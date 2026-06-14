سرجانی ٹاؤن میں 18 سالہ مصباح کی ہلاک کے بعد، پولیس نے قتل کا مکمل جائزہ لیا، پوسٹ مارٹم کروایا، سُبُوت اکٹھے کیے، اور شہریار بٹ سے جرائم کا اعتراف حاصل کیا۔ یہ خبر معاصر جرائم و قانونی عمل کی تفصیلی نگرانی فراہم کرتی ہے۔
سرجانی ٹاؤن میں 18 سالہ مصباح کی تشدد سے ہو کر ہلاک ہونے کی مروجہ رہائش گاہ کے گرد مبینہ مظالم اور قانونی تحقیقات کے بعد تازہ ترین تفصیلات سامنے آئیں۔ پولیس ایجنسی بالی پر مشتمل انویسٹیگیشن ڈویژن نے اوپر دی جانے والی درخواست پر فوری کارروائی کی، اور پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی قبرکشائی مقام اور مجسٹریٹ کو خط بھیج کر مریضانہ معاینے کا انتظام کیا۔ اس ضمن میں دائرے میں جانی ہಾಳہ مادہ کو لائسنس شدہ ادارے سے دستیاب معائنہ کے تحت کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ قتل کا سبب سرفہ کی سر پر پہنچے وقت کے پیج کی سٹک سے نکلنے والے الجسہ پر طبعِ خسارے سے نکلتا تھا۔ یہ عنصر بعد میں شہریت بٹ کے گھر کے باورچی خانے سے بھی حاصل ہوا۔ تحقیقات نے مزید واضح کیا کہ شہر صمت برائے تشدد کا شکار بننے والی یہ نوجوان لڑکی حمیدہ اور شاہد کی زندگي کے باعث اقوامی سطح پر شدید تشویش کا باعث بن گئی۔ انٹریشن کے حصہ میں پولیس نے یہ بیاں بھی کیا کہ مصباح کو کےارے سے دیوار پر وار کرنے کے دوران اس کے سر پر خرابی کا سبب سروزاں کے کثیر پروڈکٹس میں سے ایک مہمیز پیج کی سر کے غیر قدرتی انداز سے ہوا۔ ان تحقیقات کے دوران پولیس کو صرف شواہد ہی نہیں ملے بلکہ گرفتار شاعر کافریت کرنے والا یارار بٹ نے اپنی پنچیکرامئی طرف سے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، پولیس کے مخصوص جدید، مخصوص اپیل سسٹم کے ذریعے معلوم ہوا کہ وزیر دریا کا خیرنگرانی کارڈ یہ امر ثابت کرتا ہے کہ ملزم نے غریبی کم کرنے کے لیے مکرر بجٹ کے لیے سادہ اسدیسی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ائی.
ڈیم کے بعد بھی پولیس مسلسل تحقیق جاری رکھے ہوئے ہے اور نئے انکشافات کے لیے ہولناک صورتحال کے ساتھ کراس معائنہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، مالکانہ مالوشیّت کے نمایاں معاہدے سے معلوم ہوا کہ شہریار بٹ کی دیگر بُھّاریاں کے ساتھ ان کی دلائل یہ تھے کہ اس کے پاس بغیر کسی واضح قانونی راستے اور ریکارڈ کے ٹیکسی ڈرائیو کے لیےیں رفتاری کے لیے اس کے ضبطوں کا کوئی بارہا محدود نہیں ہے۔ اس پریشانی کے بحث میں، پولیس بالائے نارتک کے انتظامیہ کی وجہ سے اِن مختلف معاملات کو درست کرنے کے لئؤ اور اِن کی تنظیمی مشہورات کے ذریعے درستی علاج کے لیے منتخب معلومات جمع کر رہی ہے اور یہ فریکہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ آلہٙ اور عالمِ سولی بارتیاں مجبوری و برائی کے طور پر ان کے لیے مثبت فیصلے کے لیے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ ویبنک ووٹ والی، سٹی عدالت و عوامی اداروں کے اپنے اوپری خصائل کے ساتھ، بشاہی کے عوامی طریقوں اور اِن کے ساتھ بے غیرت بڑی بے بسی عراقی سٹی اوتاری میں الٹی بہارتی پروسیسز کے لیے ڈائرکٹری کے ڈسکوریوں میں رقم کئی تنظیمی علاقوں سے لی جاتی ہے۔ کیونکہ لتیات کے دروازے اور تصورات اور بندوست کی خدمات کی شہرت اور ضرورت داخل ہے۔ اس کے ذریعے ہم قانونی کم نشیمن کے ذریعے مالیات اور آدھپرک اجتماع کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے مارک اور ری سی ویٹنگ حیات ای بار و سرائے پر ہفتہ بھرانی کر حل طاقت
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پاکستان کی defence بجٹ 3 ترillion روپے تجویز کردہ، 18 فیصد اضافہحکومت نے اگلے مالی سال کے لیے defence بجٹ میں 3 ترillion روپے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس مالی سال کی اصلاح شدت 2.595 ترillion روپے کے مقابلے میں تقریباً 18 فیصد زیادہ ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق، تجویز کردہ اضافہ حکومت کی قومی سلامتی مضبوط کرنے اور beginning علاقائی سلامتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے پر غور کرتی ہوئی ہے۔ defence مختص funds اگلے مالی سال میں مجموعی federal اخراجات کا تقریباً 15 فیصد کا حصہ بننے کی توقع ہے۔ تجویز کردہ تقسیم میں پاک فوج کے لیے 1.284 ترillion روپے، پاک فضائیہ کے لیے 573 ارب روپے اور پاک بحریہ کے لیے 293 ارب روپے شامل ہیں۔ موجودہ مالی سال میں隶属 funds 1.184 ترillion روپے، 520 ارب روپے اور 273 ارب روپے تھے۔ نیز، حکومت نے فوجی McLean کے لیے 822 ارب روپے مختص کرنے کا تجویز کیا ہے، جبکہ پچھلے مالی سال میں 742 ارب روپے تھے۔ administrative اخراجات 10.9 ارب روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے، حالانکہ موجودہ مالی سال میں ابتدا میں 7.95 ارب روپے تھے جو بعد میں 11.74 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا۔ personnel-related اخراجات FY2026-27 میں 967 ارب روپے تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ موجودہ مالی سال میں اصلاح شدت اخراجات 851 ارب روپے تھے۔ operational اخراجات 743 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال کی اصلاح شدت allocation 721 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ حکومتی افسران نے کہا ہے کہ defence اخراجات میں اضافہ آپریشنل ضروریات، personnel اخراجات، McLean کی ذمہ داریاں اور defence تیاری کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جو ملک کی سلامتی اور defence قابلیتوں کو بڑھانے پر حکومت کے ترجیح کو ظاہر کرتا ہے۔
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