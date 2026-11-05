سالانہ تبلیغی اجتماع کا آغاز، لاکھوں مندوبین کی شرکت اور شرکاء کے اعلانات
سالانہ تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو گیا جس میں لاہور، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مندوبین شریک ہوئے۔ مولانا احمد بٹلہ کی افتتاحی تقریر اور دیگر اہم شخصیات کی آمد کی تفصیلات۔
پاکستان بھر میں سالانہ تبلیغی اجتماع کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں اس سال بھی مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مندوبین نے شرکت کی ہے۔ ابتدائی روز میں لاہور ، ملتان ، پشاور اور کوئٹہ جیسے اہم حلقوں سے آنے والے کارکنوں اور شرکاء کی بڑی تعداد نے اس مذہبی محفل میں شمولیت اختیار کی ہے۔
مولانا احمد بٹلہ کی افتتاحی تقریر اور نیتجی
اجتماع کی افتتاحی تقریر میں مولانا احمد بٹلہ نے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے توبہ اور ذاتی اصلاح پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی بیانات میں واضح کیا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور ہر شخص نبیوں کے مشن کی تکمیل کر کے جنت کے حقدار بن سکتا ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
مولانا احمد بٹلہ نے مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو بنیادی طور پر دنیاوی لالچ اور مادی خواہشات نے گھیر لیا ہے۔ ان کے بقول اس لالچ نے لوگوں کے اندر محلوں، چوباروں اور مال و متاع جمع کرنے کی شدید ہوس پیدا کر دی ہے۔
انہوں نے اپنی تقریر کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ اسی مادی لالچ اور دنیا پرستی کی وجہ سے آج مسلمان معاشرہ مختلف مصائب اور مشکلات کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ مذہبی تعلیمات سے دوری کی پیداوار ہے جس کا حل توحید اور عملی ایمانداری میں پنہاں ہے۔
دوسرے دن کے اہم شرکاء اور تقریروں کا شیڈول
سالانہ تبلیغی اجتماع کے دوسرے حصے میں بین الاقوامی سطح کے اہم خطیبوں اور مذہبی اسکالرز کا شیڈول طے کیا گیا ہے۔ نماز فجر کے بعد بنگلہ دیش سے آنے والے مولانا عمر فاروق بیان دیں گے، جو اپنے تجربہ کار انداز میں شرکاء کو نکات کی روشنی میں رہنمائی فراہم کریں گے۔
نماز فجر کے بعد ہونے والے تعلیمی مذاکرات میں مولانا ضیاء الحق شرکت کریں گے اور شرکاء کے سوالات کا جواب دیں گے۔ ان کے بعد نماز جمعہ کے بعد ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مولانا اسماعیل گودھرا بیان فرمائیں گے، جو اپنے تاریخی اور عقیدتی بیانات کے لیے مشہور ہیں۔
اجتماع کے آخری حصے میں نماز عصر کے بعد بنگلہ دیش سے آنے والے مولانا ربیع الحق خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ مغرب کے بعد ممبئی سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالرحمن بھی اپنا قیمتی وقت مختص کریں گے اور شرکاء کے لیے روحانی پیغامات فراہم کریں گے۔
سیاسی اور معاشی پس منظر میں دیگر خبریں
اس مذہبی محفل کے دوران ہی ملک کے دیگر اہم محوروں پر بھی قابل ذکر تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی اپنے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے، جس سے آمد و رفت کے شعبے پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
دوسری جانب خیبرپختونخوا حکومت نے تھری ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کے عمل میں عارضی رکاوٹ ڈالی ہے۔ صوبائی انتظامیہ نے اس حوالے سے مخصوص احکامات جاری کیے ہیں جن کے تحت حالیہ عرصے میں کی گئی گرفتاریوں کے عمل کو معطل کر دیا گیا ہے۔
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