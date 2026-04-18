سافٹ ڈرنکس کے شوقین ہوشیار! بانجھ پن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے

امریکی ماہرینِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ روزمرہ استعمال ہونے والے سافٹ ڈرنکس مردوں اور خواتین دونوں میں بانجھ پن کے امکانات کو 20 فیصد تک بڑھا سکتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق، ان مشروبات کا زائد استعمال تولیدی نظام پر منفی اثر ڈالتا ہے۔
روزمرہ زندگی کا لازمی جزو سمجھے جانے والے سافٹ ڈرنکس ، جو کہ شوق سے پیے جاتے ہیں، اب صحت کے لیے ایک سنگین خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ امریکی ماہرینِ صحت نے اس ضمن میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ان میٹھے کاربونیٹڈ مشروبات کا باقاعدہ اور زائد مقدار میں استعمال نہ صرف مردوں بلکہ خواتین میں بھی بانجھ پن کے امکانات کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ طبی جریدے 'Epidemiology' میں شائع ہونے والی ایک تفصیلی تحقیق کے مطابق، ماہرین نے واضح کیا ہے کہ ہماری خوراک کا معیار اور ہمارا طرزِ زندگی
صحتِ عامہ پر ہی نہیں بلکہ والدین بننے کی صلاحیت پر بھی گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس اہم تحقیق میں بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ سے وابستہ سائنس دانوں نے امریکا اور کینیڈا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 21 سے 45 سال کی عمر کے 3828 خواتین و حضرات کو ان کے شریک حیات سمیت تحقیق کا حصہ بنایا۔ اس تحقیق کے دوران، شرکاء کے روزمرہ کے طرزِ زندگی، ان کی غذائی عادات اور ان کے طبی ریکارڈ کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا۔ خواتین سے باقاعدہ طور پر ہر دو ماہ بعد ایک مفصل سوالنامہ پُر کروایا گیا، جس کے ذریعے ان کی مجموعی صحت اور حمل کے امکانات سے متعلق معلومات حاصل کی گئیں۔ ایک پورے سال کے گہرائی سے تجزیے کے بعد، ماہرین اس حتمی نتیجے پر پہنچے کہ جو افراد حد سے زیادہ مقدار میں سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، ان میں ہر ماہ قدرتی طور پر والدین بننے کے امکانات میں تقریباً 20 فیصد تک کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے اس حقیقت کی جانب بھی خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ گزشتہ پچاس برسوں کے دوران انسانی خوراک میں شکر (چینی) کی مقدار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر میٹھے مشروبات کے مقبولیت میں اضافے نے اس رجحان کو مزید تقویت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل موٹاپا اور ذیابیطس جیسے جان لیوا امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق، سافٹ ڈرنکس کا زائد استعمال تولیدی نظام کی صحت پر انتہائی منفی اثر ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں حمل کے ٹھہرنے کے امکانات متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی صحت مند زندگی اور بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے میٹھے مشروبات کا استعمال دانستہ طور پر محدود کریں اور صحت بخش، متوازن غذا کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ اس تحقیق کے نتائج صرف بانجھ پن کے خطرے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ اس امر کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ سافٹ ڈرنکس کے اجزاء، خاص طور پر اس میں شامل اضافی شکر، مصنوعی مٹھاس، اور تیزابیت، جسم کے اندرونی نظام کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ان مشروبات میں پائے جانے والے کیمیکلز اور ایڈیٹیوز جسم میں سوزش (inflammation) کو بڑھا سکتے ہیں، جو کہ مجموعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تولیدی نظام میں سوزش کا بڑھنا نطفہ سازی (sperm production) اور بیضہ سازی (egg production) کے عمل کو سست کر سکتا ہے، اور انڈے کے فرٹیلائز ہونے کے عمل میں بھی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ان مشروبات میں موجود فاسفورس ایسڈ کیلشیم کے جذب کو متاثر کر سکتا ہے، جو ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے اور بالواسطہ طور پر تولیدی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے زور دیا ہے کہ سافٹ ڈرنکس کو صرف ایک مشروب کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اس کے طویل مدتی صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں اور نوجوانوں میں ان مشروبات کا بڑھتا ہوا استعمال ایک تشویشناک رجحان ہے، کیونکہ ان کی نشوونما کے نازک مراحل میں ان کے جسم پر ان کا اثر زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل شرکاء کے طرزِ زندگی کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو افراد باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں اور صحت مند غذا لیتے ہیں، ان میں سافٹ ڈرنکس کے منفی اثرات کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت بخش طرزِ زندگی اپنانا اہم ہے، لیکن مضر صحت اشیاء کا استعمال ترک کرنا یا کم کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لہذا، والدین بننے کی خواہش رکھنے والے جوڑوں کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کریں اور اپنی خوراک میں پھلوں، سبزیوں، اور سارا اناج کو شامل کریں۔ پانی کو بنیادی مشروب کے طور پر استعمال کرنا جسم کی ہائیڈریشن کے لیے بہترین ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات نہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف تولیدی صحت کو بہتر بنائے گی بلکہ مجموعی طور پر صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی
