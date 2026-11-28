سردیوں میں جوڑوں کا درد کم کرنے کے طبی اور طرز زندگی کے نسخے
سردیوں کے وقت جوڑوں کے درد اور اکڑن کے علاج کے لیے ماہرین کے مطابق ورزش، گرم لباس، متوازن غذا اور احتیاطی تدابیر کا استعمال ضروری ہے۔
سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی جوڑوں میں درد اور اکڑن کی شکایات میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے جو گھٹنوں، انگلیوں یا کولہوں تکلیف محسوس کرتے ہیں، صبح بستر سے اٹھنا اور روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا واضح موقف ہے کہ سرد موسم براہ راست جوڑوں کی کوئی بھی بیماری کا سبب نہیں بنتا، لیکن درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ میں تبدیلیاں، ساتھ ہی کم ہونے والی جسمانی سرگرمیاں، موجودہ درد کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔
جسمانی سرگرمی اور ورزش کا اہم کردار
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سردیوں میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے یا اندر ہی اندر رہنے کے عادی ہونا جوڑوں کی حرکت کو محدود کرتا ہے اور پٹھوں کی طاقت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود، چند سادہ طرز زندگی کی تبدیلیاں تکلیف کو کنٹرول کرنے اور جسم کو متحرک رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہر دن ہلکی پھلکی ورزش کا معمول اپنانا انتہائی ضروری ہے، حالانکہ سردی میں ورزش کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل لگتا ہے۔Also read'You gorgeous thing': Sajal Aly’s plum-to-sage chunri saree sets Instagram ablaze
طویل بیٹھے رہنے سے جوڑوں میں اکڑن میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے صبح کے وقت ہلکی پھلکی پھیلاؤ کی مشقیں، چیر یوگا، اور آرام دہ چہل قدمی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ٹائی چی جیسی کم اثر والی ورزشیں توازن کو بہتر بنانے اور جوڑوں کو متحرک رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق، جسمانی طور پر سرگرم رہنے سے فالج (Arthritis) کے مریضوں کو درد میں کمی اور روزمرہ کی سرگرمیوں کی صلاحیت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
گرم لباس اور درجہ حرارت کا انتظام
جوڑوں کے درد اور اکڑن کو کم کرنے کے لیے جسم کو گرم رکھنا بھی ایک اہم factor ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ہاتھوں، انگلیوں یا گھٹنوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، گرم موزے، دستانے اور موسم کے مطابق لباس پہننا مفید ہے۔ ایک موٹا لباس پہننے کے بجائے کئی ہلکے تہہ والے لباس پہننا درجہ حرارت کے مطابق کپڑے کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔
گرم کمبلز اور آرام دہ انڈور درجہ حرارت برقرار رکھنا بھی آرام فراہم کر سکتا ہے۔ حرارت ان جوڑوں کے ارد گرد پٹھوں کو ڈھیل دے سکتی ہے اور اکڑن کی احساس کو کم کر سکتی ہے، جس سے چلنا، کھڑے ہونا اور بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ گرم لباس پہننا لوگوں کو باہر جانے اور سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے زیادہ پرسکون محسوس کروا سکتا ہے، جس سے جسم کی وٹامن ڈی پیداوار میں مدد ملتی ہے۔
ادویات اور غذا کا متوازن استعمال
ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی فالج یا دیگر دائمی جوڑوں کی حالت میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ سردیوں کے دوران اگر درد بڑھے تو اپنے ڈاکٹر کے ہدایات پر عمل کریں۔ ڈاکٹر آئبuprofen، Naproxen، یا acetaminophen جیسے درد کش ادویات تجویز کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات dicfenac والی کریمز بھی تجویز کی جا سکتی ہیں، تاہم یہ ادویات ہر کسی کے لیے محفوظ یا موزوں نہیں ہیں۔
گرڈی، معدے یا دل کی بیماریاں رکھنے والے افراد کو درد کش ادویات لینے سے پہلے طبی مشورہ لینا چاہیے۔ اگر درد بار بار ہو یا مزید شدید ہو جائے، تو محض ادویات پر انحصار کرنے کے بجائے بنیادی سبب کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ متوازن غذا جوڑوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھل، سبزیاں، سارا اناج، دالیں، خشک میوہ جات، زیتون کا تیل اور مچھلی ایسی غذاؤں میں شامل ہیں جو مجموعی صحت کی حمایت کر سکتی ہیں اور جسم میں سوزش کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔
طبی امداد اور احتیاطی تدابیر
متوازن غذا، خاص طور پر فالج کے مریضوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، لیکن غذا اکیلے جوڑوں کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتی اور یہ ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ ایک معاون اقدام کے طور پر دیکھی جانی چاہیے۔ جوڑوں کا درد اور اکڑن ہمیشہ سردی کے موسم کے اثر کے طور پر نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے۔
اگر تکلیف کئی دنوں تک رہے، روزمرہ کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالے، یا سوجن اور سرخی کے ساتھ ہو، تو فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ اچانک شدید درد، گرم اور سوجا ہوا جوڑ، خاص طور پر اگر بخار کے ساتھ ہو، تو یہ انفیکشن جیسی سنگین حالت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوری طبی توجہ ضروری ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ جسمانی سرگرمی برقرار رکھنا، گرم لباس پہننا، متوازن غذا کھانا اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا سردیوں کے دوران جوڑوں کی تکلیف کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
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