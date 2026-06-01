سایہ بجٹ: ٹیکسوں میں بڑی کٹوتیوں اور ساختی اصلاحات کی تجویز

سابق وفاقی وزیر اور تھنک ٹینک EPBD کے چیئرمین ڈاکٹر گوہر اعجاز نے سایہ بجٹ پیش کیا جس میں ٹیکسوں میں کٹوتیوں اور ترقی پر مبنی مالیاتی ڈھانچے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سابق وفاقی وزیر اور اقتصادی پالیسی اور کاروباری ترقی (ای پی بی ڈی) تھنک ٹینک کے چیئرمین ڈاکٹر گوہر اعجاز نے مالی سال 2026-27 کے لیے سایہ بجٹ پیش کیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر ٹیکسوں میں کٹوتیوں، گہری ساختی اصلاحات اور ترقی پر مبنی مالیاتی ڈھانچے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ روایتی بجٹ سازی کے عمل پر تنقید کرتا ہے اور اسے بند، مرکزی اور کاروباری برادری سے منقطع قرار دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برآمدات پیدا کرنے، ملازمتیں پیدا کرنے اور ٹیکس ادا کرنے والوں کو ان فیصلوں سے باہر رکھا جاتا ہے جو براہ راست معاشی سرگرمیوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی چیلنجز اب بنیادی طور پر مالی نہیں بلکہ ساختی اور سیاسی ہیں، جن کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے نہ کہ معمولی تبدیلیوں کی۔ اس پس منظر میں، ای پی بی ڈی نے اپنے سایہ بجٹ کو ایک مکمل لاگت والے متبادل کے طور پر پیش کیا ہے جس کا مقصد معاشی بقا سے توجہ ہٹا کر پائیدار ترقی کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ اس دستاویز کے مطابق، یہ تجاویز پانچ سال کے سرکاری اعداد و شمار، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اعداد و شمار اور چیمبرز آف کامرس اور صنعتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت پر مبنی ہیں۔ مالی دباؤ کی شدت کو اجاگر کرتے ہوئے، دستاویز میں بتایا گیا کہ پاکستان کے عوامی قرضے میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے: ایک دہائی قبل تقریباً 19 ٹریلین روپے سے بڑھ کر اب تقریباً 80 ٹریلین روپے ہو گیا ہے، جبکہ صرف قرضوں کی خدمت کرنا حکومتی محصولات کا تقریباً 60 فیصد استعمال کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ قرضوں کی ادائیگی، دفاعی اخراجات اور سرکاری تنخواہوں کے بعد بنیادی ڈھانچے، صحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری کے لیے بہت کم وسائل بچتے ہیں۔ سایہ بجٹ کمزور ترقی کی کارکردگی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جس میں پاکستان نے پچھلے تین سالوں میں اوسطاً دو فیصد سے بھی کم سالانہ اقتصادی ترقی حاصل کی ہے، جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور افرادی قوت والے ملک کے لیے ناکافی ہے۔ دستاویز کے مطابق، کم ترقی نے سرمایہ کاری میں کمی، صنعتی سکڑاؤ اور ہنر مند کارکنوں کی بیرون ملک منتقلی میں اضافہ کیا ہے۔ ای پی بی ڈی کی سفارشات کے مرکز میں ایک وسیع البنیاد ٹیکس اصلاحات ی پیکج ہے جو دستاویزی شعبوں پر بوجھ کم کرتے ہوئے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تھنک ٹینک نے ذاتی انکم ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد، کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 29 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد اور جنرل سیلز ٹیکس (جی ایس ٹی) کو تین سالوں میں 18 فیصد سے 15 فیصد تک کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس میں 'نان فائلر' زمرہ کو ختم کرنے کی بھی وکالت کی گئی ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس نے دستاویز کاری کو بہتر بنانے میں ناکامی کے ساتھ معیشت میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ حالیہ برسوں میں ٹیکس وصولیوں میں خاطر خواہ اضافے کے باوجود، ملک کا ٹیکس سے جی ڈی پی کا تناسب 10 فیصد کے قریب ہی رہ گیا ہے کیونکہ پالیسی ساز اسی تنخواہ دار اور رسمی کاروباری طبقے پر انحصار کرتے رہتے ہیں۔ اس میں خبردار کیا گیا کہ تعمیل کرنے والے شعبوں پر زیادہ ٹیکس لگانے سے سرمائے کی پرواز اور دماغی اخراج میں تیزی آئی ہے، خاص طور پر نوجوان پیشہ ور افراد کے درمیان جو بیرون ملک مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ ٹیکس کی کم شرحوں سے محصولات کے نقصان کی تلافی کے لیے، ای پی بی ڈی نے بیس کو وسیع کرنے اور تعمیل کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ ان میں نگرانی میں اضافہ، ای انوائسنگ کا وسیع استعمال، اقتصادی سرگرمیوں کی بہتر دستاویز کاری، تمباکو اور عیش و آرام کی اشیا پر معقول ٹیکس اور قانونی آرڈرز (ایس آر اوز) کے ذریعے دی گئی چھوٹ کا خاتمہ شامل ہیں۔ اس بنیاد پر، تھنک ٹینک کا اندازہ ہے کہ حکومت موجودہ ٹیکس دہندگان پر دباؤ ڈالے بغیر بھی 14.
5 ٹریلین روپے کے محصولات حاصل کر سکتی ہے۔ اخراجات کے پہلو پر، تجاویز بھی اتنی ہی مہتواکانکشی ہیں۔ سایہ بجٹ میں موجودہ اور ترقیاتی اخراجات میں 3-4 ٹریلین روپے کی کمی، مہنگے قرضوں کی ادائیگی، نئے سرکاری اداروں کی تشکیل روکنے اور صوبائی حکومتوں کو منتقل کردہ ذمہ داریوں کے ذریعے تین سالوں میں وفاقی مالی خسارے کو ختم کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ دستاویز نے نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کے پاس پہلے سے ہی ترقی کے لیے صنعتی صلاحیت، کاروباری بنیاد اور آبادیاتی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس میں ایک ایسا بجٹی ڈھانچہ نہیں ہے جو بحران کے انتظام پر توسیع کو ترجیح دیتا ہو
Think Tank EPDB urges govt to slash key rates on emergency basisThe Economic Policy and Business Development (EPBD) report has said that recent floods have severely affected agriculture, industry, and the national economy, reported 24NewsHD TV Channel.
پاکستان پر قرضوں کا بوجھ: رپورٹ میں سنگین صورتحال کی نشاندہیمعاشی پالیسی اور کاروباری ترقیاتی ادارے (EPBD) نے پاکستان پر بڑھتے ہوئے قرضوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں تشویشناک صورتحال بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، ہر پاکستانی شہری 318,252 روپے کا مقروض ہے جو دس سال پہلے 90,047 روپے تھا۔ قرضوں کا بوجھ سالانہ 13 فیصد کی اوسط سے بڑھ رہا ہے اور ملکی قرضے جی ڈی پی کے 70.2 فیصد تک پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ میں حکومت کو ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے، شرح سود کم کرنے اور مالیاتی نظم و ضبط اپنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
EPBD expresses concerns over high interest ratesEconomic think tank Economic Policy and Business Development (EPBD) has expressed concerns over high interest rates, saying that due to the policies of the State Bank, the government was paying a heavy price for debt and the private sector is shrinking because of heavy taxes, reported 24NewsHD TV Channel.
زمبابوے نے پاکستان کو سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے افتتاحی میچ میں 148 رنز کا ہدف دیااسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں، اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ (EPBD) نے عالمی فورم ڈائیلاگ وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ تقریب کا انعقاد ڈاکٹر گوہر اعجاز کی دعوت پر کیا گیا تھا، جس کی قیادت سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی نے کی۔ EPBD کے سی ای او احمد نواز سکھیرا نے کہا کہ پاکستان کی معاشی بحالی شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور حکومت اور نجی شعبے کے درمیان مضبوط شراکت داری پر منحصر ہے۔ انہوں نے نجی شعبے کی قیادت میں بحالی پر زور دیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کاروباری برادری لاکھوں نوجوان پاکستانیوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سکھیرا نے EPBD کے کئی اقدامات پر روشنی ڈالی، جس میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے پانچ سالہ سایہ دار پالیسیوں کی تیاری بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پاکستان کا پہلا دولت پرسیپشن انڈیکس مرتب کیا گیا ہے، جس میں ملک کے 40 بڑے کاروباری گروپوں کا ڈیٹا شامل ہے۔ انڈیکس پالیسی سازوں کو کاروباری جذبات اور سرمایہ کاری کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار صرف نجی شعبے کی ترقی سے ممکن ہے، اور مزید کہا کہ سازگار کاروباری ماحول بنانے کے لیے مناسب شرح سود اور معقول ٹیکسیشن ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان پالیسی خلا کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اس بات پر متنبہ کیا کہ پاکستان کو سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کو متحرک کرنے کے لیے کاروباری دوستانہ پالیسیوں کی اشد ضرورت ہے۔ سکھیرا نے کہا کہ EPBD حکومت اور نجی شعبے کو یکجا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان کی معاشی گفتگو میں عالمی فورم ڈائیلاگ کے بڑھتے ہوئے کردار کا خیرمقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ وفد پہلی بار پاکستان میں باضابطہ معاشی مکالمے کا حصہ بن رہا ہے۔
Pakistan’s exports at risk after EU-India trade deal, says Gohar EjazFormer federal minister and Economic Policy and Business Development (EPBD) think tank Gohar Ejaz has warned that Pakistan’s exports to the European Union are at risk following the signing of the trade between the EU and India, reported 24NewsHD TV channel.
EPBD’s Shadow Budget Proposes Boosting Exports to $80 Billion, 35% Increase in Defense Budgetشیڈو بجٹ محض تجاویز پر مشتمل نہیں بلکہ ایک مکمل، مربوط اور قابلِ عمل متبادل معاشی فریم ورک ہے، ایس ایم تنویر
