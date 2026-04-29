سانحہ گل پلازہ: جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ حکومت سندھ کے سپرد، ابھی تک عوامی دسترس میں نہیں

گل پلازہ سانحے کی تحقیقات مکمل، رپورٹ میں فائر سیفٹی انتظامات کی عدم موجودگی اور تعمیراتی کاموں کو رکاوٹ قرار دیا گیا، حکومت سندھ نے کمیٹی تشکیل دے دی
گل پلازہ سانحے کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ سندھ حکومت کو کئی روز قبل ہی جمع کرادی ہے، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے ابھی تک عوام کے لیے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق رپورٹ میں گل پلازہ میں آتشزدگی سے بچاؤ کے مناسب انتظامات کی عدم موجودگی کو سرفہرست قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ گل پلازہ کی عمارت کے گرد و پیش تجاوزات، ایم اے جناح روڈ پر معمول کی ٹریفک کی شدید جامدگی اور عمارت کے سامنے طویل عرصے سے جاری گرین لائن منصوبے کے تعمیراتی کام نے ریسکیو آپریشن میں شدید رکاوٹیں پیدا کیں اور امدادی کارروائیوں کو متاثر کیا۔ گل پلازہ کے قریب ترین کے ایم سی کا فائر اسٹیشن صدر میں صرف پانچ منٹ کی دوری پر واقع تھا، لیکن معمول کی ٹریفک جام، تجاوزات اور گرین لائن کے تعمیراتی کام کی وجہ سے فائر ٹینڈر کو بھی جائے وقوعہ پر پہنچنے میں کافی تاخیر ہوئی۔ یہ سانحہ 17 جنوری 2026 کو پیش آیا تھا، جس میں متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوگئیں۔ سندھ حکومت نے ابتدائی طور پر کمشنر کراچی کو تحقیقات کا ذمہ سونپا تھا اور ان کی جانب سے ایک رسمی رپورٹ بھی تیار کی گئی تھی۔ تاہم، سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ اس سانحے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مسلسل دباؤ کے نتیجے میں سندھ حکومت نے 10 فروری کو سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آغا فیصل پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے اپنا کام مکمل کرکے 7 اپریل کو تفصیلی رپورٹ محکمہ قانون سندھ کے حوالے کردی اور اسے عوام کے لیے جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت 9 اپریل کو منعقدہ اجلاس میں رپورٹ پر عملدرآمد کے لیے تین صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں سید ناصر حسین شاہ، ضیاء الحسن لنجار اور جام اکرام اللہ دھاریجو شامل ہیں۔ اس کمیٹی کو کراچی میں عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوری اور جامع اصلاحات کرنے اور صوبے بھر کی کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق، کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی کے سلسلے میں اگر نئی قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو سندھ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس حوالے سے ایک قانونی بل پیش کیا جائے گا۔ شہری منصوبہ بندی کے ماہر اور حبیب یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر فرحان انور نے ایکسپریس ٹربیون کو بتایا کہ گل پلازہ سانحے کی رپورٹ عوام کے لیے دستیاب ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی رپورٹس کو عام کرنے میں اکثر وقت لگتا ہے، لیکن عوام کو حقائق معلوم ہونا چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طحٰہ احمد خان نے گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض رسمی کارروائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسانی جانوں کا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحے میں اپنی جان گنوانے والوں کے خاندانوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ آخر کیا ہوا اور اس کے ذمہ دار کون تھے۔ طحٰہ احمد خان نے مزید کہا کہ رپورٹ کو خفیہ رکھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سندھ حکومت سانحہ گل پلازہ کو روکنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ سندھ حکومت کے ترجمان سکھ دیو آسرداس ہیمانی نے ایکسپریس ٹربیون کو بتایا کہ سندھ کابینہ کی جانب سے ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ کمیٹی کی سفارشات کے بعد حکومت رپورٹ جاری کر دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کو انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے اور اصلاحی اقدامات تجویز کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے.
گل پلازہ سانحہ جوڈیشل کمیشن سندھ حکومت فائر سیفٹی گرین لائن منصوبہ