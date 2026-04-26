سرگودھا: الخدمت فاؤنڈیشن کے بنو قابل پروگرام کی فارغ التحفیلی تقریب

سرگودھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بنو قابل پروگرام کی فارغ التحفیلی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے تقریب میں شرکت کی اور نوجوانوں کو مستقبل کے لیے رہنمائی کی۔
سرگودھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کی فارغ التحفیلی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایک ہزار سے زائد نوجوان طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ یہ تقریب الخدمت فاؤنڈیشن کے اہم منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد نوجوان وں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا اور انہیں روزگار کے قابل بنانا ہے۔ تقریب میں حافظ نعیم الرحمان نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی اور ایک پُر اثر خطاب دیا۔ انہوں نے بنو قابل پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی مفت اور معیاری تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوان وں کو نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے فارغ التحصیل طلبہ کو دلی مبارکباد پیش کی اور ان سے توقع ظاہر کی کہ وہ اپنے علم اور مہارت کا استعمال ملک و قوم کی ترقی کے لیے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم کے شعبے میں مساوات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے مختلف شہروں میں کیمپسز قائم کیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر مزید کیمپسز قائم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار تشویش کیا کہ پاکستان میں لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئینِ پاکستان کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اس حق کو یقینی بنائے۔ انہوں نے موجودہ تعلیم ی نظام میں موجود خامیوں اور عدم مساوات کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس نظام کو تبدیلنا ہوگا۔ انہوں نے نوجوان وں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنو قابل پروگرام سے جڑ کر نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنائیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کے سفیر بھی بنیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان وں میں صلاحیتیں موجود ہیں اور انہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے صحیح رہنمائی اور مواقع کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے وزیراعظم کے ایرانی وزیرخارجہ سے رابطہ اور صدر پزشکیان سے گفتگو کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا یہ اقدام علاقائی تعاون اور دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ رابطہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ انہوں نے یورپی یونین کی جانب سے کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کے لیے قرض دینے کے اعلان کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی مدد ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو پانی کی قلت اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے اور یورپی یونین کی یہ مدد ان مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنائے اور کراچی کے لیے مزید منصوبے شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت ہے اور یورپی یونین اس سلسلے میں ایک اہم شراکت دار ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مواقع کو اجاگر کرے۔ انہوں نے میڈیا اور خبروں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکسپریس میڈیا گروپ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام عملے کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ کو چاہیے کہ وہ اپنی خدمات کو مزید بہتر بنائے اور عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کرتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ ملک و قوم کے مفاد میں کام کرے اور کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے سے اجتناب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ عوام کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرے اور ان کی آواز کو اجاگر کرے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید بھی کرے تاکہ حکومت کو اپنی غلطیوں کی نشاندہی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ جمہوری اقدار اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ ملک میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ کو چاہیے کہ وہ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرے.
الخدمت فاؤنڈیشن بنو قابل پروگرام سرگودھا حافظ نعیم الرحمان تعلیم روزگار یونورسٹی فارغ التحفیلی نوجوان