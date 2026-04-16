سرکاری ملازمین کے لیے نئے ضوابط نافذ: سوشل میڈیا، اثاثے اور سیاست پر سخت پابندیاں

وفاقی حکومت نے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 کو نافذ کر دیا ہے جس کے تحت سرکاری ملازمین پر مفادات کے تصادم، اثاثوں کے اعلان، سوشل میڈیا کے استعمال، تحائف، اضافی ملازمتوں اور سیاسی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو سالانہ اثاثوں کا اعلان کرنا ہوگا۔
وفاقی حکومت نے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 کو باقاعدہ طور پر نافذ کردیا ہے۔ ان نئے ضوابط کے تحت، سرکاری ملازمین پر مفادات کے تصادم، اثاثوں کی تفصیلات، سوشل میڈیا کے استعمال، تحائف، اضافی ملازمتوں اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان قواعد کے مطابق، گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو سالانہ بنیادوں پر اپنے اثاثوں کا اعلان کرنا ہوگا، اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق، جس کی ایک کاپی 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کو موصول ہوئی ہے، وفاقی حکومت نے سول سرونٹس (کنڈکٹ) رولز 2026 کو فوری طور پر ملک بھر اور بیرون ملک تعینات تمام سول ملازمین کے لیے قابل اطلاق بنا دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ ان قواعد کو سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے تحت وزیراعظم کی منظوری سے مرتب کیا گیا ہے۔
ان نئے قواعد کے تحت، سرکاری ملازمین کے لیے مفادات کے تصادم، اثاثوں کی تفصیلات، سوشل میڈیا کے استعمال، تحائف اور مراعات، اضافی ملازمتوں اور سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں جامع اور سخت ضوابط متعارف کرائے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ ہر سول ملازم اپنے مالی مفادات اور اپنے خاندان کے مفادات کو سرکاری فرائض سے متصادم ہونے سے بچانے کا پابند ہوگا۔ اگر کسی بھی ممکنہ مفادات کے تصادم کی صورت میں، متعلقہ افسر کو فیصلہ سازی کے عمل سے خود کو الگ کرنا ہوگا۔
قواعد کے مطابق، تمام سرکاری ملازمین کے لیے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے سالانہ بنیادوں پر اپنے اثاثوں کا انکشاف کریں گے۔ ان اثاثوں کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ذریعے آڈٹ بھی کیا جائے گا اور جوابدہی کے عمل کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کچھ معلومات عوام کے لیے بھی جاری کی جا سکتی ہے۔
تحائف اور مراعات پر بھی سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کسی بھی سرکاری ملازم یا اس کے خاندان کے کسی بھی فرد کو ایسے تحائف قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو سرکاری فرائض کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح، غیر ملکی اعزازات یا القابات حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے پیشگی اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے بھی واضح اور سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین اجازت کے بغیر کسی بھی ویب سائٹ، بلاگ، وی لاگ یا میڈیا پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ جبکہ ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے سرکاری معاملات یا معلومات کو افشا کرنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ مزید برآں، سرکاری اور ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو الگ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے اور ذاتی اکاؤنٹس پر کوئی بھی ایسا مواد شائع کرنے سے منع کیا گیا ہے جو سرکاری کام، وسائل، مراعات یا ذمہ داریوں سے متعلق ہو یا ذاتی تشہیر کے لیے استعمال ہو۔
قواعد کے مطابق، کیڈر ایڈمنسٹریٹر کو بھی کسی بھی وقت سرکاری ملازمین سے ان کے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ، سرکاری ملازمین کو اپنی ملازمت کے دوران حاصل کردہ تجربات کی بنیاد پر کوئی یادداشتیں یا تحریری مواد شائع کرنے سے منع کیا گیا ہے جو خفیہ معلومات کو ظاہر کر سکے۔
نئے کنڈکٹ رولز کے تحت، سرکاری ملازمین کو سیاست میں حصہ لینے، کسی بھی سیاسی سرگرمی کی حمایت کرنے، یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف عوامی رائے کا اظہار کرنے سے بھی صریحا منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح، سروس کے دورانیے کے دوران (منظور شدہ غیر معمولی تعطیل کے دوران مخصوص شرائط کے ساتھ استثنیٰ کے علاوہ) کسی بھی بینک، کمپنی، نجی ٹرسٹ، فاؤنڈیشن یا غیر منافع بخش تنظیم میں مکمل وقت یا جزوقتی ملازمت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
قواعد یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی غیر ملکی حکومت کے ساتھ کوئی ملازمت یا وابستگی اختیار نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اپنے ذاتی، نجی یا تنظیمی مفادات کے لیے اپنے سرکاری عہدے، اختیار یا اثر و رسوخ کا استعمال کر سکے گا۔ مزید برآں، سرکاری ملازمین کے لیے شائستہ رویہ، ذمہ دارانہ طرز عمل، وقت کی پابندی، پیشہ ورانہ دیانتداری اور عوامی ساکھ کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور یہ معیار ان کے ذاتی اور سرکاری سوشل میڈیا کے طرز عمل پر بھی لاگو ہوگا۔
نئے قواعد کے نفاذ کے ساتھ ہی، حکومت نے 1964 کے سابقہ کنڈکٹ رولز کو منسوخ کر دیا ہے، تاہم ان کے تحت کیے گئے اقدامات کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، نئے کنڈکٹ رولز کا مقصد حکومتی نظام میں شفافیت، جوابدہی اور پیشہ ورانہ معیار کو بہتر بنانا اور عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے۔
