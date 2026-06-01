سردار محمد یوسف نے حج کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایت جاری کی۔

سردار محمد یوسف نے اگلے برس 2027 میں حج کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ حج 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا اور پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
سردار محمد یوسف نے اگلے برس 2027 میں حج کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ حج 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا اور پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر حج نے آئندہ سل کی حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور ہدایت کہی ہے کہ اگلے سال 2027 میں فریضہ حج کے خواہشمند پاکستانی ابھی سے اپنے پاسپورٹس بنوا لیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حجاج کرام کو رہائش اور ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ ہماری بنیادی توجہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنے پر مرکوز ہے اور آئندہ سال حج انتظامات مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں.
سردار محمد یوسف نے اگلے برس 2027 میں حج کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ حج 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا اور پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر حج نے آئندہ سل کی حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور ہدایت کہی ہے کہ اگلے سال 2027 میں فریضہ حج کے خواہشمند پاکستانی ابھی سے اپنے پاسپورٹس بنوا لیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حجاج کرام کو رہائش اور ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ ہماری بنیادی توجہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنے پر مرکوز ہے اور آئندہ سال حج انتظامات مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں
سردار محمد یوسف حج 2026 پاکستانی حجاج کرام سعودی وزیر حج
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