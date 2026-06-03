سام سنگ گلیکسی زیڈ فولڈ 8: بڑی بیٹری اور تیز چارجنگ کے ساتھ متوقع

سام سنگ کی اگلی فولڈ ایبل، گلیکسی زیڈ فولڈ 8، میں 4,800 ایم اے ایچ کی بیٹری اور 45W فاسٹ چارجنگ متوقع ہے، جو اس کے پیشرو سے نمایاں بہتری ہے۔ یہ ڈیوائس بہتر کارکردگی اور ڈیزائن کے ساتھ متوازن خصوصیات پیش کرے گی۔
سام سنگ کی اگلی نسل کی فولڈ ایبل اسمارٹ فون ، گلیکسی زیڈ فولڈ 8 ، نمایاں ہارڈویئر بہتریوں کے ساتھ متوقع ہے، جس میں ایک بڑی بیٹری اور اس کے پیشرو سے کہیں زیادہ تیز چارجنگ شامل ہے۔ نئے لیکس کے مطابق، یہ ڈیوائس ایک اور پریمیم ویرینٹ، گلیکسی زیڈ فولڈ 8 الٹرا کے ساتھ لانچ ہوگی، کیونکہ سام سنگ اپنی فولڈ ایبل رینج کو بڑھا رہا ہے۔ ٹپسٹر آئس یونیورس کا دعویٰ ہے کہ گلیکسی زیڈ فولڈ 8 میں 4,800 ایم اے ایچ کی بیٹری ہوگی، جو گلیکسی زیڈ فولڈ 7 کی 4,400 ایم اے ایچ کی گنجائش سے 400 ایم اے ایچ کا اضافہ ہے۔ اطلاع کے مطابق، اس ڈیوائس کا فٹ پرنٹ زیادہ کمپیکٹ ہونے کے باوجود، بہتر برداشت کی توقع ہے، جو فولڈ ایبل اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں میں ایک اہم تشویش کو دور کرتی ہے۔ یہ اپ گریڈ بتاتا ہے کہ سام سنگ ڈیزائن کی تطہیر پر سمجھوتہ کیے بغیر بہتر پاور ایفیشنسی پر توجہ دے رہا ہے۔ بڑی بیٹری کے علاوہ، گلیکسی زیڈ فولڈ 8 میں 45W فاسٹ وائرڈ چارجنگ کی حمایت کی بھی افواہ ہے۔ اگر یہ درست ہے، تو یہ گلیکسی زیڈ فولڈ 7 کے 25W چارجنگ سپورٹ کے مقابلے میں ایک بڑا اپ گریڈ ہوگا، جس سے چارجنگ کی رفتار تقریبا دوگنی ہو جائے گی اور صارفین کے لیے ڈاؤن ٹائم کم ہو جائے گا۔ یہ بہتری چارجنگ کی کارکردگی میں حریفوں کے ساتھ فرق کو کم کرنے کے لیے سام سنگ کے مسلسل زور کا اشارہ دیتی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ گلیکسی زیڈ فولڈ 8 میں 5.
4 انچ کا کور ڈسپلے اور 7.6 انچ کا فولڈ ایبل اندرونی اسکرین ہوگا۔ دونوں ڈسپلے میں 120Hz ڈائنامک AMOLED 2X پینلز کے ساتھ HDR10+ سپورٹ متوقع ہے، جو ہموار بصری اور بہتر رنگ کی درستگی فراہم کرے گا۔ ڈیوائس میں ایک کریز میں کمی والا اندرونی ڈسپلے بھی ہونے کی افواہ ہے، جو فولڈ ایبل اسکرین کی پائیداری اور جمالیات کو بہتر بنانے کے لیے سام سنگ کی طویل مدتی کوششوں کو جاری رکھتا ہے۔ ہڈ کے نیچے، گلیکسی زیڈ فولڈ 8 میں اسنیپ ڈریگن 8 ایلیٹ جین 5 فار گلیکسی چپ سیٹ، 12GB ریم اور 256GB تک اسٹوریج متوقع ہے۔ کیمرہ کے محاذ پر، ڈیوائس میں 50MP کا ڈوئل ریئر کیمرہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے، جو 60fps پر 4K ویڈیو اور 30fps پر 8K ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیلفی کے لیے، کور اور اندرونی دونوں ڈسپلے میں 10MP کے فرنٹ کیمرے متوقع ہیں، جو تمام طریقوں میں مستقل امیجنگ فراہم کرتے ہیں۔ گلیکسی زیڈ فولڈ 8 کو قیمت اور اسپیکس دونوں میں اعلیٰ درجے کے گلیکسی زیڈ فولڈ 8 الٹرا سے نیچے رکھا گیا ہے۔ جبکہ الٹرا ماڈل سے اضافی پریمیم خصوصیات کی توقع ہے، معیاری فولڈ 8 متوازن کارکردگی، بہتر بیٹری لائف اور بہتر استعمال پر توجہ مرکوز کرتا نظر آتا ہے۔ یہ اپ گریڈ صارفین کے لیے ایک اہم قدم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو طویل بیٹری اور تیز چارجنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سام سنگ کی جانب سے فولڈ ایبل ٹیکنالوجی میں مسلسل جدت انہیں اس حصے میں ایک مضبوط دعویدار بناتی ہے۔ تاہم، حتمی تفصیلات کے لیے سرکاری لانچ کا انتظار کرنا ہوگا
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