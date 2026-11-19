ساقتب خان کی چوٹ کے باعث سری لنکا کے خلاف میچ سے باہر
قومی پیسر ساقتب خان کی بازو کی چوٹ نے سری لنکا کے خلاف راوالپنڈی ٹیسٹ میں ان کے کھیلنے کے امکان کو ختم کر دیا ہے۔ طبی ٹیم ان کی بحالی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے مستند پیسر ساقتب خان سری لنکا کے خلاف راوالپنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ کے لیے دستیاب نہیں رہیں گے۔ انہیں بائیں پٹھے کی کھچاؤ کی شکایت کے پیشِ نظر میدان سے واپس بلایا گیا ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے جمعرات کو اس اہم خبر کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ ٹیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ میچ کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔
چوٹ کی تفصیلات اور کھیلنے کا انداز
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ایک اسپیکٹر نے بتایا کہ ساقتب خان سری لنکا کے دوسری اننگز کی دوسرے اوور میں میدان سے باہر نکلے۔ انہوں نے سری لنکا کے اوپنر لہيرو اوڈارا کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اس سے قبل دوسرے دن کے اختتام پر سری لنکا کی ٹیم 74 وکٹوں پر 3 رنز بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ دھننجہا دی سلوا اور پسنڈو سوریابندرا بالترتیب 24 اور 18 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔Also readالکاراز نے میڈودیف کو شکست دے کر ای ٹی پی فائنلز میں سیمی فائنل کا مقام طے کرنے کے قریب پہنچ گئے
ساقتب خان، جن کی عمر 31 سال ہے، نے صرف 1.2 اوور ہی پھینکے اور پھر انجری کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ میچ کے تیسرے اوور کے دوران پیش آیا جب انہوں نے لہيرو اودارہ کو آؤٹ کیا۔ وکٹ لینے کے بعد خوشی میں جشن مناتے وقت ان کا پاؤں پٹھے پر پڑا اور وہ زخمی ہو گئے۔ ان کے بغیر باقی اوور رزا اللہ نے پھینکے۔
کوچ مائیک ہیسن کا طبی اپ ڈیٹ
پاکستان کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے دنِ آخری پریس کانفرنس میں کھلاڑی کی صحت سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل اسٹاف ساقتب خان کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عام طور پر ایسی چوٹوں کا پتہ چلنے میں تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ مدت طبی ٹیم کے لیے تشخیص اور علاج کے منصوبے بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
کوچ مائیک ہیسن نے یہ بھی اشارہ دیا کہ فی الحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ساقتب خان مزید گیند بازی نہیں کر سکیں گے۔ ٹیم انتظامیہ ان کی بحالی پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یہ صورتحال ٹیم کے اگلے حکمت عملی کے منصوبے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
بیٹنگ میں کارکردگی اور ٹرافی جیت
گیند بازی کے علاوہ ساقتب خان نے بولنگ کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پہلی اننگز میں پاکستان کی طرف سے 78 گیندوں پر 37 رنز بنائے۔ یہ رنز سری لنکا کے خلاف پاکستان کے 227 رنز کے بڑے لیڈ کو قائم رکھنے میں کلیدی ثابت ہوئے۔ ان کی یہ بیٹنگ اچھی رہی جس نے ٹیم کو مضبوط پوزیشن دی۔
انہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد سے ہی اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا ہے۔ پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں انہوں نے سات وکٹیں حاصل کیں۔ یہ شاندار کارکردگی دیکھتے ہوئے انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔ ان کی مستقل مزاجی نے ٹیم کی امیدوں کو بہتر بنایا ہے۔
موجودہ کھیل کا منظر نامہ
سری لنکا نے پاکستان کے 227 رنز کے لیڈ کا تعاقب کیا۔ انہیں تین وکٹیں صرف 39 رنز پر گنوانی پڑیں۔ دھننجہا دی سلوا اور پسنڈو سوریابندرا کی 35 رنز کی غیر ناٹ آؤٹ پارٹنرشپ نے ٹیم کو گرہنے سے بچایا۔ یہ جوڑی چوتھی وکٹ کے لیے اہم ثابت ہوئی۔ اب میچ کا فیصلہ اگلے مراحل میں ہوگا۔
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