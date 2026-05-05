سرکاری گندم اسکینڈل: تین ملزمان کو سات سال قید اور جرمانہ

اینٹی کرپشن کورٹ خیبر پختونخوا نے سرکاری گندم اسکینڈل میں ملوث تین ملزمان کو سات سال قید اور جرمانہ عائد کردیا ہے۔ عدالت نے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی وصولی کا بھی حکم دیا ہے۔
اینٹی کرپشن کورٹ خیبر پختونخوا نے سرکاری گندم اسکینڈل کے کیس میں تین ملزمان کو سات سات سال قید اور مجموعی طور پر تیس لاکھ روپے جرمانہ عائد کردیا ہے۔ عدالت نے ملزمان سے قومی خزانے کو پہنچنے والے کروڑوں روپے کے نقصان کی وصولی کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کی اینٹی کرپشن کورٹ کے جج آصف رشید نے سنایا۔ پراسیکیوشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ اضاخیل گندم اسٹوریج سے تین ہزار سے زائد بوریاں غائب کردی گئیں تھیں اور ملزمان نے گندم کی غیرقانونی طریقے سے فروخت کرکے قومی خزانے کو انیس کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ عدالت میں پیش ہونے والے ثبوتوں کی روشنی میں اسٹوریج آفیسر محمد ارشد اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر خالد خان کو سات سال قید اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ سابق ملازم طلا محمد کو بھی سات سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزمان کو مزید چھ ماہ قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت نے دو فوڈ انسپکٹرز، زاطف اور جنید کو عدم ثبوت کی وجہ سے بری کردیا۔ کیس میں نامزد چھ ملزمان میں سے ایک ملزم ابھی تک فرار ہے۔ یہ فیصلہ کرپشن کے خاتمے اور سرکاری وسائل کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ عدالت نے واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ کرپشن میں ملوث کسی بھی شخص کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے سے دیگر سرکاری ملازمین کو بھی ایک پیغام ملے گا کہ وہ کرپشن سے دور رہیں اور اپنے فرائض بطریق احسن انجام دیں۔ عدالت نے اس کیس میں گندم کی چوری اور قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے گندم کو بازار میں غیرقانونی طور پر فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے کو اپنی ذاتی مفاد میں استعمال کیا۔ عدالت نے تمام ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دیا کہ ملزمان مجرم ہیں اور انہیں سزا دی جانی چاہیے۔ عدالت نے جرمانے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ نقصان کی کچھ تلافی کی جا سکے۔ اس کیس میں عدم ثبوت پر بری ہونے والے فوڈ انسپکٹرز کے لیے یہ ایک راحت کی خبر ہے، لیکن عدالت نے واضح کردیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور ثبوت سامنے آیا تو ان کے خلاف دوبارہ کارروائی کی جاسکتی ہے۔ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو ہدایات جاری کردی گئی ہیں اور جلد ہی اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کیس خیبر پختونخوا میں کرپشن کے پھیلاؤ اور سرکاری اداروں میں موجود کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے مزید سخت اقدامات کرے اور سرکاری ملازمین کی نگرانی کو بہتر بنائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ اس کیس کے علاوہ، ارشاد رانجھانی قتل کیس میں بھی ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں دو سابق اہلکاروں کی ضمانت منسوخ کردی ہے اور ان کی گرفتاری کا حکم جاری کردیا ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون کی نظر میں کوئی بھی بالا دست نہیں ہے۔ سابق اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ارشاد رانجھانی کے قتل میں ملوث تھے اور انہوں نے قتل کے بعد ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ عدالت نے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں جلد ہی گرفتار کرلیا جائے گا۔ یہ کیس پاکستان میں پولیس کے اندر موجود کرپشن اور بدعنوانی کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پولیس اصلاحات پر توجہ دے اور پولیس اہلکاروں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرے تاکہ وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ، کیمبرج امتحانات کا ایک اور پرچہ لیک ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے، جو تعلیمی نظام میں موجود کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ امتحانات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کرے اور پرچہ لیک کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ تمام واقعات پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو سنجیدگی سے لے اور ان کے حل کے لیے جامع اقدامات کرے.
