنے لائے جا سکیں۔
