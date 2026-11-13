ساقب خان نے ڈیبیو پر سات وکٹیں حاصل کیں، پاکستان و سری لنکا ڈرا
راولپنڈی ٹیسٹ میچ ڈرا، ساقب خان کی شاندار باؤلنگ اور ساعد شفیق کی عمدہ بیٹنگ، دونوں ٹیموں کے لیے مثبت پہلو۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں بارش اور خراب روشنی نے مقررہ پانچ دنوں کے مقابلے کو اختتام تک پہنچنے سے روک دیا۔ فرائی ڈے کو جب میچ ختم ہوا تو میزبان ٹیم دوسری اننگز میں 284 رنز پر آٹھ وکٹوں پر کھڑی تھی، حالانکہ انہوں نے پہلی اننگز میں 12 رنز کی پیچھے ہٹ کر دوبارہ مقابلے میں واپسی کی تھی۔
ساقب خان کا شاندار ڈیبیو
پاکستان کے نئے گیند باز ساقب خان نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سات وکٹیں حاصل کیں، جن کے عوض انہیں 130 رنز دےنے پڑے۔ یہ کارکردگی کسی بھی پاکستانی بولر کے ڈیبیو پر چوتھی بہترین کارکردگی ہے۔ صبح کی سنسنی خیز سیشن کے دوران ساقب خان کے ساتھ محمد عباس نے دو وکٹیں لے کر سری لنکا کی ٹیم کو سنگین مشکلات کا شکار کر دیا، جس کے نتیجے میں میزبان ٹیم کی طرف سے چھ وکٹیں صرف 42 رنز میں گرتی رہیں۔Also readپاکستان اور سری لنکا کے درمیان اول ٹیسٹ میچ ڈرا
سعود شفیق کی سنچری کا فراسو
محمد ساعد شفیق نے دونوں اننگز میں نمایاں بیٹنگ کی اور کل 190 رنز بنا کر میچ کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہوئے، تاہم وہ سنچری بنانے سے محروم رہے۔ پہلی اننگز میں ساعد شفیق نے 93 رنز بنائے، جبکہ دوسری اننگز میں انہوں نے 97 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی بیٹنگ کے ساتھ ٹییب عارف نے 57، محمد طاہر نے 51، بابر اعظم نے 50 اور ارفات مہناز نے 52 رنز کی اہم شراکتیں فراہم کیں۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 434 رنز بنا کر ڈیکلیئر کر دی تھی۔
سری لنکا کی بیٹنگ کارکردگی
سری لنکا نے جوابی اننگز میں 446 رنز بنا کر میزبان ٹیم کو 12 رنز کی قیادت حاصل کی۔ دننش ڈی سلوا نے 167 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ کپتان کوسل مینڈس نے 119 رنز بنائے۔ کامندو مینڈس نے بھی 58 رنز کی اہم شراکت میں حصہ ڈالا۔ سری لنکا کے لیے میلن رتناایاکا نے تین، ایسیتھا فرنانڈو اور لہيرو کمارا نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
کوچ اور کپتان کی رائے
میچ کے بعد ساقب خان نے اپنے کامیاب ڈیبیو پر شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انہوں نے مستقل لمبائیوں پر گیند بازی پر توجہ مرکوز رکھی۔ انہوں نے سینئر کھلاڑی محمد عباس کی رہنمائی کو بھی سراہا۔ کپتان بابر اعظم نے نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور ڈننش ڈی سلوا اور کوسل مینڈس کے درمیان شراکت داری کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا۔
ہیڈ کوچ مائیک ہینسن کی تسلی
پاکستان کے ہیڈ کوچ مائیک ہینسن نے میچ میں ٹیم کی کارکردگی پر مطمئن اظہار خیال کیا۔ انہوں نے ساقب خان کی شاندار کارکردگی اور نئے کھلاڑیوں کی اہم شراکت کو نوٹ کیا۔ ہینسن نے یہ بھی حوالہ دیا کہ اس سال کے دوران بابر اعظم کا ٹیسٹ بیٹنگ اوسط پاکستانی کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ چاروں ڈیبیو کرنے والے کھلاڑیوں نے قیمتی حصہ ڈالنے کے باوجود میچ ڈرا رہا، جس سے دونوں ٹیموں کے لیے کچھ مثبت پہلو برقرار رہے۔
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