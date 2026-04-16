سرکاری ملازمین پر عائد سخت ترین پابندیاں: ضابطہ اخلاق میں اہم ترامیم نافذ

وفاقی حکومت نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے تحت قواعد میں ترامیم کرتے ہوئے سرکاری ملازمین پر عہدے سے مفادات اٹھانے، اضافی ملازمت، سوشل میڈیا کے استعمال اور سیاسی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 کے تحت شفافیت اور احتساب کو فروغ دیا جائے گا۔
وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سخت ترین ضابطہ اخلاق کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے قواعد میں اہم ترامیم کی گئی ہیں۔ ان ترامیم کے ذریعے سرکاری عہدوں سے ذاتی مفادات کے حصول، سرکاری پالیسیوں پر عدم اتفاق کے اظہار، سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال، تحائف کے حصول، اضافی ملازمت اختیار کرنے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیا ہے اور اس کے تحت نئے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 نافذ العمل ہوں گے۔ ان نئے قواعد کا مقصد سرکاری نظام میں شفافیت، احتساب اور پیشہ ورانہ معیار کو بلند کرنا ہے۔
نئے ضابطہ اخلاق کے تحت، سرکاری ملازمین کو اب اپنے عہدوں سے کسی بھی قسم کے ذاتی مالی مفادات حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ، انہیں اپنی اثاثوں کی تفصیلات باقاعدگی سے ظاہر کرنا ہوں گی۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ سالانہ اپنی اثاثوں کی مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی قدغن لگائی گئی ہے، اور ایسی تحریروں یا یادداشتوں کی اشاعت پر ممانعت ہوگی جن سے خفیہ معلومات کے افشا ہونے کا خدشہ ہو۔ سرکاری ملازمین کو اب سیاست میں حصہ لینے یا کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
نئے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 کے تحت، سرکاری ملازمین کو کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف علانیہ اظہار خیال کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، دوران ملازمت کسی بھی بینک، نجی کمپنی، ٹرسٹ، فاؤنڈیشن یا غیر منافع بخش تنظیم میں کل وقتی یا جز وقتی ملازمت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ان قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ نئے قواعد 1964 کے پرانے قواعد کی جگہ لیں گے، تاہم پرانے کیے گئے اقدامات اور ان کے تحت جاری کردہ فیصلوں کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد سرکاری اداروں میں احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا اور ملازمین کے پیشہ ورانہ رویے کو بہتر بنانا ہے۔
