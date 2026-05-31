سافٹ بینک کی 75 ارب یورو کی AI سرمایہ کاری فرانس میں، شنیڈر کے ساتھ شاندار شراکت

سافٹ بینک نے فرانس میں مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لئے 75 ارب یورو کی سب سے بڑی یورپی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اس منصوبے میں 45 ارب یورو ہاؤٹ-دی-فرانس میں ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر کے لئے مختص ہوں گے اور شنیڈر اس میں اہم شراکت دار ہے۔ یہ قدم فرانس کی ہائی ٹیک صنعت کو فروغ دینے اور یورپ کو عالمی AI مقابلے میں مضبوط کرنے کی حکمت عملی کے تحت ہے۔
جاپانی ٹیک انویسٹر سافٹ بینک نے فرانسیسی روزنامہ لا ٹریبون ڈیمینچ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ فرانس میں مصنوعی ذہانت کی بنیادی ڈھانچے پر 75 ارب یورو (87.5 ارب ڈالر) کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس اعلان کے مطابق اس سرمایہ کاری میں 45 ارب یورو شامل ہیں جو 2031 تک ہاؤٹ-دی-فرانس کے شمالی خطے میں ڈیٹا سینٹرز کی تخلیق کے لئے مختص ہوں گے۔ سافٹ بینک کے بانی اور سی ای او ماسائیوشی سَن نے بتایا کہ یہ سرمایہ کاری یورپ میں مصنوعی ذہانت کے انفراسٹرکچر کے شعبے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ یہ فیصلہ فرانسیسی صدر ایمانیو ماکرون کے زیرِ اہتمام ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس کے پیش منظر میں ہوا، جسے یونیورسل سفارت خانے کی سرائیکی میں ویریزز پیلس میں منقعد کیا جائے گا۔ سَن نے کہا کہ فرانس کی توانائی برآمد کرنے والی حیثیت نے اس فیصلے میں کلیدی کردار ادا کیا کیونکہ ڈیٹا سینٹرز کے لئے بڑی مقدار میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ سافٹ بینک کی 11 فیصد حصہ داری اوپن ای آئی کے ساتھ ہے جو چیٹ جی پی ٹی کو چلانے والی کمپنی ہے۔ فرانس کے بڑے برقی کمپنی شنیڈر نے اس منصوبے میں شراکت دار کے طور پر حصہ لیا ہے۔ شنیڈر کے سی ای او اولویئر بلم نے اعلان کیا کہ کمپنی تمام آلات کی ڈیزائن اور سپلائی کی ذمہ داری سنبھالے گی اور ڈنکرک کے چینل پورٹ پر ایک نئی فیکٹری قائم کی جائے گی۔ ابتدائی تین ڈیٹا سینٹرز ڈنکرک، کامبرائی اور ایمینز کے قریب تعمیر ہوں گے۔ بلم نے بتایا کہ 2025 کے آخر تک فرانس میں تقریباً 1.
5 گیگاواٹ کی ڈیٹا سینٹر گنجائش موجود ہے جبکہ اس نئی سرمایہ کاری کے باعث پہلے مرحلے میں یہ گنجائش 3.0 گیگاواٹ اور دوسرے مرحلے میں 5.0 گیگاواٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس نے 35 مقامات تیار کر رکھے ہیں جہاں توانائی اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ ڈیٹا سینٹرز کے لئے مناسب ماحول تیار ہو۔ یہ اعلان صدر ماکرون کی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ فرانس اور یورپ کو ہائی ٹیک انڈسٹریز کے لئے پرکشش مقام بنایا جائے اور امریکہ اور چین کے مقابلے میں مصنوعی ذہانت کے میدان میں پیچھے نہ رہ جائے۔ ماکرون نے بار بار کہا ہے کہ یورپ کو خود کو امریکی اور چینی پیشرفت سے باہر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ سَن نے اس انٹرویو میں کہا کہ موجودہ وقت میں امریکہ جدت کا عالمی مرکز ہے اور دیگر ممالک کے لئے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ کو جدت اور ضابطہ کاری کے درمیان توازن پیدا کرنا ہوگا تاکہ AI کی ترقی مستحکم اور ذمہ دارانہ ہو۔ اس طرح کی بڑی سرمایہ کاری نہ صرف فرنس کی توانائی برآمداتی قابلیت کو مضبوط کرے گی بلکہ یورپ کی AI بُنیاد کو بھی مستحکم کرے گی
