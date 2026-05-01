سرد جنگ کے زمانے میں یو ٹو جاسوس طیارے کا واقعہ: پاکستان، امریکہ اور سویت یونین کے درمیان خفیہ جنگ

یکم مئی 1960 کو سویت یونین نے امریکہ کا ایک یو ٹو جاسوس طیارہ مار گرایا، جس کے بعد پاکستان، امریکہ اور سویت یونین کے درمیان خفیہ جنگ کا ایک اہم باب کھلا۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے زمانے میں دو سپر پاورز کے درمیان جاسوسی کے طریقوں سے لڑے جانے والی جنگ کا ایک حصہ تھا۔ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب بڈبیر کے فضائی اڈے سے اڑنے والا یہ طیارہ سویت یونین کی فضائی حدود میں داخل ہوا، جہاں اسے سویت حکام نے مار گرایا۔ پائلٹ فرانسس گیری پاورز کو گرفتار کیا گیا، اور سویت یونین نے اسے جاسوسی کے جرم پر دس سال قید کی سزا سنائی۔ یہ واقعہ عالمی منڈی میں پاکستان کے امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دینے کا بھی انکشاف تھا، جس سے پاکستان کو بین الاقوامی سیاست میں ایک نئی چنگھٹی مل گئی۔
یکم مئی 1960 کو سرد جنگ کے زمانے میں، سویت یونین کے وزیر اعظم خروشیف نے ایک تاریخ ی اعلان کیا کہ سویت یونین نے امریکہ کا ایک یو ٹو جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ دو سپر پاورز، امریکہ اور سویت یونین ، کے درمیان خفیہ جنگ کے ایک اہم باب کا آغاز تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونسٹ طرز زندگی کے اختلافات نے عالمی سیاست کو دو قطبوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جاسوسی کے طریقوں سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی دوڑ جاری تھی۔ سی آئی اے اور کے جی بی کی خفیہ ایجنسیاں اس جنگ میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ سویت حکام نے بتایا کہ یو ٹو طیارہ سویت یونین کی فضائی حدود میں 70 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، جس میں جدید کیمرے لگے تھے جو سویت یونین کی اہم تنصیبات کی تصویریں اُتار رہے تھے۔ سویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ طیارہ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب بڈبیر کے فضائی اڈے سے اڑان بھری تھی، جس سے عالمی منڈی میں معلوم ہو گیا کہ پاکستان نے امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بڈبیر کا فضائی اڈا 1959 میں قائم کیا گیا تھا اور اسے دس سال کے لیے امریکہ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ 1960 میں یو ٹو طیارے کی پرواز سے قبل، ترکی اور ایران کے فضائی اڈوں سے بھی ایسے جاسوس طیارے سویت یونین کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اپنی بلند پروازی کے باعث سویت یونین کے ریڈاروں سے اوجھل رہ پاتے تھے۔ یکم مئی 1960 کو جب بڈبیر سے اڑنے والا یو ٹو طیارہ قازقستان کے راستے سے سویت یونین کی حدود میں داخل ہوا، تو سویت حکام نے کوسولینو کے مقام پر زمین سے فضا میں مارنے والے میزائل سے اسے نشانہ بنایا اور پائلٹ فرانسس گیری پاورز کو گرفتار کر لیا۔ امریکیوں کی ایک بہترین ایجاد، ایک زندہ سلامت پائلٹ، سویت حکام کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ سویت یونین نے گیری پاورز پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا، اور دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ امریکی صدر آئزن ہاور اور پاکستان ی صدر ایوب خان دونوں نے سویت حکام کے الزامات کی تردید کی، لیکن جب اگست 1960 میں گیری پاورز پر سویت عدالت میں مقدمہ شروع ہوا، تو دنیا بھر کو علم ہو گیا کہ سویت حکام کے الزامات درست تھے۔ 19 اگست 1960 کو ماسکو میں قائم سویت یونین کی فوجی عدالت نے فرانسس گیری پاورز کو دس سال قید کی سزا سنائی۔ گیری پاورز نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یکم مئی 1960 کو انھوں نے پشاور کے قریب بڈبیر کے مقام سے اپنے طیارے کی پرواز کا آغاز کیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پرواز کے دوران روسی علاقے کی تصاویر اتاریں۔ روسی عدالت نے گیری پاورز کے اعتراف جرم پر انھیں دس سال قید کی سزا سنائی، لیکن ڈیڑھ سال بعد 10 فروری 1962 کو انھیں امریکہ میں قید ایک روسی جاسوس کرنل رڈولف ایبل کے بدلے میں آزاد کر دیا گیا۔ یو ٹو طیارے کے واقعے کے بعد، دنیا بڈبیر کے امریکی فوجی اڈے سے واقف ہو گئی۔ سویت یونین نے پاکستان سے شدید احتجاج کیا، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ دوسری طرف، امریکہ نے بھی خاص مواقع، خصوصاً 1965 کی پاکستان -انڈیا جنگ کے دوران، پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیا۔ بڈبیر کا اڈہ دس سال کی مدت کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور معاہدے میں ازخود تجدید کی شق شامل تھی۔ 1968 میں، پاکستان نے امریکہ کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اڈے کی معاہدے کی تجدید کے لیے معذرت خواہ ہے.
یکم مئی 1960 کو سرد جنگ کے زمانے میں، سویت یونین کے وزیر اعظم خروشیف نے ایک تاریخی اعلان کیا کہ سویت یونین نے امریکہ کا ایک یو ٹو جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ دو سپر پاورز، امریکہ اور سویت یونین، کے درمیان خفیہ جنگ کے ایک اہم باب کا آغاز تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونسٹ طرز زندگی کے اختلافات نے عالمی سیاست کو دو قطبوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جاسوسی کے طریقوں سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی دوڑ جاری تھی۔ سی آئی اے اور کے جی بی کی خفیہ ایجنسیاں اس جنگ میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ سویت حکام نے بتایا کہ یو ٹو طیارہ سویت یونین کی فضائی حدود میں 70 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، جس میں جدید کیمرے لگے تھے جو سویت یونین کی اہم تنصیبات کی تصویریں اُتار رہے تھے۔ سویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ طیارہ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب بڈبیر کے فضائی اڈے سے اڑان بھری تھی، جس سے عالمی منڈی میں معلوم ہو گیا کہ پاکستان نے امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بڈبیر کا فضائی اڈا 1959 میں قائم کیا گیا تھا اور اسے دس سال کے لیے امریکہ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ 1960 میں یو ٹو طیارے کی پرواز سے قبل، ترکی اور ایران کے فضائی اڈوں سے بھی ایسے جاسوس طیارے سویت یونین کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اپنی بلند پروازی کے باعث سویت یونین کے ریڈاروں سے اوجھل رہ پاتے تھے۔ یکم مئی 1960 کو جب بڈبیر سے اڑنے والا یو ٹو طیارہ قازقستان کے راستے سے سویت یونین کی حدود میں داخل ہوا، تو سویت حکام نے کوسولینو کے مقام پر زمین سے فضا میں مارنے والے میزائل سے اسے نشانہ بنایا اور پائلٹ فرانسس گیری پاورز کو گرفتار کر لیا۔ امریکیوں کی ایک بہترین ایجاد، ایک زندہ سلامت پائلٹ، سویت حکام کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ سویت یونین نے گیری پاورز پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا، اور دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ امریکی صدر آئزن ہاور اور پاکستانی صدر ایوب خان دونوں نے سویت حکام کے الزامات کی تردید کی، لیکن جب اگست 1960 میں گیری پاورز پر سویت عدالت میں مقدمہ شروع ہوا، تو دنیا بھر کو علم ہو گیا کہ سویت حکام کے الزامات درست تھے۔ 19 اگست 1960 کو ماسکو میں قائم سویت یونین کی فوجی عدالت نے فرانسس گیری پاورز کو دس سال قید کی سزا سنائی۔ گیری پاورز نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یکم مئی 1960 کو انھوں نے پشاور کے قریب بڈبیر کے مقام سے اپنے طیارے کی پرواز کا آغاز کیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پرواز کے دوران روسی علاقے کی تصاویر اتاریں۔ روسی عدالت نے گیری پاورز کے اعتراف جرم پر انھیں دس سال قید کی سزا سنائی، لیکن ڈیڑھ سال بعد 10 فروری 1962 کو انھیں امریکہ میں قید ایک روسی جاسوس کرنل رڈولف ایبل کے بدلے میں آزاد کر دیا گیا۔ یو ٹو طیارے کے واقعے کے بعد، دنیا بڈبیر کے امریکی فوجی اڈے سے واقف ہو گئی۔ سویت یونین نے پاکستان سے شدید احتجاج کیا، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ دوسری طرف، امریکہ نے بھی خاص مواقع، خصوصاً 1965 کی پاکستان-انڈیا جنگ کے دوران، پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیا۔ بڈبیر کا اڈہ دس سال کی مدت کے لیے تعمیر ہوا تھا، اور معاہدے میں ازخود تجدید کی شق شامل تھی۔ 1968 میں، پاکستان نے امریکہ کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اڈے کی معاہدے کی تجدید کے لیے معذرت خواہ ہے
سرد جنگ یو ٹو جاسوس طیارہ پاکستان امریکہ سویت یونین
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sindh govt resorting to political point-scoring: Hamad AzharHammad Azhar said the country’s economy was paralyzed after 1960
Read more »
Dispossessed Kenyans ask compensation ahead of King Charles’ visitDispossessed Kenyans ask for compensation ahead of King Charles' visit. The British government expressed regret for abuses during 1952-1960.
Read more »
ماضی میں دیکھی گئی اڑن طشتریوں کا معمہ: خلائی مخلوق یا امریکہ کے خفیہ تجربات؟1950 اور 1960 کی دہائی میں دیکھی گئی غیر شناخت شدہ اشیا (یو ایف او) یا اڑن طشتریاں حقیقت میں جدید امریکی جاسوس طیاروں اور سپیس ٹیکنالوجی کے تجربات تھے۔
Read more »
ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر کی زندگی پر ایک نظر14 دسمبر 1960 کو ایران کے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئيسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان اور مصنف بھی تھے
Read more »
میڈیا ٹائیکون روپرٹ مرڈوک نے 93 سال کی عمر میں پانچویں شادی کرلیروپرٹ کی اپنی پہلی بیوی سے طلاق 1960 میں ہوئی تھی جس سے انکے 6 بچے ہیں
Read more »
80 سالہ جوڑے نے دوبارہ شادی کیوں کی، وجہ سامنے آگئیجوڑے کا سفر 1960 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا
Read more »