ساقب چدھر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ، عدالت نے عبوری ضمانت دے دی

پنجاب اسمبلی کے رکن ساقب چدھر کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لاہور سیشن عدالت نے انہیں 24 جون تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ایف آئی آر میں سائبر ہراسانی، بلیک میلنگ اور دھمکیوں کے الزامات شامل ہیں۔
پنجاب اسمبلی کے رکن ساقب چدھر کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کی سیشن عدالت نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رکن صوبائی اسمبلی کو 24 جون تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق، ساقب چدھر، ان کی اہلیہ سمیرا خان اور ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر مومنہ اقبال اور ان کے خاندان کو سائبر ہراساں کیا، بلیک میل کیا اور دھمکیاں دیں۔ یہ ہراسانی کا مقدمہ قومی کمپیوٹر کرائم انویسٹی گیشن اتھارٹی (این سی سی آئی اے) میں اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ساقب چدھر، سمیرا خان اور ان کے ساتھی سائبر ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث تھے۔ اس میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے غیر قانونی نگرانی کی اور مومنہ اقبال، ان کے شوہر اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دیں۔ ایف آئی آر کے مطابق، مومنہ اقبال نے ساقب چدھر کی پہلی شادی کے بارے میں جاننے کے بعد ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس انکار کے بعد، ساقب چدھر نے مبینہ طور پر پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2023 میں، ساقب چدھر نے جھوٹے الزامات لگا کر اداکارہ کے تعلقات ختم کر دیے۔ ایف آئی آر کے مطابق، مبینہ طور پر چدھر کی جانب سے بھیجی گئی بلیک میلنگ ویڈیوز مومنہ اقبال کے موبائل فون پر پائی گئیں۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی نے اپنا موبائل فون این سی سی آئی اے کو جمع کروانے سے پہلے تمام ڈیٹا اور ایپس ڈیلیٹ کر دیے۔ عدالت نے ایم پی اے کو عبوری ضمانت دے دی ایڈیشنل سیشن جج عرفان احمد نے لاہور سیشن عدالت میں ساقب چدھر کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران، وکیل نے مؤقف اپنایا کہ این سی سی آئی اے نے بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے اور کہا کہ ساقب چدھر تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وکیل نے عدالت سے عبوری ضمانت کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے چدھر کو 24 جون تک عبوری ضمانت دے دی۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ یہ معاملہ پاکستانی سیاست اور تفریحی صنعت میں زیر بحث ہے، جہاں سائبر کرائم اور بلیک میلنگ کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ساقب چدھر کا موقف ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور اس مقدمے کو سیاسی انتقام کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب، اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے عدالت پر بھروسہ رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ملزمان کو سخت سزا ملے۔ اس کیس نے سوشل میڈیا پر بھی گرمجوشی پیدا کر دی ہے، جہاں لوگ اسے خواتین کے حقوق اور سائبر ہراسانی کے خلاف جنگ کا ایک اہم واقعہ قرار دے رہے ہیں.
پنجاب اسمبلی کے رکن ساقب چدھر کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کی سیشن عدالت نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رکن صوبائی اسمبلی کو 24 جون تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق، ساقب چدھر، ان کی اہلیہ سمیرا خان اور ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر مومنہ اقبال اور ان کے خاندان کو سائبر ہراساں کیا، بلیک میل کیا اور دھمکیاں دیں۔ یہ ہراسانی کا مقدمہ قومی کمپیوٹر کرائم انویسٹی گیشن اتھارٹی (این سی سی آئی اے) میں اداکارہ مومنہ اقبال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ساقب چدھر، سمیرا خان اور ان کے ساتھی سائبر ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث تھے۔ اس میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے غیر قانونی نگرانی کی اور مومنہ اقبال، ان کے شوہر اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دیں۔ ایف آئی آر کے مطابق، مومنہ اقبال نے ساقب چدھر کی پہلی شادی کے بارے میں جاننے کے بعد ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس انکار کے بعد، ساقب چدھر نے مبینہ طور پر پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2023 میں، ساقب چدھر نے جھوٹے الزامات لگا کر اداکارہ کے تعلقات ختم کر دیے۔ ایف آئی آر کے مطابق، مبینہ طور پر چدھر کی جانب سے بھیجی گئی بلیک میلنگ ویڈیوز مومنہ اقبال کے موبائل فون پر پائی گئیں۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی نے اپنا موبائل فون این سی سی آئی اے کو جمع کروانے سے پہلے تمام ڈیٹا اور ایپس ڈیلیٹ کر دیے۔ عدالت نے ایم پی اے کو عبوری ضمانت دے دی ایڈیشنل سیشن جج عرفان احمد نے لاہور سیشن عدالت میں ساقب چدھر کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران، وکیل نے مؤقف اپنایا کہ این سی سی آئی اے نے بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے اور کہا کہ ساقب چدھر تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وکیل نے عدالت سے عبوری ضمانت کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے چدھر کو 24 جون تک عبوری ضمانت دے دی۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ یہ معاملہ پاکستانی سیاست اور تفریحی صنعت میں زیر بحث ہے، جہاں سائبر کرائم اور بلیک میلنگ کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ساقب چدھر کا موقف ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور اس مقدمے کو سیاسی انتقام کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب، اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے عدالت پر بھروسہ رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ملزمان کو سخت سزا ملے۔ اس کیس نے سوشل میڈیا پر بھی گرمجوشی پیدا کر دی ہے، جہاں لوگ اسے خواتین کے حقوق اور سائبر ہراسانی کے خلاف جنگ کا ایک اہم واقعہ قرار دے رہے ہیں
سائبر کرائم پیکا ایکٹ سیاست تفریحی صنعت ضمانت
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