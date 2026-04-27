سدھو موسے والا کا نیا گانا ’آئیز آن می‘ کا ٹیزر جاری، سوشل میڈیا پر دھوم

بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کے نئے گانے ’آئیز آن می‘ کے ٹیزر نے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ ٹیزر کو مداحوں کی جانب سے زبردست ردعمل مل رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔
بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار سدھو موسے والا ، جن کو گزشتہ برس قتل کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر اپنے مداحوں کے دلوں میں گونج اٹھے ہیں۔ ان کے نئے گانے ’ آئیز آن می ‘ کے ٹیزر نے سوشل میڈیا پر ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ مداحوں کا یہ انتظار طویل عرصے سے جاری تھا، اور جیسے ہی یہ ٹیزر جاری ہوا، اسے زبردست پذیرائی ملی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق، یوٹیوب پر صرف دو منٹ کے اندر ہی اس ٹیزر نے ایک لاکھ بیس ہزار ویوز حاصل کر لیے، جبکہ انسٹاگرام پر ہزاروں لائیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صرف تین دنوں کے عرصے میں، اس ویڈیو کو اکتیس لاکھ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ یہ گانا نہ صرف مداحوں کے لیے ایک تحفہ ہے بلکہ سدھو موسے والا کی یاد کو تازہ رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ٹیزر کی لمبائی محض 34 سیکنڈ ہے، لیکن اس میں ایکشن اور سنسنی سے بھرپور مناظر شامل ہیں۔ یہ مناظر شائقین کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز ایک نقاب پوش شخص سے ہوتا ہے، جو ہاتھ میں پستول تھامے پنجاب کے نقشے پر ضلع مانسا کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ منظر سدھو موسے والا کے قتل کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد، موسے والا کو جیپ چلاتے ہوئے اور اپنے مخالفین کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایکشن سے بھرپور مناظر گانے کے موضوع اور گلوکار کی زندگی کے تناؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیزر میں شامل ایک خاص لائن، ’منڈا بلیک کیٹ تیری، تیرے گولی مروا دو گی‘ نے مداحوں کی توجہ خاص طور پر اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ یہ لائن گلوکار کے باغیانہ انداز اور مضبوط شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق، اس گانے میں گلوکار کے قتل اور اس سے قبل ہونے والی مبینہ سازشوں کی جھلک بھی پیش کی گئی ہے، جس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ گانا نہ صرف ایک میوزک ویڈیو ہے بلکہ سدھو موسے والا کی زندگی اور موت کے گرد گھومنے والے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش بھی ہے۔ سدھو موسے والا کی سابقہ میوزک ویڈیوز بھی عالمی سطح پر غیر معمولی مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو پر ایک کروڑ سے زائد کمنٹس کیے گئے تھے۔ گلوکار کے انتقال کے بعد، ان کی ٹیم نے اب تک بارہ گانے جاری کیے ہیں، اور ہر ریلیز کو مداحوں کی بھرپور توجہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ گانے سدھو موسے والا کی فنکارانہ صلاحیت اور مداحوں کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کا ثبوت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، ایک منفرد ہولوگرام ورلڈ ٹور کی بھی تیاری جاری ہے۔ اس ٹور میں تھری ڈی ٹیکنالوجی کے ذریعے سدھو موسے والا کو اسٹیج پر دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹور امریکا، کینیڈا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کئی ممالک میں منعقد ہوگا۔ یہ ٹور مداحوں کو سدھو موسے والا کو دوبارہ دیکھنے اور سننے کا موقع فراہم کرے گا۔ واضح رہے کہ سدھو موسے والا کو 29 مئی 2022 کو بھارتی پنجاب کے ضلع مانسا میں فائرنگ کر کے قتل کردیا گیا تھا۔ ان کی موت نے بھارتی پنجاب اور دنیا بھر میں موسیقی کے مداحوں کو سوگوار کر دیا۔ تاہم، ان کی موسیقی آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہر نئی ریلیز کے ساتھ ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ سدھو موسے والا کی یاد ہمیشہ ان کے مداحوں کے دلوں میں قائم رہے گی اور ان کی موسیقی نسلوں تک زندہ رہے گی۔ یہ گانا ان کی فنکارانہ وراثت کا ایک اہم حصہ ہے.
