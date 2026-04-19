سبز پاکستان منصوبے سے بنجر زمینیں سرسبز، زرعی خود کفالت کی جانب بڑا قدم

گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے ایک انقلابی منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس سے زرعی خود کفالت، پائیدار ترقی اور تحفظ خوراک کے حصول میں مدد ملے گی۔
پاکستان میں زرعی شعبے میں ایک نئی امید کی کرن روشن ہوئی ہے، جہاں گرین پاکستان انیشیٹو (جی پی آئی) نے بنجر اور غیر استعمال شدہ زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے ایک انقلابی منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ملک کو زرعی خود کفالت کی منزل کی جانب گامزن کرنا اور خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام کے تحت، جدید زرعی تکنیکوں اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی زرخیزی کو بڑھایا جائے گا اور اسے فصلوں کے لیے موزوں بنایا جائے گا۔ اس منصوبے کی کامیابی میں ییلو گرین فارم کے سی ای او غلام
مصطفیٰ کا کردار نہایت اہم ہے۔ وہ اپنے خاندان سمیت پاکستان منتقل ہو گئے ہیں اور ملک میں جدید زراعت کے فروغ میں عملی طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ نے اس طویل المدتی زرعی منصوبے کو ایک منفرد اور پائیدار موقع قرار دیا ہے، جس کی مثال ذاتی زمینوں میں بھی شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بنجر زمینوں کو تبدیل کرے گا بلکہ وسیع پیمانے پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ مقامی کسان محمد عبداللہ لیاقت نے بھی اس منصوبے کے بارے میں اپنے مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی پی آئی کے تحت 17 ہزار ایکڑ رقبہ حاصل کیا گیا ہے، جس سے زراعت کو وسعت دی گئی ہے اور مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو نے روایتی کاشتکاری کے طریقوں کو جدیدیت سے ہمکنار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت، ایگری مالز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں کسانوں کو بیج، کھاد اور زرعی ادویات جیسی ضروریات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہیں۔ اس سہولت نے کسانوں کے لیے حصولِ ضروریات کو آسان بنا دیا ہے۔ کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کے مطابق، بڑھتی ہوئی آبادی کے پیشِ نظر جی پی آئی کا یہ منصوبہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈریپ ایریگیشن (ٹپکاؤ آبپاشی)، پیوٹ اور اسپرنکلر سسٹمز جیسے جدید طریقوں کے استعمال سے پانی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے جیسے پانی کی قلت والے ملک کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ منصوبے کے تحت، جدید زرعی مشینری اور طریقوں کو فعال طور پر فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ روایتی کاشتکاروں کو جدید زراعت کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اس سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ فصلوں کے معیار میں بھی بہتری آئے گی۔ گرین پاکستان انیشیٹو ملک بھر میں زرعی خود کفالت، پائیدار ترقی اور تحفظِ خوراک کے حصول میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے زرعی مستقبل کو روشن بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جو ملک کو خوراک کے شعبے میں خود کفیل بنا کر معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرے گا۔ اس طرح کے منصوبے نہ صرف زمین کی زرخیزی کو بحال کرتے ہیں بلکہ دیہی معیشت کو بھی تقویت بخشتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولتے ہیں۔
