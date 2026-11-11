سرکاری کمپنیاں 70 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی درآمد کریں گی
پی ایس او، سوئی سدرن اور پارکو پرل گیس نے عالمی مارکیٹ سے ایل پی جی کی بڑی مقدار درآمد کرنے کے ٹینڈرز جاری کر دیے ہیں۔
سرکاری توانائی کمپنیوں نے 70 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی درآمد کرنے کے لیے عالمی سطح پر ٹینڈرز جاری کر دیے ہیں۔ انڈسٹری ذرائع کراچی میں مسابقتی ایل پی جی پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت سرکاری اداروں نے خریداری کے لیے بین الاقوامی دعوت نامے شائع کیے ہیں۔
تفصیلی ٹینڈر کی شرائط اور حجم
سوئی سدرن گیس کی ذیلی کمپنی ایس ایل ایل نے انٹرنیشنل اسپاٹ مارکیٹ سے ایل پی جی خریداری کے لیے دو علیحدہ ٹینڈرز جاری کیے ہیں جن میں 20 ہزار اور 50 ہزار میٹرک ٹن شامل ہیں۔ پی ایس او، سوئی سدرن اور پارکو بھی عالمی مارکیٹ سے ایل پی جی درآمد کرنے والی اہم کمپنیاں ہیں۔Also readWorkers across Spain stage first general strike in 14 years in anger over housing
آمد کا وقت اور مقامی اثرات
درآمدی ایل پی جی کے جہاز آئندہ دو ہفتوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے جس سے سردیوں میں سپلائی مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ صنعتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مارکیٹ میں رسد بڑھے گی اور بلیک مارکیٹنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
قیمتوں میں کمی اور منافع کا اصول
موجودہ عالمی نرخوں کے مطابق درآمدی ایل پی جی پاکستان پہنچ کر 450 روپے فی کلو پڑنے کا تخمینہ ہے۔ معمولی مارجن کے ساتھ درآمدی ایل پی جی صارفین کو تقریباً 460 روپے فی کلو فراہم کی جا سکے گی جبکہ سرکاری کمپنیوں کو قیمت مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
پی ایس او اور پارکو کی کردار ادائیگی
پی ایس او نے 44 ہزار میٹرک ٹن کے تین ٹینڈرز جاری کیے ہیں جن میں پہلا ٹینڈر 6 نومبر کو شائع ہوا اور کھیپ 15 سے 25 نومبر تک کراچی پہنچے گی۔ پارکو پرل گیس نے 3 ہزار 500 میٹرک ٹن کے ٹینڈر جاری کیے ہیں جس کی کھیپ 13 سے 15 نومبر کے دوران پورٹ قاسم پہنچے گی۔
مارکیٹ مقابلہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی
ملک میں موجودہ ایل پی جی کی قیمت 530 سے 630 روپے فی کلو ہے جو درآمدی شرح سے 70 سے 130 روپے زیادہ ہے۔ سرکاری کمپنیوں کا مقصد کاروباری منافع کے بجائے مارکیٹ میں مسابقت پیدا کرنا ہے اور مجموعی طور پر 47 ہزار 500 میٹرک ٹن درآمد کا ارادہ ہے۔
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