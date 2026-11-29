سحر hashmi کی تحسین: دہرہ جگہ میں باپ کی محبت اور حقیقی زندگی کی مثال
اداکارہ سحر hashmi نے میرے علی کازمی کی حمایت پر دھارا ڈارہ جگہ کو سراہا ہے۔ یہ تحریر حقیقی زندگی میں باپ کی غیر مشروط محبت اور سوشل میڈیا پر چل رہی بحث کا جائزہ لیتی ہے۔
پاکستانی اداکارہ سحر hashmi نے حال ہی میں ایک ایسے حقیقی واقعے کو اجاگر کیا ہے جو باپ کی غیر مشروط محبت اور حمایت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنی ڈرامہ سیریز "ڈارہ جگہ" کے پیغام کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک حقیقی شخص کی تعریف کی ہے۔ سحر نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے میاں علی کازمی کو ایک مثالی باپ کے طور پر پیش کیا۔
ڈرامے اور حقیقت کا موازنہ
اس پوسٹ میں سحر نے ڈرامے "ڈارہ جگہ" کے کردار قدرت اللہ اور میاں علی کازمی کے درمیان ایک واضح موازنہ پیش کیا۔ ڈرامے میں وٹرن اداکار محمود اسلم نے قدرت اللہ کا کردار ادا کیا ہے جو اپنی بیٹی خورشید پر زبردست محبت کرتا ہے۔ سحر کے مطابق، میاں علی کازمی اپنی بیٹی دعۃ زہرا کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے اسی کردار کے عین مطابق ہیں۔Also readPunjab MPA calls for inclusion of children with special needs
شیئر کی گئی پوسٹ میں خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قدرت اللہ جیسے باپ صرف ٹی وی کی کہانیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں زور دیا گیا کہ دعۃ زہرا کے باپ حقیقت میں ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔
میڈیا کی توجہ اور قانونی کشمکش
دعۃ زہرا کا معاملہ سال 2022 میں پاکستان کے سب سے زیادہ بحث طلب خاندانی اور قانونی تنازعات میں شامل ہو گیا تھا۔ اس وقت چودہ سالہ دعۃ زہرا کراچی سے غائب ہو گئیں۔ بعد ازاں ان کا پتہ لاہور لگا جہاں انہوں نے اٹھاسی سالہ ظہیر احمد سے شادی کی تھی۔ اس واقعے نے پورے ملک میں شدید میڈیا کوریج اور عوامی بحث کو جنم دیا۔
اس تنازعے کے دوران دعۃ کی عمر، رضامندی اور خاندانی حالات پر زور دار گفتگو ہوئی۔ میڈیا کی شدید دباؤ اور عوامی تنقید کے باوجود، ان کے باپ میاں علی کازمی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے مسلسل کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو واپس گھر لے آئیں اور اس کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔
باپ کا عزم اور بیٹی کی واپسی
میاں علی کازمی نے ہمیشہ یہی موقف اپنایا کہ ان کی بیٹی ایک نامزد ہے اور وہ اسے واپس گھر لانا چاہتے ہیں۔ ان کی مستقل کوششوں اور قانونی جدوجہد کے نتیجے میں دعۃ زہرا اپنے والدین کے پاس واپس آ گئیں۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے عوامی بے قراری سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دی۔
سحر hashmi کا یہ اقدام "ڈارہ جگہ" کے مرکزی پیغام کو دوبارہ متحرک کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ڈرامے کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب بیٹیاں زندگی کے مشکل ترین دور سے گزرتی ہیں تو ان کے والدین کی حمایت ان کے لیے سہارا بن سکتی ہے۔
ڈرامے کا تاثر اور عوامی ردعمل
ڈرامے "ڈارہ جگہ" میں محمود اسلم کے کردار نے ناظرین کو گہرا متاثر کیا ہے۔ خورشید کا کردار سانیا سعید نے نبھایا ہے، جو کہ مشکل حالات میں اپنے باپ کی حمایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم، کچھ ناقدین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا ایسے سمجھدار اور وفادار باپ حقیقت میں بھی موجود ہیں۔
سحر کی جانب سے کی گئی اس تشہیر نے عوامی رائے کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اب لوگ ڈرامے کے کرداروں کو حقیقی زندگی کے واقعات سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تبادلہ خیال ثابت کرتا ہے کہ اداکاری کے ذریعے معاشرتی پیغامات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں، یہ بات واضح ہوئی کہ باپ کا کردار صرف مالی معاونت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ جذباتی سہارے کا نام بھی ہے۔ میاں علی کازمی کی جدوجہد نے ثابت کیا کہ مشکل وقت میں والدین کا ساتھ بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment